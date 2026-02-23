Ce dock Thunderbolt 4 Belkin est en promo à -29% : parfait pour les Mac !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous êtes à la recherche d'un dock Thunderbolt, une vente flash permet aujourd'hui de mettre la main sur le modèle de Belkin à un tarif vraiment intéressant.
Le Thunderbolt 4 Dock Pro de Belkin sera le parfait compagnon des utilisateurs de Mac en manque de ports et offrira un port Thunderbolt 4 avec Power Delivery 90W (suffisant pour l'ensemble de la gamme portable de Cupertino à l'exception des MacBook Pro 16 pouces lancés au galop et eux-mêmes connectés à différents périphériques gourmands) pour connecter la machine hôte, un port Thunderbolt 4, un port USB-C 3.1 Gen2, deux ports USB-A 3.1, deux ports USB-A 2.0, un port Gigabit Ethernet, deux ports HDMI 2.0, une entrée/sortie audio en mini jack 3,5 millimètres, et un lecteur de cartes SD.
Pour rappel, le débit maximum du Thunderbolt 4 n'est pas plus rapide que la norme précédente (40 Gb/s), mais les exigences matérielles ont été revues à la hausse. Les périphériques Thunderbolt 4 doivent donc pouvoir se connecter à au moins deux moniteurs 4K, contre un pour le Thunderbolt 3, et la dernière norme prend en charge les lignes PCIe à 32 Gb/s (contre 16 Gb/s pour le Thunderbolt 3). De plus, un périphérique Thunderbolt 4 devra impérativement permettre d'alimenter la machine hôte (ce qui n'était pas forcément le cas avec le Thunderbolt 3), prendre en charge l'USB 4, et intégrer une protection Intel VT-d contre les attaques d'accès direct à la mémoire (DMA).
Le Thunderbolt 4 Dock Pro de Belkin est livré avec un câble Thunderbolt 4 de 80 centimètres. Si vous désirez profiter d'encore plus de ports, dont un port 2,5 GbE, il sera possible de se tourner vers le dock CalDigit TS4 (notre petit préféré, dont vous pouvez retrouver notre test complet ici), mais il faudra alors débourser une somme nettement plus importante.
Belkin Thunderbolt 4 Dock Pro
En promotion à 233€
