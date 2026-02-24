Apple va fabriquer le Mac mini aux États-Unis dès cette année

Qu'en penser ?



Le timing de cette annonce ne doit rien au hasard. Elle est intervenue à quelques heures du discours sur l’état de l’Union 2026 de Donald Trump, prévu ce mardi 24 février. Apple, comme d’autres géants technologiques, fait face à une pression accrue liée aux droits de douane sur les produits importés, et cherche à limiter l’impact de ces mesures sur ses coûts.



En relocalisant une partie de sa production, la décision de Cupertino n'est donc pas neutre et on peut y voir une tentative de sécuriser sa chaîne d’approvisionnement (et aussi de répondre à certaines exigences présidentielles). La question est de savoir si cette initiative restera symbolique ou si elle marque le début d’un mouvement plus large vers une fabrication américaine à plus grande échelle.