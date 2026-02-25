Apple va-t-elle enfin oser la couleur avec son MacBook Low-cost?

Une stratégie longtemps très codifiée

Au fond, la question n’est peut-être pas seulement esthétique. Elle touche à la manière dont Apple conçoit ses ordinateurs : de simples outils de travail, ou des objets personnels, expressifs, presque identitaires. Les prochains mois diront si Apple ose enfin faire de la couleur un élément central de l’expérience Mac — ou si elle continue de la cantonner aux marges de sa gamme.

Historiquement, Apple a longtemps appliqué une règle assez claire en matière de design :On l’a vu sur l’iPhone, avec des versions Pro cantonnées à des gris, noirs ou bleus très discrets, tandis que les modèles grand public osaient davantage — l’iPhone 5c restant l’exemple le plus emblématique de cette approche. Côté Mac, la situation a longtemps été encore plus conservatrice :Même lorsque Apple a tenté quelques variations, comme un MacBook Air(clair qui ressemble à un gris) ou(qui ressemble à un noir), le résultat est souvent resté subtil, presque timide, au point de devenir gris foncé selon l’éclairage.Pourtant, ces dernières années, certains signaux laissent penser qu’Apple teste les limites de cette doctrine.. Et plus récemment, le succès de teintes plus audacieuses sur d’autres produits Apple semble avoir montré qu’il existe une vraie appétence pour des choix esthétiques plus affirmés, y compris sur des appareils premium.. Apple pourrait y voir un moyen de différencier visuellement ce modèle du MacBook Air et des MacBook Pro, de séduire un public plus jeune, étudiant ou familial, et de renforcer l’identité émotionnelle d’un produit souvent perçu comme purement utilitaire.La question reste néanmoins ouverte :De nombreux utilisateurs réclament depuis longtemps plus de choix chromatiques, y compris sur les modèles plus haut de gamme. Une demande régulièrement exprimée dans les commentaires et sondages, notamment autour du MacBook Air.Si Apple décide réellement de franchir le pas, plusieurs options s’offrent à elle :inspirés de l’iMac, despour se démarquer dans les amphis, ou au contraire des teintes profondes et élégantes, comme un