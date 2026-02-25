Apple va-t-elle enfin oser la couleur avec son MacBook Low-cost?
Après des années de palettes très sages sur ses ordinateurs portables, Apple semble prête à revoir sa copie. Selon plusieurs rumeurs concordantes, le prochain MacBook d’entrée de gamme, attendu comme une alternative plus abordable au MacBook Air, pourrait être décliné en plusieurs coloris plus vifs. Une évolution qui poserait une question plus large : Apple est-elle enfin prête à assumer la couleur sur ses Mac ? (et les iPhone tant qu'on y est...)
Historiquement, Apple a longtemps appliqué une règle assez claire en matière de design : les produits
On l’a vu sur l’iPhone, avec des versions Pro cantonnées à des gris, noirs ou bleus très discrets, tandis que les modèles grand public osaient davantage — l’iPhone 5c restant l’exemple le plus emblématique de cette approche. Côté Mac, la situation a longtemps été encore plus conservatrice : 50 nuances de gris sidéral et très peu d’écarts.
Même lorsque Apple a tenté quelques variations, comme un MacBook Air
Pourtant, ces dernières années, certains signaux laissent penser qu’Apple teste les limites de cette doctrine. Sur l’iMac, la couleur est revenue dès le modèle M1, avec une palette assumée et identitaire. Et plus récemment, le succès de teintes plus audacieuses sur d’autres produits Apple semble avoir montré qu’il existe une vraie appétence pour des choix esthétiques plus affirmés, y compris sur des appareils premium.
Dans ce contexte, l’arrivée de MacBook d’entrée de gamme colorés ferait sens. Apple pourrait y voir un moyen de différencier visuellement ce modèle du MacBook Air et des MacBook Pro, de séduire un public plus jeune, étudiant ou familial, et de renforcer l’identité émotionnelle d’un produit souvent perçu comme purement utilitaire.
La question reste néanmoins ouverte : Apple réservera-t-elle ces nouvelles couleurs exclusivement aux MacBook les plus abordables ? De nombreux utilisateurs réclament depuis longtemps plus de choix chromatiques, y compris sur les modèles plus haut de gamme. Une demande régulièrement exprimée dans les commentaires et sondages, notamment autour du MacBook Air.
Si Apple décide réellement de franchir le pas, plusieurs options s’offrent à elle :
des tons pastel inspirés de l’iMac, des couleurs plus franches pour se démarquer dans les amphis, ou au contraire des teintes profondes et élégantes, comme un rouge sombre ou un vert intense.
Au fond, la question n’est peut-être pas seulement esthétique. Elle touche à la manière dont Apple conçoit ses ordinateurs : de simples outils de travail, ou des objets personnels, expressifs, presque identitaires. Les prochains mois diront si Apple ose enfin faire de la couleur un élément central de l’expérience Mac — ou si elle continue de la cantonner aux marges de sa gamme.
