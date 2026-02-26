Le MacBook Air M4 est en promo à 949€ : la meilleure offre du moment !

MacBook Air M4

rendant le nouveau MacBook Air jusqu’à 2 fois plus rapide que le modèle avec puce M1

Le MacBook Air avec M4 offre un nouveau niveau de performance :



• Les performances de calcul des feuilles de calcul dans Microsoft Excel sont jusqu'à 4,7 fois plus rapides que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 1,6 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.

• Le montage vidéo dans iMovie est jusqu'à 8 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 2 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.

• La retouche photo dans Adobe Photoshop est jusqu'à 3,6 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide et jusqu'à 2 fois plus rapide que le MacBook Air 13 pouces avec M1.

• La navigation sur le Web est jusqu'à 60 % plus rapide par rapport à un ordinateur portable équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7, et les tâches plus exigeantes sont jusqu'à 2 fois plus rapides.

Un excellent rapport qualité/prix

. Conçue par Apple, elle promet des performances ultra-rapides : montage vidéo 4K, développement d’applications, et bien sûr, les nouvelles fonctionnalités dopées à l’Apple Intelligence avec macOS Sequoia.Le MacBook Air dispose d'un. Côté connectivité, il bénéficie du(certains à la rédac vont grincer des dents) et du. Il offre également la recharge MagSafe, deux ports Thunderbolt 4 pour le branchement d’accessoires comme des supports de stockage externes et des clés de sécurité, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm.Par rapport à la génération précédente, le MacBook Air M4 offre un CPU 10 cœurs et un GPU jusqu’à 10 cœurs et une mémoire unifiée pouvant atteindre 32 Go,. Toutes les machines sont dotées d'office d'unet de(contre 8 Go auparavant), permettant une gestion plus fluide des logiciels gourmands. Il sera bien sûr possible moyennant finances de monter en gamme (+1000 euros pour le SSD 2 To et +500 euros pour atteindre les 32 Go de RAM).(comme l'iPad mini 7 ?). On retrouve aussi les classiques argent, lumière stellaire et minuit.(en plus de son écran intégré) — une première pour un modèle Air !La webcam aussi fait un bond en avant :. Cette technologie permet de vous garder au centre de l’image lors des appels vidéo, s’ajustant automatiquement lorsque vous bougez. Une fonctionnalité parfaite pour les visioconférences et les présentations professionnelles.. Cette suite d’outils d’IA vous permet d’automatiser vos tâches, de rédiger des textes intelligents et d’obtenir des réponses instantanées grâce aux capacités d’intelligence artificielle directement intégrées au système.