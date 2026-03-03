Apple dévoile ENFIN le Studio Display XDR, un écran pro 27 pouces à 2 000 nits et 120 Hz
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient de présenter deux nouveaux écrans : le Studio Display, mis à jour avec le Thunderbolt 5 et une nouvelle caméra 12 MP, et le tout nouveau Studio Display XDR qui embarque une dalle mini-LED de 27 pouces avec 2 000 nits de luminosité HDR en pic et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il remplace le Pro Display XDR qui n'est plus disponible. Précommandes le 4 mars.
Le Studio Display XDR est le gros morceau de cette annonce. Apple a intégré un rétroéclairage mini-LED avec 2 304 zones de gradation locale dans un écran 27 pouces 5K Retina. Le résultat : 1 000 nits en SDR, 2 000 nits en pic HDR et un ratio de contraste de 1 000 000:1. L'écran gère les gamuts P3 et Adobe RGB depuis un même preset, ce qui veut dire plus de 80 % de couverture Rec. 2020 pour le montage vidéo HDR. Il passe aussi au 120 Hz avec Adaptive Sync entre 47 et 120 Hz. Apple a même ajouté des presets DICOM pour l'imagerie médicale, avec un outil de calibration dédié en attente d'homologation FDA.
Côté connectique, on retrouve du Thunderbolt 5 avec deux ports, un système six haut-parleurs, une caméra 12 MP Center Stage avec Desk View, et le câble fourni délivre jusqu'à 140 W de charge, assez pour un MacBook Pro 16 pouces.
Côté Studio Display standard, les changements sont plus discrets. La caméra passe à 12 MP avec le support de Desk View, et le système audio gagne 30 % de basses en plus par rapport à la génération précédente grâce à quatre woofers à annulation de force. Mais le vrai ajout, c'est le Thunderbolt 5. Avec deux ports TB5, on peut chaîner jusqu'à quatre Studio Display pour un total de quasiment 60 millions de pixels. Le câble Thunderbolt 5 Pro fourni délivre 96 W, assez pour recharger rapidement un MacBook Pro 14 pouces. Le verre nano-texture est toujours proposé en option, et le montage VESA aussi.
Le Studio Display démarre à 1 699 euros avec un pied inclinable, et le Studio Display XDR à 3 499 euros avec un pied inclinable et réglable en hauteur. Les précommandes ouvrent le 4 mars dans 35 pays, avec les premières livraisons le 11 mars. Les deux modèles existent en verre standard ou nano-texture.
Franchement, il était temps. Le Studio Display n'avait pas bougé depuis 2022 (et ça commençait à se voir), et le Pro Display XDR accusait le coup malgré son tarif toujours très élevé. Avec le Studio Display XDR, Apple coche à peu près toutes les cases : mini-LED, 120 Hz avec Adaptive Sync, Adobe RGB et Thunderbolt 5, le tout pour bien moins cher que l'ancien Pro Display XDR. Par contre, on perd le 6K au passage et 3 499 euros pour un "petit" 27 pouces, et toujours pas d'OLED, même aussi bien équipé, ça fait quand même réfléchir. Les pros du montage ou du print y trouveront leur compte, mais pour les autres, le Studio Display classique à 1 699 euros a sans doute plus de sens. Surtout qu'on peut en chaîner quatre. Vous allez craquer pour lequel ?
Le mini-LED arrive sur le Studio Display
Le Studio Display XDR est le gros morceau de cette annonce. Apple a intégré un rétroéclairage mini-LED avec 2 304 zones de gradation locale dans un écran 27 pouces 5K Retina. Le résultat : 1 000 nits en SDR, 2 000 nits en pic HDR et un ratio de contraste de 1 000 000:1. L'écran gère les gamuts P3 et Adobe RGB depuis un même preset, ce qui veut dire plus de 80 % de couverture Rec. 2020 pour le montage vidéo HDR. Il passe aussi au 120 Hz avec Adaptive Sync entre 47 et 120 Hz. Apple a même ajouté des presets DICOM pour l'imagerie médicale, avec un outil de calibration dédié en attente d'homologation FDA.
Côté connectique, on retrouve du Thunderbolt 5 avec deux ports, un système six haut-parleurs, une caméra 12 MP Center Stage avec Desk View, et le câble fourni délivre jusqu'à 140 W de charge, assez pour un MacBook Pro 16 pouces.
Le Studio Display classique passe au Thunderbolt 5
Côté Studio Display standard, les changements sont plus discrets. La caméra passe à 12 MP avec le support de Desk View, et le système audio gagne 30 % de basses en plus par rapport à la génération précédente grâce à quatre woofers à annulation de force. Mais le vrai ajout, c'est le Thunderbolt 5. Avec deux ports TB5, on peut chaîner jusqu'à quatre Studio Display pour un total de quasiment 60 millions de pixels. Le câble Thunderbolt 5 Pro fourni délivre 96 W, assez pour recharger rapidement un MacBook Pro 14 pouces. Le verre nano-texture est toujours proposé en option, et le montage VESA aussi.
Prix et disponibilité
Le Studio Display démarre à 1 699 euros avec un pied inclinable, et le Studio Display XDR à 3 499 euros avec un pied inclinable et réglable en hauteur. Les précommandes ouvrent le 4 mars dans 35 pays, avec les premières livraisons le 11 mars. Les deux modèles existent en verre standard ou nano-texture.
On en dit quoi ?
Franchement, il était temps. Le Studio Display n'avait pas bougé depuis 2022 (et ça commençait à se voir), et le Pro Display XDR accusait le coup malgré son tarif toujours très élevé. Avec le Studio Display XDR, Apple coche à peu près toutes les cases : mini-LED, 120 Hz avec Adaptive Sync, Adobe RGB et Thunderbolt 5, le tout pour bien moins cher que l'ancien Pro Display XDR. Par contre, on perd le 6K au passage et 3 499 euros pour un "petit" 27 pouces, et toujours pas d'OLED, même aussi bien équipé, ça fait quand même réfléchir. Les pros du montage ou du print y trouveront leur compte, mais pour les autres, le Studio Display classique à 1 699 euros a sans doute plus de sens. Surtout qu'on peut en chaîner quatre. Vous allez craquer pour lequel ?