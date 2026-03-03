Apple dévoile ENFIN le Studio Display XDR, un écran pro 27 pouces à 2 000 nits et 120 Hz

Le mini-LED arrive sur le Studio Display

Le Studio Display classique passe au Thunderbolt 5

Prix et disponibilité

On en dit quoi ?



Franchement, il était temps. Le Studio Display n'avait pas bougé depuis 2022 (et ça commençait à se voir), et le Pro Display XDR accusait le coup malgré son tarif toujours très élevé. Avec le Studio Display XDR, Apple coche à peu près toutes les cases : mini-LED, 120 Hz avec Adaptive Sync, Adobe RGB et Thunderbolt 5, le tout pour bien moins cher que l'ancien Pro Display XDR. Par contre, on perd le 6K au passage et 3 499 euros pour un "petit" 27 pouces, et toujours pas d'OLED, même aussi bien équipé, ça fait quand même réfléchir. Les pros du montage ou du print y trouveront leur compte, mais pour les autres, le Studio Display classique à 1 699 euros a sans doute plus de sens. Surtout qu'on peut en chaîner quatre. Vous allez craquer pour lequel ?

Le Studio Display XDR est le gros morceau de cette annonce. Apple a intégré un rétroéclairage mini-LED avec 2 304 zones de gradation locale dans un écran 27 pouces 5K Retina. Le résultat : 1 000 nits en SDR, 2 000 nits en pic HDR et un ratio de contraste de 1 000 000:1. L'écran gère les gamuts P3 et Adobe RGB depuis un même preset, ce qui veut dire plus de 80 % de couverture Rec. 2020 pour le montage vidéo HDR.. Apple a même ajouté des presets DICOM pour l'imagerie médicale, avec un outil de calibration dédié en attente d'homologation FDA.Côté connectique, on retrouve du, un système six haut-parleurs, une caméra 12 MP Center Stage avec Desk View, et le câble fourni délivre jusqu'à 140 W de charge, assez pour un MacBook Pro 16 pouces.Côté Studio Display standard, les changements sont plus discrets. La caméra passe à 12 MP avec le support de Desk View, et le système audio gagne 30 % de basses en plus par rapport à la génération précédente grâce à quatre woofers à annulation de force. Mais le vrai ajout, c'est le Thunderbolt 5. Avec deux ports TB5, on peut chaîner jusqu'à quatre Studio Display pour un total de quasiment 60 millions de pixels.. Le verre nano-texture est toujours proposé en option, et le montage VESA aussi.Le Studio Display démarre à 1 699 euros avec un pied inclinable, et le Studio Display XDR à 3 499 euros avec un pied inclinable et réglable en hauteur.. Les deux modèles existent en verre standard ou nano-texture.