Apple pourrait beaucoup nous décevoir avec le Studio Display 2, et vous savez pourquoi ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Quatre ans sans mise à jour, ça commence à être long, non ? Le Studio Display d'Apple commence vraiment à se faire vieux, et les rumeurs s'accélèrent sur la prochaine version, qui est vaguement prévue pour ce premier semestre 2026. Sauf que dans les nouveautés qui se murmurent en coulisse, un choix un peu inattendu : 90 Hz au lieu des 120 Hz que tout le monde attendait. Au secours.
Vous le savez, le Studio Display actuel, c'est un écran 5K de 27 pouces à 60 Hz, avec une puce A13 qui date de l'iPhone 11. Autant dire que ça commence à dater. La nouvelle version devait améliorer un peu tout ça, avec le support du HDR (et donc une meilleure luminosité), une puce de la série A19 (comme sur l'iPhone 17), mais la très mauvaise surprise, c'est le taux de rafraîchissement. D'après une nouvelle fuite anonyme, Apple aurait décidé de passer le moniteur à 90 Hz, au lieu des 120 Hz que nous attendons tous, qui correspondent au ProMotion présent sur iPhone et iPad Pro.
L'explication serait en fait liée à la connectique. Sur le papier, le Thunderbolt 5 permet d'afficher sans difficulté du 5K à 120 Hz, sans compression. Sauf que voilà, Apple voudrait garder un peu de marge pour les autres périphériques branchés en chaîne au moniteur. Disques externes, hubs, cartes de capture... si tout passe par un seul câble Thunderbolt, il faut pouvoir alimenter tout ce petit monde sans saturer la ligne. À 90 Hz, l'écran consomme moins de bande passante et laisse de la place pour le reste.
Maintenant il faut être prudent, les sources se contredisent parfois au fil des semaines. En décembre par exemple, le 120 Hz était encore évoqué. Peut-être qu'Apple hésite, ou teste plusieurs prototypes. Le suspense est franchement insoutenable.
Aujourd'hui, le Studio Display est vendu 1 749 euros, et depuis 2022 le prix n'a jamais baissé. Nous n'avons encore aucune information sur le prix de la nouvelle version, mais avec du Mini-LED, le HDR, et une puce de dernière génération, on ne va pas s'attendre à une baisse de prix. Selon Mark Gurman de chez Bloomberg, on serait sur une sortie au premier semestre 2026, en même temps que les nouveaux Mac Studio M5.
Franchement ça serait triste. On attend tous du vrai ProMotion 120 Hz sur un écran à ce prix-là. Le 90 Hz, c'est mieux que le 60 Hz actuel certes, personne ne va dire le contraire, mais ça donne l'impression qu'Apple fait les choses à moitié, comme souvent. Le HDR et le Mini-LED, c'est bien, la puce A19 aussi, mais ce taux de rafraîchissement à mi-chemin entre deux standards, pfff, ça nous rappelle l'histoire encore récente (l'an dernier), quand Apple mettait du 60 Hz sur des iPhone à plus de 1 000 euros. D'ici là, on espère que la version 120 Hz finira par l'emporter en interne.
