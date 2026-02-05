Apple pourrait beaucoup nous décevoir avec le Studio Display 2, et vous savez pourquoi ?

On en dit quoi ?



Franchement ça serait triste. On attend tous du vrai ProMotion 120 Hz sur un écran à ce prix-là. Le 90 Hz, c'est mieux que le 60 Hz actuel certes, personne ne va dire le contraire, mais ça donne l'impression qu'Apple fait les choses à moitié, comme souvent. Le HDR et le Mini-LED, c'est bien, la puce A19 aussi, mais ce taux de rafraîchissement à mi-chemin entre deux standards, pfff, ça nous rappelle l'histoire encore récente (l'an dernier), quand Apple mettait du 60 Hz sur des iPhone à plus de 1 000 euros. D'ici là, on espère que la version 120 Hz finira par l'emporter en interne.