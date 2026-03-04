Le MacBook Air M2 avec 16Go de RAM à 799€ : un meilleur choix que le MacBook Neo ?
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
À 799 €, le MacBook Air M2 avec 16 Go de RAM mérite vraiment qu'on s'y attarde, surtout à l'heure où Apple s'apprête à dévoiler son MacBook Neo. Car si ce dernier fait saliver par son tarif d'appel, il faut garder la tête froide : équipé d'une puce d'iPhone — vraisemblablement une A-series revue pour l'occasion — il devra forcément consentir à quelques compromis pour tenir ses promesses tarifaires.
On parle ainsi d'un clavier probablement dépourvu de rétroéclairage, d'un écran et d'une finition générale en retrait par rapport à ce que propose le MacBook Air, et d'une configuration de base qui devrait se contenter de 8 Go de RAM. Et c'est là que le bât blesse : dans un contexte où la flambée des prix de la RAM et du stockage, portée en grande partie par la frénésie autour de l'IA, ne montre aucun signe d'essoufflement, passer à 16 Go risque de coûter cher et faire grimper le prix de ce petit nouveau. Le MacBook Air M2 à 799 € pourrait donc bien se révéler être la vraie bonne affaire de ce début d'année, avant que les tarifs ne s'envolent davantage.
Le MacBook Air M2 d'entrée de gamme avec une puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et de 8 cœurs GPU, 16 Go de mémoire unifiée et de 256 Go de stockage SSD est une machine qui devrait satisfaire de nombreux utilisateurs en quête d'une machine pour la majorité des usages du quotidien. Le design est moderne et identique aux dernier modèles en date, la puce M2 est largement capable d'offrir un comportement fluide, y compris pour des applications exigeantes, comme du montage vidéo occasionnel, de la retouche photo, ou encore de la M.A.O sur des projets raisonnables.
Les 16 Go de mémoire unifiée permettront quant à eux d'être à l'aise en multitâche et d'affronter l'avenir sereinement (les MacBook Air M3 et M4 sont également dotés de 16 Go de RAM). Enfin, le MacBook Air M2 sera évidement compatible avec de nombreuses mises à jour, dont macOS 26 Tahoe qui sera disponible cet automne.
A ce tarif, vous disposerez d'un Mac moderne (le design risque de ne pas changer avant plusieurs générations), avec une puissance largement suffisante pour de nombreux usages, le tout dans un format totalement silencieux car dépourvu de ventilation active. Seul le stockage peut s'avérer trop juste en fonction de votre utilisation, avec toutefois la possibilité d'ajouter du stockage externe grâce aux ports Thunderbolt.
Le MacBook Air M2 à 799€
Un très bon rapport qualité/prix
