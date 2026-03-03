Le MacBook pas cher d'Apple s'appellera "MacBook Neo"
Apple a publié par erreur le nom de son futur MacBook d'entrée de gamme directement sur son propre site. Le
C'est Apple lui-même qui a vendu la mèche. Un document réglementaire, publié sur le site européen de la marque, a brièvement mentionné un « MacBook Neo (Model A3404) ». La page a été retirée quelques minutes plus tard, mais MacRumors a capturé la référence avant qu'elle ne disparaisse. Pas d'image, pas de fiche technique, pas de prix : juste un nom et un numéro de modèle. C'est peu, mais ça suffit pour confirmer que le MacBook d'entrée de gamme dont on parle depuis des mois a bien un nom officiel, et qu'Apple est prête à le dévoiler. Le timing colle avec la semaine de lancement en cours : l'iPhone 17e, l'iPad Air M4, le MacBook Air M5, les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, le Studio Display et le Studio Display XDR ont tous été annoncés. Le MacBook Neo viendrait boucler cette salve demain.
Le MacBook Neo ne serait pas équipé d'une puce M-series, mais d'un A18 Pro, la même puce que l'iPhone 16 Pro. C'est une première pour un Mac. L'écran ferait 12,9 pouces, avec une luminosité en dessous des 500 nits du MacBook Air et sans True Tone. Côté stockage, on parlerait de 256 ou 512 Go avec un SSD plus lent que sur le reste de la gamme. Pas de charge rapide, pas de clavier rétroéclairé, pas de Thunderbolt, et pas de puce réseau N1 : Apple utiliserait un composant MediaTek, ce qui veut dire pas de Wi-Fi 7. En contrepartie, le MacBook Neo arriverait dans des coloris que l'on n'a plus vus sur un Mac depuis longtemps : jaune, vert, bleu et rose. Il serait équipé de 8 Go de RAM.
Côté tarifs, les estimations tournent autour de 700 à 850 euros, ce qui le placerait bien en dessous du MacBook Air M4. Apple considérerait le MacBook Neo comme une
Honnêtement ? Le nom
MacBook Neo(modèle A3404) est apparu dans un document réglementaire européen avant d'être retiré en catastrophe. Équipé d'une puce A18 Pro d'iPhone et décliné en couleurs vives, il serait vendu entre 700 et 850 euros. L'annonce est prévue demain mercredi 4 mars.
Une fuite directement d'Apple
Une puce d'iPhone
Prix et disponibilité
valeur incroyable, capable d'attirer des utilisateurs qui n'ont jamais eu de Mac. L'annonce sera suivie de présentations de l'appareil lors d'« Apple Experience » organisés à New York, Londres et Shanghai, à 15 heures heure de Paris. Pas de keynote en streaming cette fois encore : Apple devrait se contenter d'un communiqué de presse et de sessions de prise en main pour les médias invités.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? Le nom
MacBook Neoest étonnant. J'aurais préféré le tout simple
MacBook, à l'ancienne, mais bon, ça colle avec le positionnement : des couleurs fun, un prix agressif et une puce d'iPhone dans un laptop. Les concessions seront quand même forcément lourdes. Pas de rétroéclairage clavier, pas de True Tone, un SSD lent et du Wi-Fi sans la puce N1, on est loin de ce qu'Apple propose d'habitude. En fait, ça sera probablement un Mac qui assume de ne pas être un vrai Mac. Si le prix tombe vraiment sous les 800 euros, ça pourrait séduire les étudiants et ceux qui veulent un Mac sans se ruiner. Mais il ne faudra pas s'attendre à l'expérience MacBook Air. Hâte de voir ça demain, pensez à nous suivre sur les réseaux pour ne rien rater de l'annonce.