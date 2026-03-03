Le MacBook pas cher d'Apple s'appellera "MacBook Neo"

On en dit quoi ?



Honnêtement ? Le nom MacBook Neo est étonnant. J'aurais préféré le tout simple MacBook , à l'ancienne, mais bon, ça colle avec le positionnement : des couleurs fun, un prix agressif et une puce d'iPhone dans un laptop. Les concessions seront quand même forcément lourdes. Pas de rétroéclairage clavier, pas de True Tone, un SSD lent et du Wi-Fi sans la puce N1, on est loin de ce qu'Apple propose d'habitude. En fait, ça sera probablement un Mac qui assume de ne pas être un vrai Mac. Si le prix tombe vraiment sous les 800 euros, ça pourrait séduire les étudiants et ceux qui veulent un Mac sans se ruiner. Mais il ne faudra pas s'attendre à l'expérience MacBook Air. Hâte de voir ça demain, pensez à nous suivre sur les réseaux pour ne rien rater de l'annonce.