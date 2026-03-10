Test Apple Studio Display XDR : l’écran pro pour tous ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Les tests du Studio Display XDR sont tombés hier soir. Entre enthousiasme pour la dalle mini-LED et frustration devant le port unique, les avis de la presse sont positifs mais parfois nuancés. Tour d'horizon avant la sortie mercredi, à partir de 3 499 euros en France, et notre propre test en toute indépendance.
Des testeurs conquis par la dalle
John Higgins de The Verge donne un 8 sur 10 et parle d'un écran
excellent pour les professionnels de la création. Les 16 modes de référence sont d'une précision redoutable, la luminosité atteint bien les 2 000 nits annoncés, et la couverture P3 tape à 100 % dans les modes compatibles. Higgins relève quand même un souci sur les basses lumières en calibration usine : les ombres manquent de profondeur. Apple promet une calibration complète via mise à jour logicielle, mais ce n'est pas encore disponible.
Le YouTubeur Marques Brownlee (MKBHD) affirme de son côté que le Studio Display XDR est
meilleur en tout pointpar rapport au Pro Display XDR. Plus lumineux, meilleur contraste, moins de blooming, un port Thunderbolt 5 en plus. Pour lui,
c'est ce qui se fait de mieuxcomme moniteur pour MacBook Pro, et le 120 Hz couplé à la 5K donne un résultat qu'aucun concurrent ne propose à ce jour. Il estime d'ailleurs qu'Apple ne cible pas que les professionnels avec ce moniteur, mais bon, à quel prix…
Des mesures qui impressionnent
Anthony Spadafora chez Tom's Guide a mesuré un Delta E de 0,20, quasiment parfait. La couverture sRGB atteint 121 %, le DCI-P3 monte à 89,5 %. Le 120 Hz change la donne au quotidien selon lui, que ce soit pour le défilement ou le curseur de souris. Spadafora salue aussi la puce A19 Pro intégrée, qui gère le Desk View en natif et permet aux haut-parleurs de produire 30 % de basses en plus via de l'audio computationnel. Son verdict :
recommandé, malgré le prix.
Chez PetaPixel, Jaron Schneider a lui aussi sorti les instruments. Résultat : un Delta E moyen de 0,49, la meilleure valeur qu'il ait jamais relevée sur un moniteur, toutes technologies confondues. La couverture P3 atteint 98,3 %, mais l'Adobe RGB plafonne à 85,7 %, même avec les profils dédiés d'Apple. Un point qui pourrait gêner les photographes qui bossent pour l'impression. Schneider note aussi une légère déviation de contraste dans le coin supérieur droit de son exemplaire, invisible à l'œil nu. Le verre Nano-texture est en revanche jugé
exceptionnelpour rejeter les reflets.
Les reproches qui reviennent
Le premier point noir chez tous les testeurs : un seul port pour connecter donc un seul ordinateur, embêtant si vous voulez jongler avec plusieurs machines. Tom's Guide déplore l'absence de KVM intégré. Si vous avez un MacBook Pro et un Mac mini, il faut débrancher et rebrancher le câble Thunderbolt à chaque changement de machine. The Verge aurait aimé un câble fourni un peu plus long aussi.
L'autre sujet, c'est la taille. Le Pro Display XDR faisait 32 pouces en 6K, le Studio Display XDR descend à 27 pouces en 5K. Tom's Guide et PetaPixel reconnaissent que c'est le bon format pour la plupart des gens, mais les monteurs vidéo habitués au grand écran risquent de trouver ça juste. On peut chaîner deux XDR via Thunderbolt 5, mais la facture monte alors à quelques 6 998 euros.
PetaPixel pointe aussi les bordures épaisses de l'écran, un peu datées face aux dalles OLED quasi sans bord, et le câble d'alimentation intégré non amovible. Schneider s'est d'ailleurs coupé le pouce sur le pied du moniteur en le déballant. Pas banal comme problème, mais on fera attention en déballant ceux qu'on a commandés à la rédaction du coup.
On en dit quoi ?
Franchement, c'est quand même rassurant de voir qu'Apple a retenu la leçon du Pro Display XDR. Le pied réglable est inclus, la facture a baissé, et quand des testeurs placent cette dalle au-dessus de tout ce qu'ils ont mesuré jusque-là, OLED compris, ça veut quand même dire quelque chose.
Par contre, le port de connexion unique en 2026, c'est un peu rageant. Débourser 3 499 euros pour un écran qui oblige à jongler avec les câbles dès qu'on veut passer d'un Mac à l'autre, c'est triste. Et le passage de 32 à 27 pouces va laisser quelques monteurs vidéo sur leur faim, Didier et notre très chère Candice vont clairement râler.
Bref, si votre boîte signe le chèque et que vous bossez sur Mac, c'est a priori le meilleur moniteur disponible à l'heure actuelle. On a hâte de les recevoir en test pour vérifier tout ça de nos propres yeux. Test à suivre !