Test Apple Studio Display XDR : l’écran pro pour tous ?

On en dit quoi ?



Franchement, c'est quand même rassurant de voir qu'Apple a retenu la leçon du Pro Display XDR. Le pied réglable est inclus, la facture a baissé, et quand des testeurs placent cette dalle au-dessus de tout ce qu'ils ont mesuré jusque-là, OLED compris, ça veut quand même dire quelque chose.



Par contre, le port de connexion unique en 2026, c'est un peu rageant. Débourser 3 499 euros pour un écran qui oblige à jongler avec les câbles dès qu'on veut passer d'un Mac à l'autre, c'est triste. Et le passage de 32 à 27 pouces va laisser quelques monteurs vidéo sur leur faim, Didier et notre très chère Candice vont clairement râler.



Bref, si votre boîte signe le chèque et que vous bossez sur Mac, c'est a priori le meilleur moniteur disponible à l'heure actuelle. On a hâte de les recevoir en test pour vérifier tout ça de nos propres yeux. Test à suivre !