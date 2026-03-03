Apple dévoile les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, taillés pour l'IA

Fusion Architecture et nouvelles performances

L'IA comme argument principal ?

Stockage, connectique et prix

On en dit quoi ?



On va dire que la "Fusion Architecture" est la grosse annonce de cette mise à jour. Apple ne se contente plus d'empiler des cœurs, la marque change la façon dont ses puces sont construites, et ça donne envie de voir les benchmarks indépendants. Les chiffres IA sont clairement impressionnants, mais ça reste des usages particuliers qui ne toucheront pas tout le monde, même si l'IA se généralise. On verra à l'usage si le Neural Accelerator intégré au GPU fait une différence concrète au-delà des démos, ou si c'est surtout bon pour faire tourner des LLM que la plupart des utilisateurs n'exécutent pas en local. Le doublement du stockage de base (enfin) compense un peu la hausse des tarifs. Ceux qui sont encore sur un M1 ou un M2 vont constater une grosse différence. Si vous avez un M4 Pro, attendez peut-être l'an prochain pour changer !

Les M5 Pro et M5 Max inaugurent ce qu'Apple appelle la Fusion Architecture : une conception pensée de A à Z pour l'IA. Le CPU compte jusqu'à 18 cœurs, dont 6 « super cores », et 12 cœurs de performance optimisés pour le multithreading à basse consommation. Apple annonce jusqu'à 30 % de gains CPU par rapport aux M4 Pro et M4 Max.Le GPU intègre un Neural Accelerator dans chaque cœur, et les performances graphiques progressent de 50 % par rapport à la génération précédente. Si on se penche sur la mémoire, le M5 Pro gère jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée avec 307 Go/s de bande passante, et le M5 Max jusqu'à 128 Go avec 614 Go/s. La bande passante supplémentaire profite directement aux tâches bien lourdes comme l'entraînement de modèles IA ou les projets vidéo 4K et 8K.(optimisation d'algorithmes, traitement de grandes bibliothèques photo), la M5 Max pour ceux qui poussent la machine au maximum et qui ont besoin d'un avion de chasse, comme les ingénieurs qui font tourner des simulations ou les artistes en effets spéciaux.Les gains en IA sont les plus marqués de cette génération. Le M5 Pro traite les requêtes LLM 3,9 fois plus vite que le M4 Pro, et la génération d'images par IA est 3,7 fois plus rapide. Par rapport aux M1, c'est jusqu'à 6,9 fois plus rapide pour les LLM et 7,8 fois pour la génération d'images. Le M5 Max pousse encore plus loin avec un traitement vidéo IA dans Topaz Video 3,5 fois plus rapide qu'avec le M4 Max, et un rendu d'effets dans DaVinci Resolve Studio multiplié par 3. Le ray tracing dans Cyberpunk 2077 gagne un facteur 1,6 sur le M5 Pro. Apple met en avant la possibilité d'exécuter des LLM directement sur la machine, sans connexion, dans des apps comme LM Studio. Notez qu'on vous donne bien sûr les chiffres communiqués par Apple,Le SSD est deux fois plus rapide que sur la génération précédente, avec des vitesses qui atteignent 14,5 Go/s. Le stockage de base passe à 1 To sur le M5 Pro et 2 To sur le M5 Max. Le MacBook Pro 14 pouces M5 passe lui aussi à 1 To de série.et le Bluetooth 6, trois ports Thunderbolt 5, un port HDMI compatible 8K, un slot SDXC et le MagSafe 3.Le M5 Pro gère jusqu'à deux écrans externes haute résolution, le M5 Max jusqu'à quatre. L'écran Liquid Retina XDR affiche 1 600 nits en pic HDR et 1 000 nits en SDR, avec le verre nano-texturé en option. L'autonomie atteint 24 heures, soit 13 heures de plus qu'un modèle Intel (Apple continuera à comparer avec les Mac Intel jusqu'à la fin des temps visiblement) et 3 heures de plus qu'un M1. La charge rapide permet d'atteindre 50 % en 30 minutes avec un adaptateur 96 W ou plus. La caméra Center Stage 12 MP gère Desk View, et le système six haut-parleurs prend en charge l'Audio spatial.Côté tarifs, le. Les deux coloris noir sidéral et argent sont toujours de la partie.