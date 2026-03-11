MacBook Neo : des premières estimations de ventes carrément impressionnantes !
Par Laurence - Publié le
Le lancement du MacBook Neo, le premier ordinateur portable d’Apple vendu à partir de 699 euros (599 dollars aux USA), marque une nouvelle étape dans la stratégie de la marque. À cette occasion, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo partage plusieurs informations sur les ventes attendues du modèle, mais aussi sur l’avenir de la gamme MacBook.
Des prévisions de ventes ajustées
Ming Chi Kuo n’en est pas à sa première prédiction (totalement juste) sur le MacBook Neo. Dès juin dernier, l’analyste avait affirmé qu’Apple préparait un ordinateur portable d’environ 13 pouces équipé de la puce A18 Pro, attendu pour la fin 2025 ou le début 2026. Les caractéristiques annoncées se sont révélées assez proches du produit final : écran 13 pouces, puce A18 Pro et plusieurs coloris comme argent, indigo, rose et jaune.
Concernant les ventes, l'analyste tablait initialement sur 5 à 7 millions d’unités en 2026. Avec un lancement légèrement plus tardif que prévu, il révise désormais cette estimation à 4,5 à 5 millions d’unités, dont 2 à 2,5 millions durant la première moitié de l’année. Mais on reste sur des volumes impressionnants dans un contexte de crise économique. Pour l’instant, l’assemblage du MacBook Neo serait assuré exclusivement par Quanta, même si Foxconn pourrait rejoindre la production prochainement.
Un écran tactile finalement peu probable
L’analyste évoque également l’évolution possible du MacBook Neo. À un moment, Apple aurait envisagé d’ajouter un écran tactile sur une future génération, afin de mieux rivaliser avec les Chromebooks, dont plus de la moitié sont aujourd’hui compatibles avec le tactile.
Mais selon les dernières informations de Ming Chi Kuo, cette option serait finalement abandonnée pour le MacBook Neo 2. La raison serait simple : le MacBook Neo vise avant tout à rendre l’expérience Mac accessible autour des 600 dollars, et non à introduire de nouvelles fonctionnalités coûteuses. Et cet ajout cannibaliserait totalement l'iPad ! Aussi, pour l'analyste, si Apple décide un jour de lancer un MacBook tactile, il s’agira probablement d’un modèle beaucoup plus haut de gamme.
et l'OLED ?
L’analyste confirme par ailleurs plusieurs rumeurs concernant l’arrivée d’écrans OLED sur les MacBook. Le premier modèle à en bénéficier serait un MacBook Pro équipé d’un écran OLED tactile, attendu fin 2026 ou début 2027. En revanche, il faudra patienter davantage pour voir cette technologie arriver sur le MacBook Air. D’après Kuo, Apple préparerait bien une version OLED du MacBook Air, mais son lancement ne serait prévu qu’autour de 2028 ou 2029.
Qu'en penser ?
Avec le MacBook Neo, Apple tente visiblement d’élargir son public en entrant sur un segment de prix plus accessible, tout en continuant à préparer des innovations plus ambitieuses pour ses modèles haut de gamme. Entre MacBook à moins de 600 dollars et futurs écrans OLED, la gamme d’ordinateurs portables d’Apple pourrait donc connaître plusieurs évolutions majeures au cours des prochaines années.