MacBook Neo : des premières estimations de ventes carrément impressionnantes !

Qu'en penser ?



Avec le MacBook Neo, Apple tente visiblement d’élargir son public en entrant sur un segment de prix plus accessible, tout en continuant à préparer des innovations plus ambitieuses pour ses modèles haut de gamme. Entre MacBook à moins de 600 dollars et futurs écrans OLED, la gamme d’ordinateurs portables d’Apple pourrait donc connaître plusieurs évolutions majeures au cours des prochaines années.

Dès juin dernier, l’analyste avait affirmé qu’Apple préparait un ordinateur portable d’environ 13 pouces équipé de la puce A18 Pro, attendu pour la fin 2025 ou le début 2026. Les caractéristiques annoncées se sont révélées: écran 13 pouces, puce A18 Pro et plusieurs coloris comme argent, indigo, rose et jaune.Avec un lancement légèrement plus tardif que prévu, il révise désormais cette estimation à 4,5 à 5 millions d’unités, dont 2 à 2,5 millions durant la première moitié de l’année. Mais on reste sur desdans un contexte de crise économique. Pour l’instant, l’assemblage du MacBook Neo serait assuré exclusivement par, même si Foxconn pourrait rejoindre la production prochainement.L’analyste évoque également l’évolution possible du MacBook Neo. À un moment,afin de mieux rivaliser avec les Chromebooks, dont plus de la moitié sont aujourd’hui compatibles avec le tactile.Mais selon les dernières informations de Ming Chi Kuo, cette option serait finalement abandonnée pour le MacBook Neo 2. La raison serait simple : le MacBook Neo vise avant tout à rendre l’expérience Mac accessible autour des 600 dollars, et non à introduire de nouvelles fonctionnalités coûteuses.Aussi, pour l'analyste, si Apple décide un jour de lancer un MacBook tactile, il s’agira probablement d’un modèle beaucoup plus haut de gamme.L’analyste confirme par ailleurs plusieurs rumeurs concernant. Le premier modèle à en bénéficier serait un MacBook Pro équipé d’un écran OLED tactile, attendu fin. En revanche, il faudra patienter davantage pour voir cette technologie arriver sur le MacBook Air. D’après Kuo, Apple préparerait bien une version OLED du MacBook Air, mais son lancement ne serait prévu qu’autour de