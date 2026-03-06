Test de performance du MacBook Neo : rapide, sauf dans un domaine
Par Didier Pulicani - Publié le
Repérés sur GeekBench, les premiers résultats sur la partie CPU nous montrent déjà que le MacBook Neo se rapproche en fait des MacBook Air M4, du moins en mono-tâche (ce qui est le plus utilisé au quotidien) :
Test de performance du MacBook Neo
Repérés sur GeekBench, les premiers résultats sur la partie CPU nous montrent déjà que le MacBook Neo se rapproche en fait des MacBook Air M4, du moins en mono-tâche (ce qui est le plus utilisé au quotidien) :
• MacBook Neo : 3461 / 8668
Comme vous pouvez le voir, en terme de réactivité, notre petit Neo se place au niveau d'un MacBook Air M3, pas mal ! C'est logique, il partage quasiment les mêmes coeurs CPU avec cette machine. En revanche, avec seulement 6 coeurs, le score multi-coeur est légèrement en retrait, plutôt au niveau d'un M1. Si vous exécutez de nombreux calculs en parallèle, la machine sera donc un peu à la traîne, mais rien de bien dramatique pour de la bureautique par exemple.
On peut tout à fait imaginer la de la petite création musicale (GarageBand), par exemple, et même de la retouche photo, sans que le Mac ne soit trop à la peine, à condition de rester modeste dans les travaux demandés. Même de la programmation avancée sera tout à fait envisageable pour un universitaire par exemple, tant qu'il n'y a pas trop d'IA et de calculs graphiques, comme on va le voir.
Et pour les jeux ?
En revanche, sur la partie GPU (2D/3D), les scores sont un peu misérables :
• MacBook Neo : 31286
Pour les jeux, la 2D et la 3D, la machine sera clairement... au niveau d'un Mac déjà très moyen il y a 6 ans -le M1. Rien de dramatique en soit, des titres comme Minecraft et autres jeux peu exigeants tourneront à merveille, mais n'espérez pas lancer de gros AAA de dernière génération avec cette machine. Même un RTS comme StarCraft II, toujours très exigeant durant les parties en réseau, tournera vraiment modestement, alors qu'il a déjà une quinzaine d'années.
C'est aussi un peu dommage pour l'édition vidéo, très en vogue chez les jeunes. Le MacBook Neo pourra réaliser de petits montages, même en 4K, mais il est probable que les effets avancés, et les fonctions d'IA à venir, ne soient pas bien prises en charge.
Mais le plus limitant sera sans doute la RAM embarquée. Avec seulement 8Go, il ne faut pas trop espérer une bonne
Apple Intelligenceen local, et surtout, les webapps (Canvas, Google Docs etc.) sont de plus en plus gourmandes en mémoire, sans parler des apps Electron (Slack, WhatsApp etc.) qui mangent une quantité de ressources phénoménale. L'astuce sera de limiter les programmes lancés simultanément ou d'onglets ouverts, sans quoi des ralentissements se feront vite ressentir.
Notre avis
Le MacBook Neo offrira des performances bien suffisantes pour 90% des tâches des étudiants, grands-parents, et des personnes qui ont une utilisation très classique de l'ordinateur. Si vous êtes fans de jeux, de montage, d'IA locale et de productions musicales, cette machine ne vous est en revanche pas du tout destinée. Finalement, face aux Chromebooks anémiques, ce MacBook Neo est très bien positionné et devrait même enterrer la concurrence d'un revers de main ! Bravo Apple, ce choix de puce n'est vraiment pas si mal... dommage de ne pas avoir 16Go de RAM en option sur le 512Go et un GPU un peu plus véloce...