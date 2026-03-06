Test de performance du MacBook Neo : rapide, sauf dans un domaine

puce d'iPhone

Test de performance du MacBook Neo

• MacBook Neo : 3461 / 8668



• MacBook Air M1 : 2331 / 8303

• MacBook Air M2 : 2619 / 10030

• MacBook Air M3 : 3102 / 12008

• MacBook Air M4 : 3716 / 3716

Et pour les jeux ?

• MacBook Neo : 31286



• MacBook Air M1 : 31963

• MacBook Air M2 : 46617

• MacBook Air M3 : 47190

• MacBook Air M4 : 57448

Apple Intelligence

Notre avis



Le MacBook Neo offrira des performances bien suffisantes pour 90% des tâches des étudiants, grands-parents, et des personnes qui ont une utilisation très classique de l'ordinateur. Si vous êtes fans de jeux, de montage, d'IA locale et de productions musicales, cette machine ne vous est en revanche pas du tout destinée. Finalement, face aux Chromebooks anémiques, ce MacBook Neo est très bien positionné et devrait même enterrer la concurrence d'un revers de main ! Bravo Apple, ce choix de puce n'est vraiment pas si mal... dommage de ne pas avoir 16Go de RAM en option sur le 512Go et un GPU un peu plus véloce...

Evidemment,. Comme on pouvait s'y attendre, les premiers benchs sont donc plutôt concluants !Repérés sur GeekBench,, du moins en mono-tâche (ce qui est le plus utilisé au quotidien) :Comme vous pouvez le voir,C'est logique, il partage quasiment les mêmes coeurs CPU avec cette machine. En revanche, avec seulement 6 coeurs, le score multi-coeur est légèrement en retrait, plutôt au niveau d'un M1., mais rien de bien dramatique pour de la bureautique par exemple.On peut tout à fait imaginer la, sans que le Mac ne soit trop à la peine, à condition de rester modeste dans les travaux demandés. Même de la programmation avancée sera tout à fait envisageable pour un universitaire par exemple, tant qu'il n'y a pas trop d'IA et de calculs graphiques, comme on va le voir.-le M1. Rien de dramatique en soit, des titres comme Minecraft et autres jeux peu exigeants tourneront à merveille, mais n'espérez pas lancer de gros AAA de dernière génération avec cette machine. Même un RTS comme StarCraft II, toujours très exigeant durant les parties en réseau, tournera vraiment modestement, alors qu'il a déjà une quinzaine d'années.C'est aussi un peu dommage pour l'édition vidéo, très en vogue chez les jeunes.. Avec seulement 8Go, il ne faut pas trop espérer une bonneen local, et surtout, les webapps (Canvas, Google Docs etc.) sont de plus en plus gourmandes en mémoire, sans parler des apps Electron (Slack, WhatsApp etc.) qui mangent une quantité de ressources phénoménale. L'astuce sera deou d'onglets ouverts, sans quoi des ralentissements se feront vite ressentir.