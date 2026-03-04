Voici le MacBook Neo : 13", A18, TouchID, coloris fun... à partir de 699€ !
Apple dévoile le MacBook Neo, un tout nouveau portable destiné à rendre l’expérience Mac plus accessible que jamais. Proposé à partir de 699 euros, ce modèle combine un design en aluminium, un écran Liquid Retina de 13 pouces, une puce A18 et une autonomie annoncée d’une journée complète. Les précommandes ouvrent dès aujourd’hui, avec une disponibilité prévue le 11 mars.
Le portable embarque un écran Liquid Retina de 13 pouces avec une résolution de 2408 × 1506, une luminosité de 500 nits et la prise en charge d’un milliard de couleurs. Selon Apple, cet écran se distingue par une définition et une luminosité supérieures à la plupart des PC portables dans cette gamme de prix. Un traitement antireflet permet également une utilisation plus confortable dans des environnements lumineux.
Sous le capot, Apple a choisi la puce A18 Pro, déjà connue sur l’iPhone. Elle permet au MacBook Neo de gérer sans difficulté les tâches quotidiennes : navigation web, bureautique, streaming ou retouche photo.
Apple annonce jusqu’à 50 % de performances supplémentaires pour les tâches courantes face à un PC équipé d’un Intel Core Ultra 5 et usqu’à 3 fois plus rapide pour certaines tâches d’IA exécutées localement
La puce intègre également un GPU 5 cœurs pour les applications graphiques et un Neural Engine 16 cœurs dédié aux fonctions d’Apple Intelligence. Le MacBook Neo est aussi totalement silencieux, grâce à un design sans ventilateur.
Le MacBook Neo adopte un design en aluminium durable avec des lignes arrondies et un poids d'environ 1,2 kg, ce qui le rend particulièrement facile à transporter. Apple propose pour la première fois une palette de couleurs très marquée pour un MacBook : rose, indigo argent et citron.
Les couleurs se prolongent jusque dans le Magic Keyboard et les fonds d’écran du système, créant une esthétique cohérente et faisant du MacBook Neo le MacBook le plus coloré jamais lancé.
Le portable intègre une caméra FaceTime HD 1080p, accompagnée de deux microphones directionnels pour améliorer la qualité des appels vidéo. Les haut-parleurs latéraux prennent en charge Spatial Audio et Dolby Atmos, pour une expérience sonore immersive. Le Magic Keyboard assure une frappe confortable et précise, tandis qu’un grand trackpad Multi-Touch permet une navigation fluide grâce aux gestes macOS.
Côté connectivité, le MacBook Neo propose : deux ports USB-C, une prise casque, Wi-Fi 6E et Bluetooth 6. Le tout fonctionne avec macOS Tahoe, qui inclut de nombreuses apps intégrées comme Safari, Messages ou FaceTime, ainsi que les fonctions Apple Intelligence.
Grâce à l’efficacité énergétique d’Apple Silicon, le MacBook Neo peut atteindre 16 heures d’autonomie sur une seule charge. Cela en fait un compagnon idéal pour les étudiants, les familles ou les utilisateurs en mobilité, que ce soit en cours, au bureau ou en déplacement.
Avec un prix de départ fixé à partir de 699 euros, Apple positionne clairement le MacBook Neo comme son ordinateur portable le plus accessible à ce jour. Destiné aux étudiants, aux familles et aux nouveaux utilisateurs de Mac, ce modèle vise à élargir encore l’écosystème Apple tout en conservant les fondamentaux : design premium, performances Apple Silicon et intégration logicielle poussée.
