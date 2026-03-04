Voici le MacBook Neo : 13", A18, TouchID, coloris fun... à partir de 699€ !

en cours de rédaction...

Un écran Liquid Retina de 13 pouces

Une puce A18 Pro au cœur du MacBook Neo

Un MacBook coloré et plus accessible

Caméra 1080p, audio Spatial et Magic Keyboard

Jusqu’à 16 heures d’autonomie

Le MacBook le moins cher jamais lancé



Avec un prix de départ fixé à partir de 699 euros, Apple positionne clairement le MacBook Neo comme son ordinateur portable le plus accessible à ce jour. Destiné aux étudiants, aux familles et aux nouveaux utilisateurs de Mac, ce modèle vise à élargir encore l’écosystème Apple tout en conservant les fondamentaux : design premium, performances Apple Silicon et intégration logicielle poussée.

avec une résolution de 2408 × 1506, une luminosité de 500 nits et la prise en charge d’un milliard de couleurs. Selon Apple, cet écran se distingue par une définition et une luminosité supérieures à la plupart des PC portables dans cette gamme de prix. Un traitement antireflet permet également une utilisation plus confortable dans des environnements lumineux.Elle permet au MacBook Neo de gérer sans difficulté les tâches quotidiennes : navigation web, bureautique, streaming ou retouche photo.Apple annonce jusqu’à 50 % de performances supplémentaires pour les tâches courantes face à un PC équipé d’un Intel Core Ultra 5 et usqu’à 3 fois plus rapide pour certaines tâches d’IA exécutées localementLa puce intègre égalementdédié aux fonctions d’Apple Intelligence. Le MacBook Neo est aussi totalement silencieux, grâce à un design sans ventilateur.Le MacBook Neo adopte un design en aluminium durable avec des lignes arrondies et, ce qui le rend particulièrement facile à transporter.Les couleurs se prolongent jusque dans le Magic Keyboard et les fonds d’écran du système, créant une esthétique cohérente et faisant du MacBook Neo le MacBook le plus coloré jamais lancé.Les haut-parleurs latéraux prennent en charge Spatial Audio et Dolby Atmos, pour une expérience sonore immersive. Le Magic Keyboard assure une frappe confortable et précise, tandis qu’un grand trackpad Multi-Touch permet une navigation fluide grâce aux gestes macOS.Côté connectivité, le MacBook Neo propose :Le tout fonctionne avec macOS Tahoe, qui inclut de nombreuses apps intégrées comme Safari, Messages ou FaceTime, ainsi que les fonctions Apple Intelligence.Grâce à l’efficacité énergétique d’Apple Silicon,Cela en fait un compagnon idéal pour les étudiants, les familles ou les utilisateurs en mobilité, que ce soit en cours, au bureau ou en déplacement.