MacBook Neo : le démontage révèle un Mac étonnamment facile à réparer !

Un démontage complet en seulement six minutes

Une batterie sans colle ni languettes adhésives

Des ports et composants entièrement modulaires

Un clavier remplaçable sans changer tout le châssis

Qu'en penser ?



Apparemment, tout indique que le MacBook Neo pourrait obtenir un score de réparabilité bien supérieur à la moyenne des portables Apple. Entre la batterie vissée, l’absence quasi totale de colle et les composants modulaires, Apple semble avoir adopté une approche plus favorable aux réparations — peut-être en réponse aux pressions réglementaires et au mouvement du droit à la réparation.

Dans la vidéo,, ce qui suggère qu’Apple a clairement cherché à simplifier l’architecture interne. L’ouverture reste classique : il suffit de retirer, comme sur les MacBook Air ou MacBook Pro récents. Apple utilise ici des vis Torx standard (T3, T5 et T8), ce qui facilite l’accès pour les réparateurs.Une fois l’ordinateur ouvert, on découvre, entourée d’un intérieur très épuré avec peu de composants et un routage des câbles très propre. Les traditionnels caches de charnière sont également absents, ce qui simplifie encore le démontage.L’une des surprises majeures concerne la batterie. Contrairement à la plupart des Mac récents, celle du MacBook Neo n’utilise ni colle ni languettes adhésives extensibles. Elle est simplement maintenue par 18 vis, puis se retire directement.Plus surprenant encore :La seule trace de colle observée se trouve sur le trackpad, où un câble est légèrement fixé au niveau de la connexion à la carte mère.C’est notamment le cas des ports USB-C, de la prise casque ou encore des haut-parleurs, qui peuvent être remplacés individuellement sans devoir changer de grands sous-ensembles.Même si la chaîne Tech Re-Nu n’a pas réalisé un démontage absolument complet, on sait déjà qu’il est. Le détail est d'importance : sur de nombreux Mac récents, le clavier est intégré à l’ensemble du châssis supérieur, ce qui rend les réparations coûteuses et complexes.