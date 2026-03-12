MacBook Neo : le démontage révèle un Mac étonnamment facile à réparer !
Par Laurence - Publié le
Le MacBook Neo pourrait bien marquer un tournant inattendu chez Apple en matière de réparabilité. Une vidéo de démontage publiée par la chaîne australienne Tech Re-Nu montre en effet un ordinateur étonnamment modulaire et simple à démonter.
Un démontage complet en seulement six minutes
Dans la vidéo, le MacBook Neo est entièrement ouvert en à peine six minutes, ce qui suggère qu’Apple a clairement cherché à simplifier l’architecture interne. L’ouverture reste classique : il suffit de retirer huit vis situées sous le châssis en aluminium, comme sur les MacBook Air ou MacBook Pro récents. Apple utilise ici des vis Torx standard (T3, T5 et T8), ce qui facilite l’accès pour les réparateurs.
Une fois l’ordinateur ouvert, on découvre une carte mère particulièrement compacte, entourée d’un intérieur très épuré avec peu de composants et un routage des câbles très propre. Les traditionnels caches de charnière sont également absents, ce qui simplifie encore le démontage.
Une batterie sans colle ni languettes adhésives
L’une des surprises majeures concerne la batterie. Contrairement à la plupart des Mac récents, celle du MacBook Neo n’utilise ni colle ni languettes adhésives extensibles. Elle est simplement maintenue par 18 vis, puis se retire directement.
Plus surprenant encore : le démontage n’a révélé aucun ruban adhésif à l’intérieur de la machine, une première pour un Mac moderne. La seule trace de colle observée se trouve sur le trackpad, où un câble est légèrement fixé au niveau de la connexion à la carte mère.
Des ports et composants entièrement modulaires
Plusieurs éléments sont modulaires et facilement remplaçables. C’est notamment le cas des ports USB-C, de la prise casque ou encore des haut-parleurs, qui peuvent être remplacés individuellement sans devoir changer de grands sous-ensembles. Les haut-parleurs, par exemple, se retirent avec quatre vis chacun, sans aucune colle.
Un clavier remplaçable sans changer tout le châssis
Même si la chaîne Tech Re-Nu n’a pas réalisé un démontage absolument complet, on sait déjà qu’il est possible de remplacer le clavier sans devoir changer tout le top case. Le détail est d'importance : sur de nombreux Mac récents, le clavier est intégré à l’ensemble du châssis supérieur, ce qui rend les réparations coûteuses et complexes.
Qu'en penser ?
Apparemment, tout indique que le MacBook Neo pourrait obtenir un score de réparabilité bien supérieur à la moyenne des portables Apple. Entre la batterie vissée, l’absence quasi totale de colle et les composants modulaires, Apple semble avoir adopté une approche plus favorable aux réparations — peut-être en réponse aux pressions réglementaires et au mouvement du droit à la réparation.