Dépoussiérer le Dock de votre Mac avec ces nouvelles astuces !

Garder certaines applications dans le Dock

Moniteur d’activité

De gauche à droite : historique d’utilisation du processeur, accès réseau (ou disque : c’est la même icône) et accès au processeur en temps réel.

Raccourcis pour les réglages du Dock

Changer rapidement la taille du Dock

Passer d’une fenêtre à une autre

Enlever les badges des applications

Indicateurs d’application

Il suffit de faire un clic droit sur l'icône de l’application dans le Dock et de sélectionner Option > Garder dans le Dock.Vous pouvez aussi décider de lancer l’application avec la session et/ou de lui assigner un bureau précis.pour comprendre ce qui se passe sur votre ordinateur. Elle ne se trouve pas directement dans le dossier Application mais dans un sous-dossier appelé Utilitaires.et leur utilisation en puissance processeur, la place prise en RAM, l’énergie consommée ainsi que les échanges disques et réseau.Mais ce qui est intéressant,Pour cela, il faut faire un clic droit sur l'icône du moniteur d’activité et choisir l’affichage voulu.Cependant, si vous quittez l’application, son icône revient à celle de base.Cependant, j’ai utilisé cette astuce pendant longtemps et qui a l’avantage d’être gratuite. Je l’utilisais notamment pour voir si mon processeur ne tournait pas dans le vide, ce qui arrivait parfois à l’époque des processeurs Intel.Vous devez avoir au moins une ligne de séparation entre les applications et la corbeille, et éventuellement une deuxième pour les applications récentes., vous évitant d’aller dans les réglages systèmes., activer/désactiver l’agrandissement, changer la position du Dock pour le mettre sur le côté ou le remettre en bas et gérer les animations de minimisation.Vous pouvez aussi utiliser cette séparation autrement., sans passer par les réglages systèmes, en glissant la souris ou le trackpad vers le haut ou le bas.Ce qui est intéressant, c’est que toutes les fenêtres de l’application sont sélectionnables, même si elles sont minimisées ou cachées.Dans certaines applications,Certaines applications affichent un badge avec un nombre de notifications non lues en rouge.Ensuite, sélectionnez l’application pour laquelle vous voulez désactiver le badge en désactivant Pastille sur icône d’application.Dans mon exemple avec Mail, sachez que vous pouvez choisir dans les préférences de l’application ce que le badge va montrer. Pour cela, ouvrez l’application Mail, allez dans les Réglages, dans la partie Général sélectionnez Nombre de messages non lus.Vous pouvez alors choisir si ce nombre correspond au nombre de messages non lus ou venant de vos VIP ou contacts.Cela permet de les différencier des applications qui sont inactives. Si ces points vous gênent, sachez qu’il est possible de ne pas les afficher.Il faut aller dans Réglages Systèmes > Bureau et Dock et décocher Afficher les indicateurs des applications ouvertes.