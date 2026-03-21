MacBook Neo, le GRAND test !⎜ORLM-581

Apple casse les prix avec son MacBook Neo ! Mais à 699 €, est-ce vraiment un Mac… ou un iPhone déguisé en ordinateur ?



Sa puce mobile peut-elle rivaliser avec un vrai processeur de Mac ? Que vaut-il en conditions réelles : bureautique, multitâche, montage… tient-il la cadence ou sature-t-il rapidement ? Est-ce le Mac idéal pour les étudiants et l’entreprise… ou un ordinateur trop limité pour durer ? Est-ce enfin la meilleure porte d’entrée dans l’univers Apple ? La Pomme propose-t-elle un Mac pour tous ? Débats !



Débats !