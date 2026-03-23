L'abonnement Microsoft 365 Famille et Personnel en promo à -19% : dès 80€ !

Microsoft 365 Famille ou Personnel à -19%

Microsoft 365 intègre l'intelligence artificelle

(anciennement Office)(limité à un poste pour l'abonnement Personnel) et sur toutes les plateformes macOS/iOS/iPadOS/PC et Android. L'offre logicielle est vendue et expédiée par mail par Amazon (l'activation est immédiate et ne pose aucun problème, testé à la rédaction), et les mois acquis par ce biais s'ajoutent automatiquement à un éventuel abonnement existant.Microsoft 365 Famille, ce n’est pas juste une suite bureautique, c’est une petite boîte à outils numérique pensée pour ceux qui jonglent entre vie pro, perso et familiale.. Chaque membre de la famille dispose aussi de. Le tout est sécurisé avec un système d’authentification à deux facteurs et un coffre-fort numérique pour vos documents sensibles.Mais là où l’offre prend tout son sens,Grâce à OneDrive, toute la famille peut facilement partager des fichiers ou coéditer un document Word en temps réel. Les parents apprécieront aussi la présence de Microsoft Family Safety, qui propose un suivi d’activités numériques et de la localisation. Et pour les plus studieux, l’éditeur avancé de Word ou le tableau dynamique d’Excel deviennent de véritables alliés. On notera enfin l’accès inclus à Microsoft Defender, une solution antivirus simple mais efficace, compatible avec macOS. En somme, Microsoft 365 Famille, c’est un peu le couteau suisse numérique pour ceux qui veulent allier productivité, stockage et sécurité — sans devoir réinventer leur routine digitale.