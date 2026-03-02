La prochaine Xbox serait déjà condamnée, le Game Pass en cause
Par Vincent Lautier - Publié le
L'analyste Michael Pachter estime que la prochaine console Xbox, attendue en 2027, est déjà condamnée avant même sa sortie. En cause : un Game Pass Ultimate passé à 30 dollars par mois qui décourage les joueurs au lieu de les attirer vers la plateforme, et des jeux exclusifs Xbox qui n'existent quasiment plus. Chez Microsoft, on promet pourtant que le hardware reste une priorité.
Le Game Pass Ultimate coûte désormais 30 dollars par mois aux US (le marché le plus important), soit 360 dollars par an. En France, c'est 27 euros par mois. Pour Pachter, c'est vite calculé : un joueur qui achète deux jeux à 70 dollars dans l'année dépense 140 dollars, bien loin des 360 de l'abonnement. Le modèle est un tout-ou-rien, sans option à la carte. Vous voulez accéder aux jeux dès leur sortie ? C'est 30 dollars par mois ou rien.
L'analyste estime que le prix aurait dû rester autour de 10 dollars par mois, avec des options à la carte pour ceux qui veulent juste un ou deux jeux. Un modèle plus souple qui aurait pu, selon lui, toucher bien plus de monde.
La prochaine Xbox, nom de code Magnus, est un hybride PC/console qui pourrait supporter Steam. La patronne d'AMD, Lisa Su, a laissé entendre que la console était sur les rails pour 2027, et Sarah Bond, qui a depuis quitté Microsoft, avait qualifié la machine de
Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, a longtemps été fan du Game Pass. En 2022, il prédisait 100 millions d'abonnés après l'ajout des jeux Activision Blizzard. En 2024, il doublait la mise avec 200 millions sur dix ans (oui, 200 millions). Et voilà qu'il déclare que
On ne va pas enterrer Xbox trop vite, Microsoft a les moyens de rebondir, en tout cas je l'espère puisque de mon côté, j'ai tout misé sur l'écosystème Xbox. Mais Pachter met le doigt sur un truc gênant : à force de vouloir pousser un modèle d'abonnement que les joueurs boudent, la console perd sa raison d'être. L'option à la carte semble assez sensée, d'ailleurs. Reste que pour un joueur Xbox fidèle comme moi, entre la hausse des prix, le départ de Spencer et une patronne venue de l'IA, ça fait beaucoup à digérer en peu de temps.
Un abonnement qui fait fuir
Une console haut de gamme sans exclusivités
haut de gamme. Les coûts de stockage et de mémoire augmentent, ce qui risque de faire monter le prix. Asha Sharma, la nouvelle patronne de la division gaming, a promis après sa prise de poste que le hardware restait une priorité. Mais sans jeux exclusifs pour justifier l'achat (les titres Xbox sortent aussi sur PlayStation et Steam), Pachter doute que les joueurs aient une raison suffisante de craquer.
la prochaine console Xbox est déjà morteet que Microsoft
a tout gâché en misant sur le Game Pass. Interrogé par GamesBeat, il remet aussi en question les compétences de Sharma, arrivée de l'IA sans expérience dans le jeu vidéo.
On en dit quoi ?
