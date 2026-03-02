La prochaine Xbox serait déjà condamnée, le Game Pass en cause

On en dit quoi ?



On ne va pas enterrer Xbox trop vite, Microsoft a les moyens de rebondir, en tout cas je l'espère puisque de mon côté, j'ai tout misé sur l'écosystème Xbox. Mais Pachter met le doigt sur un truc gênant : à force de vouloir pousser un modèle d'abonnement que les joueurs boudent, la console perd sa raison d'être. L'option à la carte semble assez sensée, d'ailleurs. Reste que pour un joueur Xbox fidèle comme moi, entre la hausse des prix, le départ de Spencer et une patronne venue de l'IA, ça fait beaucoup à digérer en peu de temps.