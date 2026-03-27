Discrètement, Apple enterre le Mac Pro !
Par Laurence - Publié le
C’est une page, qui se tourne chez Apple. En effet, sans aucune forme de cérémonie : le Mac Pro a été retiré du site officiel et —selon certains médias— ne sera pas remplacé.
Avec une dernière mise à jour en 2023 avec une puce M2 Ultra, le Mac Pro était sur la sellette. Son design, inchangé depuis 2019, et son prix d’entrée élevé de 2 399€ euros en version M2 Max (mais le modèle M2 Ultra pouvait monter à 8 299 € pour la version tour, ou 8999€ pour la version rack) en ont fait une machine ultra-niche, réservée à quelques professionnels très spécifiques.
Dans le même temps, Apple a progressivement déplacé le cœur de sa stratégie vers le Mac Studio, plus compact, plus moderne et surtout équipé de puces Apple Silicon plus récentes. Ainsi, pour la majorité des usages professionnels, le Mac Studio fait aujourd’hui aussi bien, voire mieux.
Lancé en 2006 à la suite du PowerPC G3, modifié une première fois en 2012, c'est bien que 2013 que le point de rupture du Mac Pro pourrait remonter. Ce design cylindrique, pourtant présenté comme révolutionnaire, s’est rapidement révélé être une impasse technique. Pensé autour d’un système de refroidissement central, il limitait fortement les possibilités d’évolution matérielle — notamment pour les cartes graphiques.
Apple finira même par reconnaître ses erreurs. En 2019, elle corrige le tir avec un retour à un format tour plus classique et modulaire, doté de ports PCIe. Mais malgré cette refonte, le produit ne retrouvera jamais une véritable dynamique.
Aujourd’hui, c’est clairement le Mac Studio qui incarne le haut de gamme chez Apple. Plus compact, plus silencieux et régulièrement mis à jour (avec des puces M3 Ultra, et sans doute une M5 Ultra prochainement), il répond à l’essentiel des besoins des créateurs. Certes, il lui manque encore les possibilités d’extension PCIe du Mac Pro : mais pour Apple, le compromis semble suffisant.
La fin est somme toute logique, mais elle n'en reste pas moins symbolique. Avec seulement trois mises à jour en plus de dix ans, le Mac Pro n’était plus vraiment une priorité. Sa disparition officialise une tendance de fond : la fin des machines ultra modulaires et la montée en puissance des architectures intégrées Apple Silicon.
Le Mac Pro disparaît sans grand bruit, par un simple retrait du catalogue d'Apple. Mais son héritage reste important. Pendant des années, il a incarné la vision d’Apple pour les professionnels les plus exigeants. Aujourd’hui, la marque tourne la page — et affirme une nouvelle direction : des machines plus compactes, plus intégrées et toujours moins modulables.
Une machine devenue marginale
Avec une dernière mise à jour en 2023 avec une puce M2 Ultra, le Mac Pro était sur la sellette. Son design, inchangé depuis 2019, et son prix d’entrée élevé de 2 399€ euros en version M2 Max (mais le modèle M2 Ultra pouvait monter à 8 299 € pour la version tour, ou 8999€ pour la version rack) en ont fait une machine ultra-niche, réservée à quelques professionnels très spécifiques.
Dans le même temps, Apple a progressivement déplacé le cœur de sa stratégie vers le Mac Studio, plus compact, plus moderne et surtout équipé de puces Apple Silicon plus récentes. Ainsi, pour la majorité des usages professionnels, le Mac Studio fait aujourd’hui aussi bien, voire mieux.
Une histoire mouvementée depuis 2013
Lancé en 2006 à la suite du PowerPC G3, modifié une première fois en 2012, c'est bien que 2013 que le point de rupture du Mac Pro pourrait remonter. Ce design cylindrique, pourtant présenté comme révolutionnaire, s’est rapidement révélé être une impasse technique. Pensé autour d’un système de refroidissement central, il limitait fortement les possibilités d’évolution matérielle — notamment pour les cartes graphiques.
Apple finira même par reconnaître ses erreurs. En 2019, elle corrige le tir avec un retour à un format tour plus classique et modulaire, doté de ports PCIe. Mais malgré cette refonte, le produit ne retrouvera jamais une véritable dynamique.
Le Mac Studio prend le relais (?)
Aujourd’hui, c’est clairement le Mac Studio qui incarne le haut de gamme chez Apple. Plus compact, plus silencieux et régulièrement mis à jour (avec des puces M3 Ultra, et sans doute une M5 Ultra prochainement), il répond à l’essentiel des besoins des créateurs. Certes, il lui manque encore les possibilités d’extension PCIe du Mac Pro : mais pour Apple, le compromis semble suffisant.
La fin est somme toute logique, mais elle n'en reste pas moins symbolique. Avec seulement trois mises à jour en plus de dix ans, le Mac Pro n’était plus vraiment une priorité. Sa disparition officialise une tendance de fond : la fin des machines ultra modulaires et la montée en puissance des architectures intégrées Apple Silicon.
Qu'en penser ?
Le Mac Pro disparaît sans grand bruit, par un simple retrait du catalogue d'Apple. Mais son héritage reste important. Pendant des années, il a incarné la vision d’Apple pour les professionnels les plus exigeants. Aujourd’hui, la marque tourne la page — et affirme une nouvelle direction : des machines plus compactes, plus intégrées et toujours moins modulables.