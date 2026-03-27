Discrètement, Apple enterre le Mac Pro !

Qu'en penser ?



Le Mac Pro disparaît sans grand bruit, par un simple retrait du catalogue d'Apple. Mais son héritage reste important. Pendant des années, il a incarné la vision d’Apple pour les professionnels les plus exigeants. Aujourd’hui, la marque tourne la page — et affirme une nouvelle direction : des machines plus compactes, plus intégrées et toujours moins modulables.