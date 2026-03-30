Le MacBook Air M5 est déjà en promo : profitez du meilleur prix !

M5 : un bond en performances, notamment pour l’IA

512 Go de base (enfin) et SSD 2x plus rapide

Connectivité modernisée : Wi-Fi 7 et Bluetooth 6

Écran Liquid Retina, autonomie et audio immersif

Qu'en penser ?



Plus rapide, mieux connecté et plus généreux en stockage, le MacBook Air M5 renforce une formule déjà éprouvée. Pour les étudiants, créatifs et professionnels mobiles, Apple affine son best-seller sans en changer l’ADN : silence, autonomie et portabilité, désormais dopés à l’IA.

(le cœur le plus rapide jamais intégré à un MacBook Air)Apple l'annonce jusqu’à 4x plus rapide en tâches IA par rapport au M4, et 9,5x par rapport au M1, jusqu’à 6,5x plus rapide en rendu 3D avec ray tracing (versus M1) et jusqu’à 2,7x plus rapide en traitement d’image (vs M1)., avec des configurations jusqu’à 4 To. Ainsi les 13 et 15 pouces d'entrée de gamme sont proposés avec un SSD de 512 Go mais sont configurables en 1 To, 2 To ou 4 To. Pour les autres modèles, c'est plus simple, ils sont proposés en base avec un SSD de 1 To, mais configurables en 2 To ou 4 To. Le nouveau SSD promet des débits 2x supérieurs à la génération précédente, accélérant import de bibliothèques photo, chargement d’apps et projets volumineux.Pour épauler processeur et SSD, Apple embarque... À l'exception des deux modèles haut de gamme (en 13 et 15 pouces) qui embarquent de base 24 Go avec une option à 32 Go.Côté connectivité, le MacBook Air bénéficient, avec à la clé de meilleures performances et une fiabilité accrue. Pour la connectique, on retrouve(13,6” ou 15,3”) à 500 nits et 1 milliard de couleurs.. La caméra 12 MP avec cadre centré, un ensemble trois micros et des haut-parleurs compatibles Spatial Audio / Dolby Atmos complètent l’expérience.