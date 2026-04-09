Comment Canva veut devenir une plateforme complète dopée à l’IA

Vers une plateforme de travail complète

agentique

Une stratégie d’expansion assumée

Qu’en penser ?



Avec ces mouvements, Canva confirme son ambition : devenir bien plus qu’un outil de design. La plateforme veut s’imposer comme un véritable système de travail, capable de rivaliser avec les suites professionnelles traditionnelles. Reste à voir si cette intégration massive de fonctionnalités — IA, data, marketing — restera aussi simple et accessible, ce qui a toujours fait la force de Canva. Mais une chose est sûre : la bataille des plateformes “tout-en-un” vient de franchir un nouveau cap.

Canva a annoncé l’: Simtheory, spécialisée dans les, et Ortto, positionnée sur laet l’automatisation marketing. Si les montants n’ont pas été dévoilés, l’ambition est claire : renforcer ses capacités dans l’IA et le marketing.: elles ont été fondées par Chris et Mike Sharkey, qui rejoignent désormais Canva avec des rôles clés dans les équipes IA et marketing.Avec ces acquisitions, Canva poursuit une stratégie engagée depuis plusieurs mois :, capable de couvrir l’ensemble du. L’idée est de permettre aux équipes de gérer toutes les étapes d’un projet — de la création à la diffusion — sans quitter l’écosystème Canva.Simtheory apporte ici un élément essentiel. Sa technologie permet decapables de comprendre les besoins d’une entreprise, d’interagir avec différents outils et d’exécuter des tâches concrètes. Une approche dite, de plus en plus centrale dans les nouvelles générations d’IA.La plateforme combine gestion de données clients et automatisation des campagnes, avec une approche unifiée. Email, SMS, notifications push ou encore messages in-app peuvent être orchestrés depuis un seul outil. Ortto revendique déjà plus de 11 000 clients dans 190 pays, preuve d’une adoption solide.Son architecture orientée événements permet notamment d’activer les données en temps réel, un atout clé pour personnaliser les campagnes et améliorer leur performance.. Comme l’explique Cliff Obrecht, cofondateur de Canva, l’objectif est de passer d’une plateforme de design enrichie à l’IA, à une plateforme IA au cœur de laquelle le design devient un outil parmi d’autres. Autrement dit, Canva ne veut plus seulement aider à créer des visuels, maisCes rachats s’inscrivent dans une dynamique plus large. Ces derniers mois, Canva a multiplié les acquisitions, notamment. Une stratégie qui accompagne une croissance impressionnante :de revenus annualisés en 2025, plus de 265 millions d’utilisateurs et une base payante en forte progression.