MacBook Neo, victime de son succès ! Qu'attendre de la version 2 ?
Par Laurence - Publié le
Le MacBook Neo semble avoir trouvé son public, et ce, bien plus rapidement que prévu. Mais ce succès rapide place déjà Apple face à un dilemme industriel : comment répondre à la demande sans sacrifier ses marges ?
Lancé comme un modèle accessible, le MacBook Neo dépasse visiblement les attentes. Apple devrait d’ailleurs mettre en avant ses performances lors de ses prochains résultats trimestriels à la fin du mois d'avril.
Ce succès repose en grande partie sur un choix stratégique calculé : utiliser des puces A18 Pro issues des iPhone 16 Pro, mais légèrement déclassées. Ces processeurs, dont certaines unités GPU étaient défectueuses, ont été recyclés dans le MacBook Neo avec une configuration à cinq cœurs graphiques au lieu de six.
Un compromis technique qui a permis de réduire les coûts et d’afficher un prix d’appel agressif, autour de 599 dollars (699 euros pour nous). Il affiche d'ailleurs des délais de livraison à début mai sur l'Apple Store ! Et ce, pour les deux configurations.
Le problème, c’est que ce modèle économique atteint rapidement ses limites. Selon l’analyste Tim Culpan, Apple aurait initialement prévu une production d’environ 6 millions d’unités, basée sur les stocks disponibles de ces puces recyclées.
Mais face à une demande plus forte que prévu, ces réserves seraient désormais insuffisantes. Apple se retrouve donc confrontée à une équation délicate : augmenter la production sans faire exploser les coûts.
Parmi les options envisagées, relancer la production des A18 Pro chez TSMC, quitte à payer plus cher. Une solution qui viendrait mécaniquement rogner les marges… ou pousser Apple à revoir ses prix à la hausse. Dans ce scénario, le modèle d’entrée de gamme pourrait disparaître, laissant place à une configuration plus chère, une centaine de dollars / euros en plus.
Ce casse-tête industriel intervient dans un contexte global peu favorable. Selon les dernières prévisions de TrendForce, le marché des ordinateurs portables devrait reculer de près de 15 % en 2026.
En cause : un environnement macroéconomique incertain, mais aussi une hausse des coûts des composants, notamment liée à la demande croissante en puissance de calcul pour l’IA. Les fabricants n’ont d’autre choix que de répercuter ces hausses sur les prix supportés par les consommateurs, ce qui pèse sur la demande. Dans ce contexte, Apple doit jongler entre compétitivité tarifaire et préservation de ses marges — un exercice d’équilibriste.
En parallèle, Apple préparerait déjà la suite. Un MacBook Neo de seconde génération serait attendu dès l’an prochain, cette fois équipé d’une puce A19 Pro issue des iPhone 17 Pro.
Ce nouveau modèle pourrait embarquer 12 Go de mémoire unifiée, contre 8 Go actuellement, tout en conservant une architecture GPU similaire avec cinq cœurs actifs — toujours basée sur des puces bridées.
Cette transition permettrait à Apple de renouveler son stock de composants tout en améliorant légèrement les performances, sans bouleverser son positionnement. Mais cela permettrait de présenter un ordinateur d'entrée de gamme encore plus séduisant qui pourrait bien cannibaliser les ventes des petits MacBook Air ou de certains iPad...
Le MacBook Neo illustre parfaitement la capacité d’Apple à optimiser ses ressources pour créer un produit attractif. Mais ce succès met aussi en lumière les limites de ce modèle basé sur des composants recyclés.
Entre contraintes industrielles, pression sur les coûts et ralentissement du marché, Apple doit désormais ajuster sa stratégie rapidement. L’arrivée d’une seconde génération pourrait offrir une porte de sortie, mais à court terme, la gestion de la demande reste un enjeu clé.
Dans tous les cas, ce lancement confirme une chose : même sur un segment plus abordable, Apple reste capable de créer un véritable effet de traction… quitte à se retrouver dépassée par son propre succès.
Un succès commercial plus rapide que prévu
Lancé comme un modèle accessible, le MacBook Neo dépasse visiblement les attentes. Apple devrait d’ailleurs mettre en avant ses performances lors de ses prochains résultats trimestriels à la fin du mois d'avril.
Ce succès repose en grande partie sur un choix stratégique calculé : utiliser des puces A18 Pro issues des iPhone 16 Pro, mais légèrement déclassées. Ces processeurs, dont certaines unités GPU étaient défectueuses, ont été recyclés dans le MacBook Neo avec une configuration à cinq cœurs graphiques au lieu de six.
Un compromis technique qui a permis de réduire les coûts et d’afficher un prix d’appel agressif, autour de 599 dollars (699 euros pour nous). Il affiche d'ailleurs des délais de livraison à début mai sur l'Apple Store ! Et ce, pour les deux configurations.
Des stocks de puces déjà sous tensions
Le problème, c’est que ce modèle économique atteint rapidement ses limites. Selon l’analyste Tim Culpan, Apple aurait initialement prévu une production d’environ 6 millions d’unités, basée sur les stocks disponibles de ces puces recyclées.
Mais face à une demande plus forte que prévu, ces réserves seraient désormais insuffisantes. Apple se retrouve donc confrontée à une équation délicate : augmenter la production sans faire exploser les coûts.
Parmi les options envisagées, relancer la production des A18 Pro chez TSMC, quitte à payer plus cher. Une solution qui viendrait mécaniquement rogner les marges… ou pousser Apple à revoir ses prix à la hausse. Dans ce scénario, le modèle d’entrée de gamme pourrait disparaître, laissant place à une configuration plus chère, une centaine de dollars / euros en plus.
Un marché des ordinateurs portables peu favorable
Ce casse-tête industriel intervient dans un contexte global peu favorable. Selon les dernières prévisions de TrendForce, le marché des ordinateurs portables devrait reculer de près de 15 % en 2026.
En cause : un environnement macroéconomique incertain, mais aussi une hausse des coûts des composants, notamment liée à la demande croissante en puissance de calcul pour l’IA. Les fabricants n’ont d’autre choix que de répercuter ces hausses sur les prix supportés par les consommateurs, ce qui pèse sur la demande. Dans ce contexte, Apple doit jongler entre compétitivité tarifaire et préservation de ses marges — un exercice d’équilibriste.
Une nouvelle génération déjà en préparation
En parallèle, Apple préparerait déjà la suite. Un MacBook Neo de seconde génération serait attendu dès l’an prochain, cette fois équipé d’une puce A19 Pro issue des iPhone 17 Pro.
Ce nouveau modèle pourrait embarquer 12 Go de mémoire unifiée, contre 8 Go actuellement, tout en conservant une architecture GPU similaire avec cinq cœurs actifs — toujours basée sur des puces bridées.
Cette transition permettrait à Apple de renouveler son stock de composants tout en améliorant légèrement les performances, sans bouleverser son positionnement. Mais cela permettrait de présenter un ordinateur d'entrée de gamme encore plus séduisant qui pourrait bien cannibaliser les ventes des petits MacBook Air ou de certains iPad...
Qu’en penser ?
Le MacBook Neo illustre parfaitement la capacité d’Apple à optimiser ses ressources pour créer un produit attractif. Mais ce succès met aussi en lumière les limites de ce modèle basé sur des composants recyclés.
Entre contraintes industrielles, pression sur les coûts et ralentissement du marché, Apple doit désormais ajuster sa stratégie rapidement. L’arrivée d’une seconde génération pourrait offrir une porte de sortie, mais à court terme, la gestion de la demande reste un enjeu clé.
Dans tous les cas, ce lancement confirme une chose : même sur un segment plus abordable, Apple reste capable de créer un véritable effet de traction… quitte à se retrouver dépassée par son propre succès.