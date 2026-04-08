MacBook Neo, victime de son succès ! Qu'attendre de la version 2 ?

Qu’en penser ?



Le MacBook Neo illustre parfaitement la capacité d’Apple à optimiser ses ressources pour créer un produit attractif. Mais ce succès met aussi en lumière les limites de ce modèle basé sur des composants recyclés.



Entre contraintes industrielles, pression sur les coûts et ralentissement du marché, Apple doit désormais ajuster sa stratégie rapidement. L’arrivée d’une seconde génération pourrait offrir une porte de sortie, mais à court terme, la gestion de la demande reste un enjeu clé.



Dans tous les cas, ce lancement confirme une chose : même sur un segment plus abordable, Apple reste capable de créer un véritable effet de traction… quitte à se retrouver dépassée par son propre succès.