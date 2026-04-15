Claude Code desktop : toutes les nouveautés!

Une interface pensée pour gérer plusieurs sessions

Claude devient un véritable... développeur

Routines : l’automatisation en ligne de mire

Qu’en penser ?



Cette évolution confirme la stratégie d’Anthropic : faire de Claude un outil central pour les développeurs, capable de rivaliser avec les solutions proposées par OpenAI ou GitHub Copilot. Avec cette refonte, Claude Code franchit un cap. L’IA ne se limite plus à générer du code : elle s’intègre directement dans l’environnement de travail.



En combinant interface modulable, automatisation et outils de développement, Anthropic propose une vision où l’assistant devient un véritable copilote opérationnel. Cette évolution pourrait transformer durablement les pratiques des développeurs.

La principale nouveauté est l’arrivée d’une. Elle permet de visualiser en un coup d’œil toutes les sessions actives ou récentes, avec des options de tri par projet, statut ou environnement.L’objectif est de. Une nouvelle commande rapide permet même de lancer une discussion parallèle sans perturber le flux principal, un point clé pour les workflows complexes.Avec cette mise à jour,: il s’intègre directement dans le processus de développement.L’application embarque désormais un terminal intégré pour, un éditeur de fichiers pour modifier le code à la volée, un visualiseur de différences optimisé pour les gros changements et une zone decapable d’afficher HTML, PDF ou serveurs locaux. L’ensemble repose sur une interface modulaire, entièrementAnthropic aligne également l’expérience desktop avec sa version en ligne de commandes., tout comme les connexions SSH sur Mac et Linux.On notera également que(Verbose, Normal, Summary) permettent d’ajuster la quantité d’informations remontées par Claude lors de l’exécution des tâches. Un moyen de garder le contrôle, sans être submergé par les détails.En parallèle,Elle permet de créer des automatisations capables de s’exécuter sans interaction directe.Concrètement, une routine peut combiner un prompt, un dépôt de code et différents connecteurs, puis se déclencher automatiquement selon un planning, une API ou un événement GitHub comme une pull request. Ces automatisations tournent dans le cloud, avec des limites d’exécution variables selon les abonnements.