Claude veut séduire les utilisateurs de ChatGPT et Gemini avec ce nouvel outil
Par Laurence - Publié le
Après le coup de semonce de Donald Trump, Anthropic passe à l’offensive face à ChatGPT et Gemini. La firme lance un nouvel outil permettant d’importer conversations et mémoires depuis d’autres assistants IA — et, fait notable, la fonctionnalité est accessible dès aujourd’hui aux utilisateurs gratuits.
L’un des principaux freins au changement d’assistant repose sur la mémoire accumulée (et tous les éléments de personnalisation) : préférences personnelles, contexte professionnel, habitudes d’écriture, projets en cours. Anthropic propose désormais une méthode simple pour récupérer ces informations.
L'éditeur a même préparé un prompt spécifique que les utilisateurs peuvent coller dans ChatGPT ou un autre chatbot afin d’exporter toutes les données mémorisées à leur sujet. Le message demande à l’IA de lister chaque élément de contexte appris au fil des conversations, puis d’afficher le tout dans un bloc de code facilement copiable. Il suffit ensuite de coller ces informations dans la section dédiée à la mémoire au sein des réglages de Claude. Les données sont alors intégrées à l’assistant.
Claude propose une fonctionnalité de mémoire persistante depuis octobre 2025, mais elle était jusqu’ici réservée aux abonnés payants. Avec ce nouvel outil d’importation, la mémoire devient également disponible sur l’offre gratuite, y compris pour les utilisateurs qui souhaitent migrer depuis un concurrent. L’activation s’effectue simplement via la section Memory des paramètres de Claude, où l’utilisateur peut activer la fonction puis importer ses données.
Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large. Le mois dernier, Anthropic a profité de la décision de ChatGPT d’afficher des publicités auprès des utilisateurs gratuits pour promettre que Claude resterait sans publicité.
Dans la foulée, l’entreprise a étendu plusieurs fonctionnalités auparavant réservées aux abonnés payants : compaction des conversations, création de fichiers, utilisation de connecteurs externes et accès à certaines compétences avancées. Résultat : Claude occupe actuellement la première place des applications gratuites sur iOS, une position traditionnellement dominée par ChatGPT.
Cette montée en puissance intervient alors qu’Anthropic a récemment fait la une de l’actualité pour ses difficultés à parvenir à un accord avec le gouvernement américain sur l’usage de l’IA, ce qui lui a valu une désignation liée aux risques sur la chaîne d’approvisionnement.
Malgré ce contexte, l’entreprise multiplie les initiatives pour renforcer l’attractivité de Claude, notamment auprès des utilisateurs hésitant à franchir le pas. Avec cette importation de mémoire gratuite, Anthropic cherche à lever l’un des derniers obstacles à la migration : la perte de continuité. La question est de savoir si cette approche suffira à convaincre les utilisateurs de quitter leurs assistants historiques.
