Claude veut séduire les utilisateurs de ChatGPT et Gemini avec ce nouvel outil

Qu'en penser ?



Cette montée en puissance intervient alors qu’Anthropic a récemment fait la une de l’actualité pour ses difficultés à parvenir à un accord avec le gouvernement américain sur l’usage de l’IA, ce qui lui a valu une désignation liée aux risques sur la chaîne d’approvisionnement.



Malgré ce contexte, l’entreprise multiplie les initiatives pour renforcer l’attractivité de Claude, notamment auprès des utilisateurs hésitant à franchir le pas. Avec cette importation de mémoire gratuite, Anthropic cherche à lever l’un des derniers obstacles à la migration : la perte de continuité. La question est de savoir si cette approche suffira à convaincre les utilisateurs de quitter leurs assistants historiques.