Logitech G512 X : un clavier qui mélange switches analogiques et mécaniques
Par Vincent Lautier - Publié le
Logitech dévoile le G512 X, un clavier gaming hybride qui accepte au choix des switches mécaniques classiques ou des switches analogiques magnétiques sur les mêmes emplacements. Disponible en deux formats (un compact sans pavé numérique, et un quasi-complet avec pavé numérique) à partir de 179,99 $.
Le concept du G512 X est simple : ne plus vous obliger à choisir entre la précision des switches analogiques magnétiques et le confort des switches mécaniques classiques. Logitech a conçu une base TMR hybride sur 39 emplacements, qui accepte indifféremment les deux types via hot-swap.
Vous pouvez par exemple monter des switches analogiques sur le ZQSD pour profiter des courses analogiques en jeu, et garder des switches mécaniques sur le reste du clavier pour la frappe au quotidien. Logitech appelle ça le
Niveau performance, Logitech annonce du True 8K end-to-end : 8 000 Hz de polling, 8 000 Hz de processing et 8 000 Hz de reporting, soit une latence donnée à 0,125 milliseconde. C'est filaire USB-C uniquement, pas de sans-fil ici. Le G512 X embarque aussi une fonction Multi-Point Action avec des bagues SAPP qui permettent d'assigner deux actions différentes à une même touche, selon la profondeur de la pression. Côté esthétique, une grosse barre RGB latérale avec revêtement PVD, deux molettes assignables et un compartiment de rangement intégré pour les switches de rechange.
Le G512 X arrive en deux formats. Le premier, baptisé 75%, est un modèle compact qui supprime le pavé numérique mais garde les touches de fonction, à 179,99 $. Le second, baptisé 98%, conserve le pavé numérique en le collant au reste du clavier pour gagner un peu de place, à 199,99 $. Les deux sont disponibles en noir ou en blanc. Logitech n'a pas encore communiqué les prix euros officiels, mais avec la conversion et la TVA française, comptez autour de 200 € pour le compact et 220 € pour le modèle avec pavé numérique.
Le G512 X est franchement intéressant sur le papier. Le concept du switch hybride, c'est plutôt bien vu pour ceux qui hésitent entre l'analogique pur type Wooting et la frappe mécanique classique. Pouvoir mixer les deux sur le même clavier, c'est un vrai plus, surtout quand on alterne entre jeux compétitifs et travail au quotidien.
Le 8K end-to-end est plutôt bienvenu aussi, même si en pratique, la différence avec du 1K est invisible pour 95% des joueurs. Par contre, à 200 € minimum, on est sur du haut de gamme, et l'absence de sans-fil sur un clavier 2026 à ce tarif, ça pique forcément un peu, même si on comprend bien pourquoi le filaire est privilégié.
Switches analogiques et mécaniques sur la même base
Le concept du G512 X est simple : ne plus vous obliger à choisir entre la précision des switches analogiques magnétiques et le confort des switches mécaniques classiques. Logitech a conçu une base TMR hybride sur 39 emplacements, qui accepte indifféremment les deux types via hot-swap.
Vous pouvez par exemple monter des switches analogiques sur le ZQSD pour profiter des courses analogiques en jeu, et garder des switches mécaniques sur le reste du clavier pour la frappe au quotidien. Logitech appelle ça le
Dual Swap. Le clavier est livré avec 9 switches Gateron KS-20 analogiques, à installer typiquement sur les touches ZQSD ou WASD.
8K de bout en bout et touches à double déclenchement
Niveau performance, Logitech annonce du True 8K end-to-end : 8 000 Hz de polling, 8 000 Hz de processing et 8 000 Hz de reporting, soit une latence donnée à 0,125 milliseconde. C'est filaire USB-C uniquement, pas de sans-fil ici. Le G512 X embarque aussi une fonction Multi-Point Action avec des bagues SAPP qui permettent d'assigner deux actions différentes à une même touche, selon la profondeur de la pression. Côté esthétique, une grosse barre RGB latérale avec revêtement PVD, deux molettes assignables et un compartiment de rangement intégré pour les switches de rechange.
Deux formats, deux prix, disponible le 2 mai en France
Le G512 X arrive en deux formats. Le premier, baptisé 75%, est un modèle compact qui supprime le pavé numérique mais garde les touches de fonction, à 179,99 $. Le second, baptisé 98%, conserve le pavé numérique en le collant au reste du clavier pour gagner un peu de place, à 199,99 $. Les deux sont disponibles en noir ou en blanc. Logitech n'a pas encore communiqué les prix euros officiels, mais avec la conversion et la TVA française, comptez autour de 200 € pour le compact et 220 € pour le modèle avec pavé numérique.
On en dit quoi ?
Le G512 X est franchement intéressant sur le papier. Le concept du switch hybride, c'est plutôt bien vu pour ceux qui hésitent entre l'analogique pur type Wooting et la frappe mécanique classique. Pouvoir mixer les deux sur le même clavier, c'est un vrai plus, surtout quand on alterne entre jeux compétitifs et travail au quotidien.
Le 8K end-to-end est plutôt bienvenu aussi, même si en pratique, la différence avec du 1K est invisible pour 95% des joueurs. Par contre, à 200 € minimum, on est sur du haut de gamme, et l'absence de sans-fil sur un clavier 2026 à ce tarif, ça pique forcément un peu, même si on comprend bien pourquoi le filaire est privilégié.