Logitech G512 X : un clavier qui mélange switches analogiques et mécaniques

On en dit quoi ?



Le G512 X est franchement intéressant sur le papier. Le concept du switch hybride, c'est plutôt bien vu pour ceux qui hésitent entre l'analogique pur type Wooting et la frappe mécanique classique. Pouvoir mixer les deux sur le même clavier, c'est un vrai plus, surtout quand on alterne entre jeux compétitifs et travail au quotidien.



Le 8K end-to-end est plutôt bienvenu aussi, même si en pratique, la différence avec du 1K est invisible pour 95% des joueurs. Par contre, à 200 € minimum, on est sur du haut de gamme, et l'absence de sans-fil sur un clavier 2026 à ce tarif, ça pique forcément un peu, même si on comprend bien pourquoi le filaire est privilégié.