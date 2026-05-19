Lexar habille ses SSD aux couleurs de l'Argentine pour fêter ses 30 ans
Par Vincent Lautier - Publié le
Le spécialiste du stockage Lexar dévoile une série Elite Legends sous licence officielle de l'Association du Football Argentin (AFA). Trois produits aux couleurs bleu ciel et blanc, frappés du numéro 10, sont déjà disponibles à partir de 59,99 euros sur Amazon. Une opération qui marque aussi les trois décennies d'existence de la marque, fondée en 1996 et partenaire officielle de la sélection argentine.
Lexar a officialisé ce 19 mai un partenariat commercial avec l'AFA, la fédération argentine de football. La marque est déjà sponsor officiel de la sélection nationale depuis le début de l'année, l'étape suivante était logique. Trois produits de la gamme existante ont été repeints aux couleurs emblématiques bleu ciel et blanc, avec le numéro 10 floqué dessus. Inutile de faire un dessin sur la référence, c'est le maillot de Maradona puis de Messi, l'un des plus connus du football mondial. Certains modèles sont aussi vendus dans un coffret spécial qui inclut un câble USB-C avec adaptateur USB-A et une carte à collectionner.
Au catalogue, le SL500 Portable SSD tient le haut de gamme avec des vitesses annoncées jusqu'à 2000 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. Il prend en charge le format ProRes sur iPhone et l'enregistrement vidéo direct depuis un appareil hybride, pour 219,99 euros. L'Air Portable SSD joue la carte du léger et compact, avec des débits limités à 400 Mo/s, une résistance aux chutes de 2 mètres et un contrôle thermique. Affiché à 209,99 euros. Enfin, le Dual Drive D500 propose un double connecteur USB-A et USB-C dans un format minuscule, à 59,99 euros. Tous sont disponibles sur Amazon en France.
Le SL500 vise les vidéastes et les photographes sportifs qui ont besoin de débits sérieux pour décharger leurs cartes mémoire en bord de terrain. L'Air, lui, cible le grand public qui veut sauvegarder ses photos en déplacement. Le Dual Drive D500 reste un produit basique de transfert entre téléphone et ordinateur.
L'idée de transformer trois produits du catalogue en goodies pour fans de foot est marrante, d'autant que Messi continue de faire vendre tout ce qu'on lui colle dessus, même si son nom n'apparaît jamais officiellement sur les boîtes. Pour les utilisateurs européens qui ne suivent pas la Albiceleste, l'intérêt se limite au design original. Et à 219,99 euros pour le SL500, mieux vaut acheter pour les performances que pour le maillot floqué dessus. On veut les mêmes aux couleurs de l'OM maintenant, merci.
Une collab pour les fans de l'Albiceleste
Lexar a officialisé ce 19 mai un partenariat commercial avec l'AFA, la fédération argentine de football. La marque est déjà sponsor officiel de la sélection nationale depuis le début de l'année, l'étape suivante était logique. Trois produits de la gamme existante ont été repeints aux couleurs emblématiques bleu ciel et blanc, avec le numéro 10 floqué dessus. Inutile de faire un dessin sur la référence, c'est le maillot de Maradona puis de Messi, l'un des plus connus du football mondial. Certains modèles sont aussi vendus dans un coffret spécial qui inclut un câble USB-C avec adaptateur USB-A et une carte à collectionner.
Trois produits, trois positionnements
Au catalogue, le SL500 Portable SSD tient le haut de gamme avec des vitesses annoncées jusqu'à 2000 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. Il prend en charge le format ProRes sur iPhone et l'enregistrement vidéo direct depuis un appareil hybride, pour 219,99 euros. L'Air Portable SSD joue la carte du léger et compact, avec des débits limités à 400 Mo/s, une résistance aux chutes de 2 mètres et un contrôle thermique. Affiché à 209,99 euros. Enfin, le Dual Drive D500 propose un double connecteur USB-A et USB-C dans un format minuscule, à 59,99 euros. Tous sont disponibles sur Amazon en France.
Pour qui ?
Le SL500 vise les vidéastes et les photographes sportifs qui ont besoin de débits sérieux pour décharger leurs cartes mémoire en bord de terrain. L'Air, lui, cible le grand public qui veut sauvegarder ses photos en déplacement. Le Dual Drive D500 reste un produit basique de transfert entre téléphone et ordinateur.
On en dit quoi ?
L'idée de transformer trois produits du catalogue en goodies pour fans de foot est marrante, d'autant que Messi continue de faire vendre tout ce qu'on lui colle dessus, même si son nom n'apparaît jamais officiellement sur les boîtes. Pour les utilisateurs européens qui ne suivent pas la Albiceleste, l'intérêt se limite au design original. Et à 219,99 euros pour le SL500, mieux vaut acheter pour les performances que pour le maillot floqué dessus. On veut les mêmes aux couleurs de l'OM maintenant, merci.