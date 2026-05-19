Lexar habille ses SSD aux couleurs de l'Argentine pour fêter ses 30 ans

On en dit quoi ?



L'idée de transformer trois produits du catalogue en goodies pour fans de foot est marrante, d'autant que Messi continue de faire vendre tout ce qu'on lui colle dessus, même si son nom n'apparaît jamais officiellement sur les boîtes. Pour les utilisateurs européens qui ne suivent pas la Albiceleste, l'intérêt se limite au design original. Et à 219,99 euros pour le SL500, mieux vaut acheter pour les performances que pour le maillot floqué dessus. On veut les mêmes aux couleurs de l'OM maintenant, merci.