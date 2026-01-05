Lexar fête 30 ans d’innovation et prépare l’ère du stockage pensé pour l’IA
Par Laurence - Publié le
À l’heure où les flux de données explosent et où l’intelligence artificielle s’invite jusque dans les appareils grand public, Lexar célèbre son 30ᵉ anniversaire en réaffirmant son ambition : rester un acteur clé du stockage haute performance tout en préparant la transition vers des flux de travail compatibles avec l’IA, la mobilité et le traitement en temps réel.
Fondée en 1996, Lexar est passée du statut de pionnier des cartes mémoire à celui d’acteur mondial, au cœur des usages des créateurs de contenus, des joueurs, des professionnels et des nouveaux appareils intelligents. Depuis trois décennies, la firme structure son développement autour de trois piliers : professionnalisme, innovation et service.
Ces valeurs se retrouvent dans les produits présentés au CES 2026, conçus à partir des retours utilisateurs et de l’évolution des usages. Parmi les annonces majeures, figure la Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC. Présentée comme la carte microSD UHS-I de 2 To la plus rapide au monde, elle atteint jusqu’à 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture, avec prise en charge de l’enregistrement 4K60p et une durabilité renforcée. Elle cible notamment les drones, caméras d’action et créateurs en extérieur.
A cela, s'ajoutent plusieurs SSD. Le Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD offre jusqu’à 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture, pensé pour le jeu, la création de contenus et les flux de travail intensifs.
Le Lexar TouchLock Portable SSD — un disque portable — mise sur la sécurité, avec double chiffrement, authentification NFC et chiffrement matériel AES 128 bits. Le smartphone devient une clé pour déverrouiller le stockage, le tout dans un format fin, magnétique, avec sauvegarde automatique des photos.
Enfin, le Lexar Air Portable SSD se veut ultra-compact et ultra-léger (17 grammes). Il vise tout particulièrement les créateurs mobiles avec une sauvegarde automatique via l’application Lexar et un design pensé pour être emporté partout.
Au-delà des produits, Lexar profite de cet anniversaire pour poser les bases de sa vision à long terme avec la présentation du AI Storage Core. Alors que l’IA migre du cloud vers les appareils locaux — PC IA, systèmes de jeu, imagerie avancée, robotique — les exigences en matière de stockage évoluent rapidement.
Le AI Storage Core repose sur trois piliers : performance, fiabilité et flexibilité, afin de répondre aux charges de travail IA distribuées et mobiles. Dans ce cadre, Lexar annonce l’arrivée de trois catégories de produits
Ces produits constituent la première étape d’une plateforme appelée à s’étendre vers le jeu IA, l’imagerie intelligente, la robotique et les systèmes automobiles de nouvelle génération.
Cette vision tournée vers l’avenir se traduit aussi par un partenariat symbolique : Lexar est désormais partenaire mondial de stockage de l’équipe nationale de football d’Argentine. Un rapprochement fondé sur des valeurs communes de leadership, de professionnalisme et d’impact international.
Pour marquer cette collaboration, Lexar lancera au premier semestre 2026 des éditions spéciales du Lexar Air Portable SSD et du Lexar SL500 Portable SSD, destinées aux fans, créateurs et professionnels souhaitant capturer et conserver les moments forts.
Avec ses annonces au CES 2026, Lexar montre qu’elle ne se contente pas de célébrer son passé. La marque entend s’imposer comme un acteur clé du stockage de nouvelle génération, capable d’accompagner la montée en puissance de l’IA tout en restant fidèle à ses racines : des produits fiables, performants et pensés pour les usages réels. Un positionnement qui pourrait s’avérer décisif à mesure que le stockage devient un élément central des expériences numériques de demain.
Les nouveautés Lexar au CES 2026
Fondée en 1996, Lexar est passée du statut de pionnier des cartes mémoire à celui d’acteur mondial, au cœur des usages des créateurs de contenus, des joueurs, des professionnels et des nouveaux appareils intelligents. Depuis trois décennies, la firme structure son développement autour de trois piliers : professionnalisme, innovation et service.
Ces valeurs se retrouvent dans les produits présentés au CES 2026, conçus à partir des retours utilisateurs et de l’évolution des usages. Parmi les annonces majeures, figure la Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC. Présentée comme la carte microSD UHS-I de 2 To la plus rapide au monde, elle atteint jusqu’à 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture, avec prise en charge de l’enregistrement 4K60p et une durabilité renforcée. Elle cible notamment les drones, caméras d’action et créateurs en extérieur.
A cela, s'ajoutent plusieurs SSD. Le Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD offre jusqu’à 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture, pensé pour le jeu, la création de contenus et les flux de travail intensifs.
Le Lexar TouchLock Portable SSD — un disque portable — mise sur la sécurité, avec double chiffrement, authentification NFC et chiffrement matériel AES 128 bits. Le smartphone devient une clé pour déverrouiller le stockage, le tout dans un format fin, magnétique, avec sauvegarde automatique des photos.
Enfin, le Lexar Air Portable SSD se veut ultra-compact et ultra-léger (17 grammes). Il vise tout particulièrement les créateurs mobiles avec une sauvegarde automatique via l’application Lexar et un design pensé pour être emporté partout.
Cap sur le stockage pensé pour l’intelligence artificielle
Au-delà des produits, Lexar profite de cet anniversaire pour poser les bases de sa vision à long terme avec la présentation du AI Storage Core. Alors que l’IA migre du cloud vers les appareils locaux — PC IA, systèmes de jeu, imagerie avancée, robotique — les exigences en matière de stockage évoluent rapidement.
Le AI Storage Core repose sur trois piliers : performance, fiabilité et flexibilité, afin de répondre aux charges de travail IA distribuées et mobiles. Dans ce cadre, Lexar annonce l’arrivée de trois catégories de produits
AI-grade:
• AI-Grade SSD, destiné aux PC IA et au calcul haute performance ;
• AI-Grade Storage Stick, conçu pour étendre instantanément le stockage des PC nouvelle génération via des interfaces intégrées ;
• AI-Grade Card, pensée pour l’imagerie IA 8K, la fusion de capteurs et l’analyse locale en temps réel.
• AI-Grade Storage Stick, conçu pour étendre instantanément le stockage des PC nouvelle génération via des interfaces intégrées ;
• AI-Grade Card, pensée pour l’imagerie IA 8K, la fusion de capteurs et l’analyse locale en temps réel.
Ces produits constituent la première étape d’une plateforme appelée à s’étendre vers le jeu IA, l’imagerie intelligente, la robotique et les systèmes automobiles de nouvelle génération.
Droit au but !
Cette vision tournée vers l’avenir se traduit aussi par un partenariat symbolique : Lexar est désormais partenaire mondial de stockage de l’équipe nationale de football d’Argentine. Un rapprochement fondé sur des valeurs communes de leadership, de professionnalisme et d’impact international.
Pour marquer cette collaboration, Lexar lancera au premier semestre 2026 des éditions spéciales du Lexar Air Portable SSD et du Lexar SL500 Portable SSD, destinées aux fans, créateurs et professionnels souhaitant capturer et conserver les moments forts.
Qu'en penser ?
Avec ses annonces au CES 2026, Lexar montre qu’elle ne se contente pas de célébrer son passé. La marque entend s’imposer comme un acteur clé du stockage de nouvelle génération, capable d’accompagner la montée en puissance de l’IA tout en restant fidèle à ses racines : des produits fiables, performants et pensés pour les usages réels. Un positionnement qui pourrait s’avérer décisif à mesure que le stockage devient un élément central des expériences numériques de demain.