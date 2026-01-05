Lexar fête 30 ans d’innovation et prépare l’ère du stockage pensé pour l’IA

Les nouveautés Lexar au CES 2026

Cap sur le stockage pensé pour l’intelligence artificielle

AI-grade

• AI-Grade SSD, destiné aux PC IA et au calcul haute performance ;

• AI-Grade Storage Stick, conçu pour étendre instantanément le stockage des PC nouvelle génération via des interfaces intégrées ;

• AI-Grade Card, pensée pour l’imagerie IA 8K, la fusion de capteurs et l’analyse locale en temps réel.

Avec ses annonces au CES 2026, Lexar montre qu’elle ne se contente pas de célébrer son passé. La marque entend s’imposer comme un acteur clé du stockage de nouvelle génération, capable d’accompagner la montée en puissance de l’IA tout en restant fidèle à ses racines : des produits fiables, performants et pensés pour les usages réels. Un positionnement qui pourrait s’avérer décisif à mesure que le stockage devient un élément central des expériences numériques de demain.

Fondée en 1996,l, au cœur des usages des créateurs de contenus, des joueurs, des professionnels et des nouveaux appareils intelligents. Depuis trois décennies, la firme structure son développement autour de trois piliers : professionnalisme, innovation et service.Ces valeurs se retrouvent dans, conçus à partir des retours utilisateurs et de l’évolution des usages. Parmi les annonces majeures, figure. Présentée comme la carte microSD UHS-I de, elle atteint jusqu’à 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture, avec prise en charge de l’enregistrement 4K60p et une durabilité renforcée. Elle cible notammentA cela, s'ajoutent plusieurs SSD., pensé pour le jeu, la création de contenus et les flux de travail intensifs— mise sur la sécurité, avec double chiffrement, authentification NFC et chiffrement matériel AES 128 bits. Le smartphone devient une clé pour déverrouiller le stockage, le tout dans un format fin, magnétique, avec sauvegarde automatique des photos.Enfin,se veut ultra-compact et ultra-léger (17 grammes). Il vise tout particulièrement les créateurs mobiles avec une sauvegarde automatique via l’application Lexar et un design pensé pour être emporté partout.Au-delà des produits,. Alors que l’IA migre du cloud vers les appareils locaux — PC IA, systèmes de jeu, imagerie avancée, robotique — les exigences en matière de stockage évoluent rapidement.: performance, fiabilité et flexibilité, afin de répondre aux charges de travail IA distribuées et mobiles. Dans ce cadre, Lexar annonce l’arrivée de trois catégories de produitsCes produits constituentappelée à s’étendre vers le jeu IA, l’imagerie intelligente, la robotique et les systèmes automobiles de nouvelle génération.: Lexar est désormais partenaire mondial de stockage de l’équipe nationale de football d’Argentine. Un rapprochement fondé sur des valeurs communes de leadership, de professionnalisme et d’impact international.Pour marquer cette collaboration,, destinées aux fans, créateurs et professionnels souhaitant capturer et conserver les moments forts.