Les MacBook Pro OLED en approche

Samsung atteint des rendements “records”

Apple prépare enfin le grand passage à l’OLED

Des MacBook Pro encore plus premium

Une sortie plutôt prévue pour 2027

Qu’en penser ?



Le MacBook Pro OLED pourrait représenter l’une des plus grosses évolutions visuelles du Mac depuis des années. Mais au-delà du simple contraste ou des noirs parfaits, Apple semble surtout chercher à rapprocher encore davantage ses Mac de ses appareils mobiles haut de gamme. Il demeure maintenant une question : jusqu’où Apple pourra faire grimper les prix avec cette nouvelle génération ultra premium ?

Selon le média coréen, Samsung Display aurait désormaissur sa ligne de production Gen 8.6 OLED destinée aux futurs ordinateurs portables Apple. Certaines étapes de fabrication atteindraient même jusqu’à 95 % de rendement, ce qui est considéré comme un niveau de production stable et rentable à grande échelle.Autrement dit :suffisamment fiables pour les futurs MacBook Pro. Les premières livraisons de panneaux pourraient d’ailleurs commencer dès le mois de juin.Mais le MacBook restait jusqu’ici fidèle au mini-LED. La raison est simple : fabriquer de grands écrans OLED pour ordinateurs est beaucoup plus complexe que pour un smartphone.: luminosité élevée, faible consommation, durée de vie importante, gestion thermique, et limitation du burn-in. Apple miserait justement sur une technologie OLED tandem double couche, similaire à celle utilisée sur l’iPad Pro OLED, afin d’obtenir une meilleure luminosité, une autonomie supérieure et une durée de vie plus longue.Ces nouveaux panneaux devraient aussi utilisercomme un backplane oxide TFT pour améliorer l’autonomie, une encapsulation hybride contre l’humidité, et probablement des fréquences de rafraîchissement encore plus élevées.Mais surtout, plusieurs rumeurs évoquent enfinCe serait un changement majeur pour Apple, qui refuse depuis des années les écrans tactiles sur Mac afin de différencier le Mac et l’iPad. L’arrivée de l’OLED pourrait justement servir de point de bascule pour moderniser et différencier davantage la gamme MacBook Pro (et augmenter les prix).. Le constructeur n’exploiterait actuellement qu’une seule des deux lignes de production prévues. Mais si la demande explose, Il pourrait rapidement. Les estimations évoquent déjà environ deux millions de panneaux OLED MacBook produits cette année.Même si la production semble progresser rapidement, les futurs MacBook Pro OLED ne devraient pas arriver immédiatement.. Mais les dernières informations pointent désormais davantage vers 2027, notamment à cause des tensions persistantes sur certains composants et des pénuries touchant encore l’industrie des semi-conducteurs. Apple préparerait des modèles OLED de 14 et 16 pouces.