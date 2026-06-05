Le MacBook Ultra OLED pourrait bien arriver plus tôt que prévu

Un lancement dès septembre ?

Le premier MacBook Pro OLED

Quelles autres contraintes ?

Qu'en penser ?



Si ces informations se confirment, Apple prépare probablement l'une des plus importantes évolutions du MacBook depuis l'arrivée des puces M1 en 2020. L'adoption de l'OLED, associée à un design plus fin et à une autonomie préservée, pourrait constituer un argument particulièrement fort pour les professionnels.



Le véritable point d'interrogation concerne désormais le calendrier. Un lancement dès septembre aux côtés de l'iPhone 18 et du très attendu iPhone Ultra pliant transformerait la rentrée 2026 en l'une des plus chargées de l'histoire récente d'Apple.

Jusqu'à présent,. Mais selon, Samsung commencerait à livrer les écransdestinés aux futurs MacBook dès le mois de juillet. Le cabinet estime que les machines pourraient être commercialisées dès le troisième trimestre 2026.Si cette prévision se confirme, la firme pourrait donc dévoiler le nouveau MacBook Ultra lors de la keynote iPhone (ou lors un évèment spécial en octobre). Le scénario estsi Cupertino souhaite mettre particulièrement en avant cette nouvelle génération.La principale nouveauté concerne évidemment l'écran. Après l'iPad Pro OLED lancé en 2024, Apple préparerait enfin l'arrivée de cette technologie sur ses ordinateurs portables professionnels. Selon Omdia,combinant oxyde TFT et technologie OLED RGB Tandem.Ce choix technique est loin d'être anodin car Apple utilise déjà l'afin d'améliorer la luminosité tout en réduisant la consommation énergétique. Cela permet de: noirs parfaits, contraste quasi infini et meilleure qualité d'image.L'une des inquiétudes liées à l'arrivée de l'OLED concerne. Mais Omdia estime toutefois que cette nouvelle architecture permettrait depour maintenir des performances comparables aux MacBook Pro actuels.Apple pourrait ainsi proposer un ordinateur plus fin sans sacrifier l'endurance, l'un des principaux atouts de ses portables depuis plusieurs générations. Cette hypothèse rejointévoquant un important travail de miniaturisation interne afin de réduire l'épaisseur du châssis.Le rapport mentionne également: 14,3 pouces et 16,3 pouces. Les MacBook Pro actuels proposent des écrans de 14,2 et 16,2 pouces. Il pourrait s'agir d'un simple arrondi statistique, mais certains observateurs n'excluent pas une légère optimisation des bordures permettant de gagner quelques millimètres d'affichage.L'un des éléments les plus intrigants reste le nom. Plusieurs rumeurs récentes suggèrent qu'A. L'arrivée d'un MacBook Ultra permettrait ainsi de mieux distinguer cette nouvelle génération haut de gamme des autres modèles. Pour l'heure, aucune confirmation n'existe toutefois sur ce changement de nom.