Le MacBook Ultra OLED pourrait bien arriver plus tôt que prévu
Par Laurence - Publié le
Les rumeurs autour de la prochaine génération de MacBook Pro continuent de se multiplier. Dans sa dernière étude, le cabinet Omdia apporte plusieurs précisions intéressantes : la grande refonte attendue des ordinateurs portables professionnels d'Apple pourrait arriver dès cet automne, avec un nouveau design plus fin, un écran OLED de nouvelle génération et peut-être même un nouveau nom : MacBook Ultra.
Jusqu'à présent, la plupart des observateurs tablaient sur une présentation en octobre ou en novembre 2026, voire au début de l'année 2027. Mais selon Omdia, Samsung commencerait à livrer les écrans OLED destinés aux futurs MacBook dès le mois de juillet. Le cabinet estime que les machines pourraient être commercialisées dès le troisième trimestre 2026.
Si cette prévision se confirme, la firme pourrait donc dévoiler le nouveau MacBook Ultra lors de la keynote iPhone (ou lors un évèment spécial en octobre). Le scénario est inhabituel, mais pas impossible si Cupertino souhaite mettre particulièrement en avant cette nouvelle génération.
La principale nouveauté concerne évidemment l'écran. Après l'iPad Pro OLED lancé en 2024, Apple préparerait enfin l'arrivée de cette technologie sur ses ordinateurs portables professionnels. Selon Omdia, les futurs modèles utiliseraient une dalle OLED hybride combinant oxyde TFT et technologie OLED RGB Tandem.
Ce choix technique est loin d'être anodin car Apple utilise déjà l'OLED tandem sur l'iPad Pro afin d'améliorer la luminosité tout en réduisant la consommation énergétique. Cela permet de conserver une excellente autonomie malgré les avantages de l'OLED : noirs parfaits, contraste quasi infini et meilleure qualité d'image.
L'une des inquiétudes liées à l'arrivée de l'OLED concerne l'autonomie. Mais Omdia estime toutefois que cette nouvelle architecture permettrait de réduire suffisamment la consommation pour maintenir des performances comparables aux MacBook Pro actuels.
Apple pourrait ainsi proposer un ordinateur plus fin sans sacrifier l'endurance, l'un des principaux atouts de ses portables depuis plusieurs générations. Cette hypothèse rejoint plusieurs fuites évoquant un important travail de miniaturisation interne afin de réduire l'épaisseur du châssis.
Le rapport mentionne également deux diagonales inédites : 14,3 pouces et 16,3 pouces. Les MacBook Pro actuels proposent des écrans de 14,2 et 16,2 pouces. Il pourrait s'agir d'un simple arrondi statistique, mais certains observateurs n'excluent pas une légère optimisation des bordures permettant de gagner quelques millimètres d'affichage.
L'un des éléments les plus intrigants reste le nom. Plusieurs rumeurs récentes suggèrent qu'Apple pourrait rajouter une nouvelle gamme dite Ultra pour mettre davantage en avant sa stratégie de segmentation inspirée de l'iPhone, de l'Apple Watch ou encore des puces Apple Silicon. L'arrivée d'un MacBook Ultra permettrait ainsi de mieux distinguer cette nouvelle génération haut de gamme des autres modèles. Pour l'heure, aucune confirmation n'existe toutefois sur ce changement de nom.
Si ces informations se confirment, Apple prépare probablement l'une des plus importantes évolutions du MacBook depuis l'arrivée des puces M1 en 2020. L'adoption de l'OLED, associée à un design plus fin et à une autonomie préservée, pourrait constituer un argument particulièrement fort pour les professionnels.
Le véritable point d'interrogation concerne désormais le calendrier. Un lancement dès septembre aux côtés de l'iPhone 18 et du très attendu iPhone Ultra pliant transformerait la rentrée 2026 en l'une des plus chargées de l'histoire récente d'Apple.
Un lancement dès septembre ?
Jusqu'à présent, la plupart des observateurs tablaient sur une présentation en octobre ou en novembre 2026, voire au début de l'année 2027. Mais selon Omdia, Samsung commencerait à livrer les écrans OLED destinés aux futurs MacBook dès le mois de juillet. Le cabinet estime que les machines pourraient être commercialisées dès le troisième trimestre 2026.
Si cette prévision se confirme, la firme pourrait donc dévoiler le nouveau MacBook Ultra lors de la keynote iPhone (ou lors un évèment spécial en octobre). Le scénario est inhabituel, mais pas impossible si Cupertino souhaite mettre particulièrement en avant cette nouvelle génération.
Le premier MacBook Pro OLED
La principale nouveauté concerne évidemment l'écran. Après l'iPad Pro OLED lancé en 2024, Apple préparerait enfin l'arrivée de cette technologie sur ses ordinateurs portables professionnels. Selon Omdia, les futurs modèles utiliseraient une dalle OLED hybride combinant oxyde TFT et technologie OLED RGB Tandem.
Ce choix technique est loin d'être anodin car Apple utilise déjà l'OLED tandem sur l'iPad Pro afin d'améliorer la luminosité tout en réduisant la consommation énergétique. Cela permet de conserver une excellente autonomie malgré les avantages de l'OLED : noirs parfaits, contraste quasi infini et meilleure qualité d'image.
Quelles autres contraintes ?
L'une des inquiétudes liées à l'arrivée de l'OLED concerne l'autonomie. Mais Omdia estime toutefois que cette nouvelle architecture permettrait de réduire suffisamment la consommation pour maintenir des performances comparables aux MacBook Pro actuels.
Apple pourrait ainsi proposer un ordinateur plus fin sans sacrifier l'endurance, l'un des principaux atouts de ses portables depuis plusieurs générations. Cette hypothèse rejoint plusieurs fuites évoquant un important travail de miniaturisation interne afin de réduire l'épaisseur du châssis.
Le rapport mentionne également deux diagonales inédites : 14,3 pouces et 16,3 pouces. Les MacBook Pro actuels proposent des écrans de 14,2 et 16,2 pouces. Il pourrait s'agir d'un simple arrondi statistique, mais certains observateurs n'excluent pas une légère optimisation des bordures permettant de gagner quelques millimètres d'affichage.
L'un des éléments les plus intrigants reste le nom. Plusieurs rumeurs récentes suggèrent qu'Apple pourrait rajouter une nouvelle gamme dite Ultra pour mettre davantage en avant sa stratégie de segmentation inspirée de l'iPhone, de l'Apple Watch ou encore des puces Apple Silicon. L'arrivée d'un MacBook Ultra permettrait ainsi de mieux distinguer cette nouvelle génération haut de gamme des autres modèles. Pour l'heure, aucune confirmation n'existe toutefois sur ce changement de nom.
Qu'en penser ?
Si ces informations se confirment, Apple prépare probablement l'une des plus importantes évolutions du MacBook depuis l'arrivée des puces M1 en 2020. L'adoption de l'OLED, associée à un design plus fin et à une autonomie préservée, pourrait constituer un argument particulièrement fort pour les professionnels.
Le véritable point d'interrogation concerne désormais le calendrier. Un lancement dès septembre aux côtés de l'iPhone 18 et du très attendu iPhone Ultra pliant transformerait la rentrée 2026 en l'une des plus chargées de l'histoire récente d'Apple.