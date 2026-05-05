Apple préparerait un MacBook Ultra : le MacBook Neo... premium ?
Par Laurence - Publié le
Après le succès du MacBook Neo, Apple pourrait bientôt lancer une toute nouvelle catégorie de Mac portable : le MacBook Ultra. Attendu d’ici la fin de l’année selon plusieurs rumeurs, ce modèle viserait cette fois les utilisateurs haut de gamme avec un design inédit, un écran OLED et plusieurs nouveautés très attendues sur Mac.
Le MacBook Neo a permis à Apple d’élargir considérablement sa gamme d’ordinateurs portables. Grâce à son prix plus agressif et à ses performances tout à fait honnêtes (et correspondant à la majorité des utilisateurs), la machine a rencontré un important succès auprès du grand public et des nouveaux utilisateurs Mac.
Mais ce positionnement plus accessible impliquait aussi plusieurs compromis techniques qui ont laissé certains utilisateurs historiques sur leur faim. Pour beaucoup de professionnels ou d’utilisateurs avancés, les MacBook Air et MacBook Pro restent aujourd’hui des choix plus cohérents.
Selon les dernières rumeurs, Apple travaillerait donc sur un design inédit plus fin et plus léger que le MacBook Pro (mais où va se placer le MacBook Air ?), une puce M6, un écran OLED, un écran tactile, une Dynamic Island à la place de l’encoche, et potentiellement, une connectivité cellulaire intégrée.
Si ces informations se confirmaient, le MacBook Ultra marquerait l’une des plus grosses évolutions du Mac portable depuis le passage aux puces Apple Silicon. Le futur MacBook Ultra pourrait justement représenter l’autre extrême de cette stratégie : un Mac pensé avant tout pour les utilisateurs à la recherche des technologies les plus avancées.
Apple pourrait ainsi créer une machine plus expérimentale et ambitieuse, destinée à ceux qui recherchent le plus haut de gamme (dénommée Ultra) dans l’écosystème Mac. L’intégration d’un écran tactile et de la Dynamic Island constituerait notamment une rupture importante avec la philosophie historique du Mac, Apple ayant longtemps refusé de fusionner certaines idées issues de l’iPhone ou de l’iPad avec macOS.
Le MacBook Ultra pourrait aussi symboliser une nouvelle ère pour la gamme Mac. Après plusieurs années centrées sur la transition Apple Silicon, la firme semble désormais prête à relancer fortement l’innovation matérielle autour de ses ordinateurs portables. Apple chercherait ainsi à recréer l’effet
Si les rumeurs se confirment, le MacBook Ultra pourrait devenir l’un des produits Apple les plus importants des prochaines années. Plus qu’un simple nouveau portable, il représenterait une tentative de redéfinition du Mac haut de gamme avec une approche beaucoup plus audacieuse qu’au cours des dernières générations. Et surtout, Apple pourrait enfin proposer un Mac capable de réunir dans une seule machine plusieurs demandes historiques des utilisateurs : finesse, puissance, OLED, tactile, et un design réellement nouveau.
Le MacBook Neo a ouvert une nouvelle voie chez Apple
Le MacBook Neo a permis à Apple d’élargir considérablement sa gamme d’ordinateurs portables. Grâce à son prix plus agressif et à ses performances tout à fait honnêtes (et correspondant à la majorité des utilisateurs), la machine a rencontré un important succès auprès du grand public et des nouveaux utilisateurs Mac.
Mais ce positionnement plus accessible impliquait aussi plusieurs compromis techniques qui ont laissé certains utilisateurs historiques sur leur faim. Pour beaucoup de professionnels ou d’utilisateurs avancés, les MacBook Air et MacBook Pro restent aujourd’hui des choix plus cohérents.
Après le Mac du peuple, le Mac du "riche" !
Selon les dernières rumeurs, Apple travaillerait donc sur un design inédit plus fin et plus léger que le MacBook Pro (mais où va se placer le MacBook Air ?), une puce M6, un écran OLED, un écran tactile, une Dynamic Island à la place de l’encoche, et potentiellement, une connectivité cellulaire intégrée.
Si ces informations se confirmaient, le MacBook Ultra marquerait l’une des plus grosses évolutions du Mac portable depuis le passage aux puces Apple Silicon. Le futur MacBook Ultra pourrait justement représenter l’autre extrême de cette stratégie : un Mac pensé avant tout pour les utilisateurs à la recherche des technologies les plus avancées.
Apple pourrait ainsi créer une machine plus expérimentale et ambitieuse, destinée à ceux qui recherchent le plus haut de gamme (dénommée Ultra) dans l’écosystème Mac. L’intégration d’un écran tactile et de la Dynamic Island constituerait notamment une rupture importante avec la philosophie historique du Mac, Apple ayant longtemps refusé de fusionner certaines idées issues de l’iPhone ou de l’iPad avec macOS.
Qu'en penser ?
Le MacBook Ultra pourrait aussi symboliser une nouvelle ère pour la gamme Mac. Après plusieurs années centrées sur la transition Apple Silicon, la firme semble désormais prête à relancer fortement l’innovation matérielle autour de ses ordinateurs portables. Apple chercherait ainsi à recréer l’effet
nouveautéqu’avait provoqué le MacBook Neo, mais cette fois auprès des utilisateurs les plus exigeants.
Si les rumeurs se confirment, le MacBook Ultra pourrait devenir l’un des produits Apple les plus importants des prochaines années. Plus qu’un simple nouveau portable, il représenterait une tentative de redéfinition du Mac haut de gamme avec une approche beaucoup plus audacieuse qu’au cours des dernières générations. Et surtout, Apple pourrait enfin proposer un Mac capable de réunir dans une seule machine plusieurs demandes historiques des utilisateurs : finesse, puissance, OLED, tactile, et un design réellement nouveau.