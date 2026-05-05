Apple préparerait un MacBook Ultra : le MacBook Neo... premium ?

Qu'en penser ?



Le MacBook Ultra pourrait aussi symboliser une nouvelle ère pour la gamme Mac. Après plusieurs années centrées sur la transition Apple Silicon, la firme semble désormais prête à relancer fortement l’innovation matérielle autour de ses ordinateurs portables. Apple chercherait ainsi à recréer l’effet nouveauté qu’avait provoqué le MacBook Neo, mais cette fois auprès des utilisateurs les plus exigeants.



Si les rumeurs se confirment, le MacBook Ultra pourrait devenir l’un des produits Apple les plus importants des prochaines années. Plus qu’un simple nouveau portable, il représenterait une tentative de redéfinition du Mac haut de gamme avec une approche beaucoup plus audacieuse qu’au cours des dernières générations. Et surtout, Apple pourrait enfin proposer un Mac capable de réunir dans une seule machine plusieurs demandes historiques des utilisateurs : finesse, puissance, OLED, tactile, et un design réellement nouveau.