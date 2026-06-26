Le Mac Studio M5 Ultra et ses 768 Go de RAM se profilent pour la fin 2026
Par Vincent Lautier - Publié le
La pénurie mondiale de puces mémoire ne frappe pas que les PC et les smartphones, elle s'invite désormais jusque dans le Mac le plus haut de gamme d'Apple. D'après Bloomberg, le futur Mac Studio à puce M5 Ultra, attendu pour la fin 2026, aurait été testé avec 768 Go de RAM. Reste à savoir si on pourra vraiment l'acheter comme ça.
Le signe le plus parlant tient à ce qui est déjà arrivé au modèle actuel. Le Mac Studio à M3 Ultra, sorti en mars 2025, pouvait grimper jusqu'à 512 Go de RAM, sauf que cette option a purement et simplement disparu du catalogue en mars dernier, la machine ne se commandant plus aujourd'hui qu'avec 96 Go au maximum. En cause, toujours la même histoire, une pénurie mondiale doublée de tarifs qui s'envolent. Apple aura beau avoir validé une prise en charge de 768 Go sur ses prototypes, encore faut-il que les modules existent en assez grande quantité pour les mettre en rayon. Tout est là.
Côté processeur, le bond reste mesuré. Apple aurait choisi de zapper le M4 Ultra pour filer droit au M5 Ultra, une puce qui tournerait autour de 36 cœurs côté processeur et 80 côté graphique, soit à peine au-dessus du M3 Ultra et de ses 32 cœurs qui plafonnaient déjà à 80 cœurs graphiques. Autant dire que la vraie bataille ne se joue pas sur la puissance brute. Ce serait d'ailleurs la dernière déclinaison de la famille M5 avant qu'Apple ne bascule sur ses futurs M6 et M7, peut-être dès l'automne.
Et le prix, dans tout ça ? Il fait peur. Le Mac Studio Ultra d'entrée de gamme à 96 Go a déjà vu son prix monté à 6300 euros lors du dernier ajustement, 1 300 euros de plus d'un seul coup, alors qu'il démarrait à 4 999 euros chez nous. Une version qui embarquerait huit fois plus de mémoire en pleine crise des composants pourrait, selon certains, franchir les 10 000 dollars, et sans doute s'envoler bien au-delà des 12 000 euros en France. On parle clairement d'un outil de niche, réservé aux studios et aux laboratoires qui font tourner de gros modèles d'IA directement sur la machine.
C'est quand même une drôle d'époque. Apple aurait la station de travail la plus musclée de son histoire sous le coude, et voilà qu'un banal souci d'approvisionnement en mémoire menace de lui couper les ailes. Le gain face au M3 Ultra reste modeste, et tout le suspense tient à ces 768 Go qui pourraient bien rester un mirage tant que la pénurie dure. Les pros qui patientent depuis plus d'un an devront encore prendre leur mal en patience. Et si la machine débarque vraiment à ce tarif, elle en fera réfléchir plus d'un.
Quand la mémoire devient le nerf de la guerre
Le signe le plus parlant tient à ce qui est déjà arrivé au modèle actuel. Le Mac Studio à M3 Ultra, sorti en mars 2025, pouvait grimper jusqu'à 512 Go de RAM, sauf que cette option a purement et simplement disparu du catalogue en mars dernier, la machine ne se commandant plus aujourd'hui qu'avec 96 Go au maximum. En cause, toujours la même histoire, une pénurie mondiale doublée de tarifs qui s'envolent. Apple aura beau avoir validé une prise en charge de 768 Go sur ses prototypes, encore faut-il que les modules existent en assez grande quantité pour les mettre en rayon. Tout est là.
Une puce qui avance à petits pas
Côté processeur, le bond reste mesuré. Apple aurait choisi de zapper le M4 Ultra pour filer droit au M5 Ultra, une puce qui tournerait autour de 36 cœurs côté processeur et 80 côté graphique, soit à peine au-dessus du M3 Ultra et de ses 32 cœurs qui plafonnaient déjà à 80 cœurs graphiques. Autant dire que la vraie bataille ne se joue pas sur la puissance brute. Ce serait d'ailleurs la dernière déclinaison de la famille M5 avant qu'Apple ne bascule sur ses futurs M6 et M7, peut-être dès l'automne.
Un tarif qui pourrait dépasser l'entendement
Et le prix, dans tout ça ? Il fait peur. Le Mac Studio Ultra d'entrée de gamme à 96 Go a déjà vu son prix monté à 6300 euros lors du dernier ajustement, 1 300 euros de plus d'un seul coup, alors qu'il démarrait à 4 999 euros chez nous. Une version qui embarquerait huit fois plus de mémoire en pleine crise des composants pourrait, selon certains, franchir les 10 000 dollars, et sans doute s'envoler bien au-delà des 12 000 euros en France. On parle clairement d'un outil de niche, réservé aux studios et aux laboratoires qui font tourner de gros modèles d'IA directement sur la machine.
On en dit quoi ?
C'est quand même une drôle d'époque. Apple aurait la station de travail la plus musclée de son histoire sous le coude, et voilà qu'un banal souci d'approvisionnement en mémoire menace de lui couper les ailes. Le gain face au M3 Ultra reste modeste, et tout le suspense tient à ces 768 Go qui pourraient bien rester un mirage tant que la pénurie dure. Les pros qui patientent depuis plus d'un an devront encore prendre leur mal en patience. Et si la machine débarque vraiment à ce tarif, elle en fera réfléchir plus d'un.