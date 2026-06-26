Le Mac Studio M5 Ultra et ses 768 Go de RAM se profilent pour la fin 2026

On en dit quoi ?



C'est quand même une drôle d'époque. Apple aurait la station de travail la plus musclée de son histoire sous le coude, et voilà qu'un banal souci d'approvisionnement en mémoire menace de lui couper les ailes. Le gain face au M3 Ultra reste modeste, et tout le suspense tient à ces 768 Go qui pourraient bien rester un mirage tant que la pénurie dure. Les pros qui patientent depuis plus d'un an devront encore prendre leur mal en patience. Et si la machine débarque vraiment à ce tarif, elle en fera réfléchir plus d'un.