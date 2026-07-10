Le MacBook Neo, l’arme secrète d’Apple face à la crise du PC ?
Par Laurence - Publié le
Le marché mondial des ordinateurs traverse une période compliquée. Selon les derniers chiffres du cabinet Omdia, les livraisons de PC ont reculé de 3,6 % au deuxième trimestre 2026, pénalisées par la flambée des prix des composants. Dans ce contexte difficile, Apple fait figure d’exception : elle est la seule du Top 5 à afficher une croissance significative, portée notamment par le succès du MacBook Neo.
Au total, 65,7 millions d’ordinateurs (portables et bureau) ont été livrés dans le monde entre avril et juin. Les ordinateurs portables, qui représentent l’essentiel du marché, accusent un recul de 4,2 %, tandis que les PC de bureau limitent la casse avec une baisse de 1,3 %.
Selon Omdia, cette situation est directement liée à la hausse spectaculaire du coût des composants, en particulier de la mémoire et du stockage. Face aux augmentations annoncées, de nombreux particuliers comme entreprises ont préféré avancer leurs achats au premier trimestre, créant un effet de ralentissement au printemps.
Alors que la plupart des fabricants voient leurs volumes reculer, Apple enregistre la meilleure performance parmi les grands fabriquants. Elle aurait expédié 7,3 millions de Mac au deuxième trimestre, gagnant deux points de part de marché en un an.
Omdia attribue cette progression au lancement du MacBook Neo, dont la demande resterait particulièrement soutenue malgré les difficultés d’approvisionnement rencontrées ces derniers mois. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’Apple a également augmenté les prix de ses Mac (mais pas que) en juin, conséquence directe de la flambée des coûts des composants.
Le classement mondial évolue peu. Lenovo conserve la première place avec 16,6 millions de PC livrés et environ 25 % du marché. HP arrive deuxième avec 13 millions d’unités, mais enregistre un recul marqué de 9 %. Dell complète le podium avec 9,3 millions d’ordinateurs expédiés. Apple grimpe à 7,3 millions de Mac et signe la plus forte croissance du Top 5. Asus ferme la marche avec 5 millions d’unités.
Le marché pourrait toutefois connaître des mois encore plus difficiles. D’après une enquête menée par Omdia auprès de ses partenaires, plus de 60 % des revendeurs constatent que leurs clients repoussent ou annulent le renouvellement de leur parc informatique.
La raison est simple : les prix continuent de grimper. Les ordinateurs comparables coûtent aujourd’hui 20 à 40 % de plus qu’il y a un an, sous l’effet de la hausse des prix de la mémoire, du stockage, mais aussi d’autres composants comme les condensateurs ou les circuits imprimés. Même si la progression du coût de certains composants devrait ralentir au second semestre, Omdia ne prévoit aucune baisse des prix avant la fin de l’année.
Alors que la plupart des constructeurs subissent la crise des composants, Apple démontre une nouvelle fois sa capacité à maintenir une forte demande malgré des prix en hausse. Le succès du MacBook Neo semble avoir largement compensé les difficultés d’approvisionnement et les augmentations tarifaires. Pour autant, est-ce que cette dynamique pourra se poursuivre dans un contexte où les entreprises reportent de plus en plus leurs investissements informatiques et où la pression sur les coûts reste très forte ?
Un marché sous pression
Au total, 65,7 millions d’ordinateurs (portables et bureau) ont été livrés dans le monde entre avril et juin. Les ordinateurs portables, qui représentent l’essentiel du marché, accusent un recul de 4,2 %, tandis que les PC de bureau limitent la casse avec une baisse de 1,3 %.
Selon Omdia, cette situation est directement liée à la hausse spectaculaire du coût des composants, en particulier de la mémoire et du stockage. Face aux augmentations annoncées, de nombreux particuliers comme entreprises ont préféré avancer leurs achats au premier trimestre, créant un effet de ralentissement au printemps.
Apple sauvée par le MacBook Neo !
Alors que la plupart des fabricants voient leurs volumes reculer, Apple enregistre la meilleure performance parmi les grands fabriquants. Elle aurait expédié 7,3 millions de Mac au deuxième trimestre, gagnant deux points de part de marché en un an.
Omdia attribue cette progression au lancement du MacBook Neo, dont la demande resterait particulièrement soutenue malgré les difficultés d’approvisionnement rencontrées ces derniers mois. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’Apple a également augmenté les prix de ses Mac (mais pas que) en juin, conséquence directe de la flambée des coûts des composants.
Le classement mondial évolue peu. Lenovo conserve la première place avec 16,6 millions de PC livrés et environ 25 % du marché. HP arrive deuxième avec 13 millions d’unités, mais enregistre un recul marqué de 9 %. Dell complète le podium avec 9,3 millions d’ordinateurs expédiés. Apple grimpe à 7,3 millions de Mac et signe la plus forte croissance du Top 5. Asus ferme la marche avec 5 millions d’unités.
Hausses des prix : quelles conséquences ?
Le marché pourrait toutefois connaître des mois encore plus difficiles. D’après une enquête menée par Omdia auprès de ses partenaires, plus de 60 % des revendeurs constatent que leurs clients repoussent ou annulent le renouvellement de leur parc informatique.
La raison est simple : les prix continuent de grimper. Les ordinateurs comparables coûtent aujourd’hui 20 à 40 % de plus qu’il y a un an, sous l’effet de la hausse des prix de la mémoire, du stockage, mais aussi d’autres composants comme les condensateurs ou les circuits imprimés. Même si la progression du coût de certains composants devrait ralentir au second semestre, Omdia ne prévoit aucune baisse des prix avant la fin de l’année.
Qu’en penser ?
Alors que la plupart des constructeurs subissent la crise des composants, Apple démontre une nouvelle fois sa capacité à maintenir une forte demande malgré des prix en hausse. Le succès du MacBook Neo semble avoir largement compensé les difficultés d’approvisionnement et les augmentations tarifaires. Pour autant, est-ce que cette dynamique pourra se poursuivre dans un contexte où les entreprises reportent de plus en plus leurs investissements informatiques et où la pression sur les coûts reste très forte ?