Le MacBook Neo, l’arme secrète d’Apple face à la crise du PC ?

Qu’en penser ?



Alors que la plupart des constructeurs subissent la crise des composants, Apple démontre une nouvelle fois sa capacité à maintenir une forte demande malgré des prix en hausse. Le succès du MacBook Neo semble avoir largement compensé les difficultés d’approvisionnement et les augmentations tarifaires. Pour autant, est-ce que cette dynamique pourra se poursuivre dans un contexte où les entreprises reportent de plus en plus leurs investissements informatiques et où la pression sur les coûts reste très forte ?