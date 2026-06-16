AMD jure que ses PC à bas prix écrasent le MacBook Neo au jeu, sauf qu'il y a un détail gênant
Par Vincent Lautier - Publié le
Le MacBook Neo d'Apple, son portable d'entrée de gamme à 599 euros, cartonne depuis sa sortie en mars. Au point d'agacer la concurrence : AMD vient de lancer une campagne qui oppose frontalement ses puces Ryzen AI les moins chères au petit Mac, surtout sur le terrain du jeu vidéo. Sauf que la démonstration tient mal la route.
Voir un fabricant de puces PC bâtir sa communication autour d'un Mac, c'est assez rare pour être noté. AMD affirme que son Ryzen 5 240, avec sa partie graphique Radeon 760M intégrée, fait tourner les vingt jeux de son classement
Là où ça coince, c'est sur le sens du mot. Faire démarrer un jeu et pouvoir y jouer, ce sont deux choses différentes. En s'appuyant sur les relevés de sites comme Notebook Check, des titres comme Cyberpunk 2077, Starfield, Battlefield 6, Borderlands 4, DOOM The Dark Ages ou Assassin's Creed Shadows peinent à dépasser les 30 images par seconde en 1080p, et ce même en qualité graphique réduite au minimum. Or ces jeux font partie du fameux Top 20 brandi par AMD. Donc oui, ils se lancent, mais l'expérience reste poussive. Le Radeon 760M est une puce graphique intégrée correcte, simplement taillée pour des jeux plus légers que les blockbusters cités.
Il faut reconnaître à AMD plusieurs vrais arguments. Ses portables Ryzen AI proposent davantage de ports, plus de stockage et de mémoire que le MacBook Neo, bloqué lui à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ajoutez l'écran tactile, le Wi-Fi 7 et de meilleures performances sur des logiciels créatifs comme Photoshop, et la comparaison devient plus honnête. En face, le Neo mise sur autre chose, son prix de 600 euros, sa finition, son écran 13 pouces et un macOS qui tourne sans histoires sur la puce A18 Pro, celle de l'iPhone 16 Pro.
Difficile de ne pas glousser en voyant AMD dégainer une pub anti-Mac pour vanter le jeu vidéo, alors que ses propres machines rament sur les gros titres qu'elles prétendent faire tourner. La vérité, c'est qu'aucun de ces deux camps n'est vraiment une machine de joueur, et que personne n'achète un portable à 600 euros pour pousser Cyberpunk en ultra. Reste qu'Apple a réussi un truc rare avec le Neo, déranger assez le monde du PC pour qu'on bâtisse des campagnes contre lui. Pas mal, pour une première incursion dans l'entrée de gamme.
Une pub qui vise directement Apple
Voir un fabricant de puces PC bâtir sa communication autour d'un Mac, c'est assez rare pour être noté. AMD affirme que son Ryzen 5 240, avec sa partie graphique Radeon 760M intégrée, fait tourner les vingt jeux de son classement
Top 20 PC Gamesen natif, là où le MacBook Neo n'en lancerait que cinq. La marque ajoute
framerates élevéset
graphismes avancésà son argumentaire. Le message est clair, pour jouer, un PC à petit prix ferait mieux que le Mac. Et le simple fait qu'AMD se compare au Neo en dit long sur le succès de la machine d'Apple.
Le problème, c'est la définition de "fait tourner"
Là où ça coince, c'est sur le sens du mot. Faire démarrer un jeu et pouvoir y jouer, ce sont deux choses différentes. En s'appuyant sur les relevés de sites comme Notebook Check, des titres comme Cyberpunk 2077, Starfield, Battlefield 6, Borderlands 4, DOOM The Dark Ages ou Assassin's Creed Shadows peinent à dépasser les 30 images par seconde en 1080p, et ce même en qualité graphique réduite au minimum. Or ces jeux font partie du fameux Top 20 brandi par AMD. Donc oui, ils se lancent, mais l'expérience reste poussive. Le Radeon 760M est une puce graphique intégrée correcte, simplement taillée pour des jeux plus légers que les blockbusters cités.
AMD n'a quand même pas tort sur tout
Il faut reconnaître à AMD plusieurs vrais arguments. Ses portables Ryzen AI proposent davantage de ports, plus de stockage et de mémoire que le MacBook Neo, bloqué lui à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ajoutez l'écran tactile, le Wi-Fi 7 et de meilleures performances sur des logiciels créatifs comme Photoshop, et la comparaison devient plus honnête. En face, le Neo mise sur autre chose, son prix de 600 euros, sa finition, son écran 13 pouces et un macOS qui tourne sans histoires sur la puce A18 Pro, celle de l'iPhone 16 Pro.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas glousser en voyant AMD dégainer une pub anti-Mac pour vanter le jeu vidéo, alors que ses propres machines rament sur les gros titres qu'elles prétendent faire tourner. La vérité, c'est qu'aucun de ces deux camps n'est vraiment une machine de joueur, et que personne n'achète un portable à 600 euros pour pousser Cyberpunk en ultra. Reste qu'Apple a réussi un truc rare avec le Neo, déranger assez le monde du PC pour qu'on bâtisse des campagnes contre lui. Pas mal, pour une première incursion dans l'entrée de gamme.