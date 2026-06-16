AMD jure que ses PC à bas prix écrasent le MacBook Neo au jeu, sauf qu'il y a un détail gênant

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas glousser en voyant AMD dégainer une pub anti-Mac pour vanter le jeu vidéo, alors que ses propres machines rament sur les gros titres qu'elles prétendent faire tourner. La vérité, c'est qu'aucun de ces deux camps n'est vraiment une machine de joueur, et que personne n'achète un portable à 600 euros pour pousser Cyberpunk en ultra. Reste qu'Apple a réussi un truc rare avec le Neo, déranger assez le monde du PC pour qu'on bâtisse des campagnes contre lui. Pas mal, pour une première incursion dans l'entrée de gamme.