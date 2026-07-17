HP condamné pour une entente sur l'encre, le toner et les PC
Par Vincent Lautier - Publié le
L'autorité de la concurrence indienne vient d'infliger à HP une amende d'environ 15 millions d'euros. La marque est accusée d'avoir mise en place une entente illégale sur les prix de ses cartouches d'encre, de son toner et de ses PC, avec la complicité d'une vingtaine de revendeurs.
Le gendarme indien de la concurrence, la CCI, a donc rendu deux décisions le 13 juillet, pour une addition qui approche les 15 millions d'euros. HP India se prend l'essentiel de la sanction, ses revendeurs ne se partageant que les miettes. Un premier dossier concerne les PC et ordinateurs portables vendus aux administrations, l'autre les consommables d'impression, c'est-à-dire l'encre et les toners qui font râler tout le monde à chaque cartouche vide.
Le mécanisme est vieux comme le monde. Sur les appels d'offres publics, HP s'arrangeait avec une poignée de revendeurs pour maquiller la concurrence et garantir qu'un de ses partenaires rafle le contrat, à coups de fausses offres, de prix décidés à l'avance et de clients répartis en douce. Et la preuve ne sort pas d'un obscur document interne, elle tient dans des messages WhatsApp échangés entre HP et seize revendeurs de second rang, où l'entente se lit noir sur blanc. Le tout s'étale sur les années 2017 à 2020.
Le truc rigolo dans l'affaire, c'est que ces revendeurs n'étaient même pas contents des tarifs. Plusieurs jugeaient que l'encre et le toner de HP revenaient déjà trop cher pour leurs propres clients, ce qui n'a pas empêché la marque de verrouiller les prix un cran au-dessus. On sait qu'HP a un passif compliqué entre marges bien grasses et les puces qui bloquent l'encre concurrente, mais on passe là de la stratégie commerciale musclée à l'entente illégale, avec un régulateur qui finit par sévir.
L'encre HP hors de prix, c'est un vieux serpent de mer, presque un running gag pour quiconque possède une imprimante. Sauf qu'ici on ne parle plus d'une politique tarifaire agressive, mais d'un cartel illégal prouvé par des captures WhatsApp, ce qui n'a plus rien de drôle. Les 15 millions d'euros piqueront à peine une société de cette taille, mais le rappel que la marque était prête à s'entendre en douce sur le dos des acheteurs fait, lui, beaucoup plus mal à l'image. Perso je suis bien content de mon imprimante qui fonctionne sans cartouches...
Deux dossiers, une seule marque
Le gendarme indien de la concurrence, la CCI, a donc rendu deux décisions le 13 juillet, pour une addition qui approche les 15 millions d'euros. HP India se prend l'essentiel de la sanction, ses revendeurs ne se partageant que les miettes. Un premier dossier concerne les PC et ordinateurs portables vendus aux administrations, l'autre les consommables d'impression, c'est-à-dire l'encre et les toners qui font râler tout le monde à chaque cartouche vide.
Des marchés publics truqués sur WhatsApp
Le mécanisme est vieux comme le monde. Sur les appels d'offres publics, HP s'arrangeait avec une poignée de revendeurs pour maquiller la concurrence et garantir qu'un de ses partenaires rafle le contrat, à coups de fausses offres, de prix décidés à l'avance et de clients répartis en douce. Et la preuve ne sort pas d'un obscur document interne, elle tient dans des messages WhatsApp échangés entre HP et seize revendeurs de second rang, où l'entente se lit noir sur blanc. Le tout s'étale sur les années 2017 à 2020.
Quand les revendeurs eux-mêmes râlent
Le truc rigolo dans l'affaire, c'est que ces revendeurs n'étaient même pas contents des tarifs. Plusieurs jugeaient que l'encre et le toner de HP revenaient déjà trop cher pour leurs propres clients, ce qui n'a pas empêché la marque de verrouiller les prix un cran au-dessus. On sait qu'HP a un passif compliqué entre marges bien grasses et les puces qui bloquent l'encre concurrente, mais on passe là de la stratégie commerciale musclée à l'entente illégale, avec un régulateur qui finit par sévir.
On en dit quoi ?
L'encre HP hors de prix, c'est un vieux serpent de mer, presque un running gag pour quiconque possède une imprimante. Sauf qu'ici on ne parle plus d'une politique tarifaire agressive, mais d'un cartel illégal prouvé par des captures WhatsApp, ce qui n'a plus rien de drôle. Les 15 millions d'euros piqueront à peine une société de cette taille, mais le rappel que la marque était prête à s'entendre en douce sur le dos des acheteurs fait, lui, beaucoup plus mal à l'image. Perso je suis bien content de mon imprimante qui fonctionne sans cartouches...