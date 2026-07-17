HP condamné pour une entente sur l'encre, le toner et les PC

Deux dossiers, une seule marque

Des marchés publics truqués sur WhatsApp

Quand les revendeurs eux-mêmes râlent

On en dit quoi ?



L'encre HP hors de prix, c'est un vieux serpent de mer, presque un running gag pour quiconque possède une le rappel que la marque était prête à s'entendre en douce sur le dos des acheteurs fait, lui, beaucoup plus mal à l'image. Perso je suis bien content de mon imprimante qui fonctionne sans cartouches... L'encre HP hors de prix, c'est un vieux serpent de mer, presque un running gag pour quiconque possède une imprimante . Sauf qu'ici on ne parle plus d'une politique tarifaire agressive, mais d'un cartel illégal prouvé par des captures WhatsApp, ce qui n'a plus rien de drôle. Les 15 millions d'euros piqueront à peine une société de cette taille, maisfait, lui, beaucoup plus mal à l'image. Perso je suis bien content de mon imprimante qui fonctionne sans cartouches...

Le gendarme indien de la concurrence, la CCI, a donc rendu deux décisions le 13 juillet, pour une addition qui approche les 15 millions d'euros.. Un premier dossier concerne les PC et ordinateurs portables vendus aux administrations, l'autre les consommables d'impression, c'est-à-dire l'encre et les toners qui font râler tout le monde à chaque cartouche vide.Le mécanisme est vieux comme le monde. Sur les appels d'offres publics, HP s'arrangeait avec une poignée de revendeurs pour maquiller la concurrence et garantir qu'un de ses partenaires rafle le contrat, à coups de fausses offres, de prix décidés à l'avance et de clients répartis en douce. Et la preuve ne sort pas d'un obscur document interne,, où l'entente se lit noir sur blanc. Le tout s'étale sur les années 2017 à 2020.Le truc rigolo dans l'affaire, c'est que ces revendeurs n'étaient même pas contents des tarifs., ce qui n'a pas empêché la marque de verrouiller les prix un cran au-dessus. On sait qu'HP a un passif compliqué entre marges bien grasses et les puces qui bloquent l'encre concurrente, mais on passe là de la stratégie commerciale musclée à l'entente illégale, avec un régulateur qui finit par sévir.