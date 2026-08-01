L’app Mac du jour : Monocle, le flou qui vous aide à voir vos fenêtres
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
macOS a pris l’habitude de limiter le contraste entre les différents éléments de l’interface graphique, notamment les fenêtres. Il est aujourd’hui très difficile de savoir d'un coup d'œil quelle est la fenêtre active. C’est pour régler ce problème qu’a été créé Monocle.
Ainsi, comme il est difficile de voir quelle est la fenêtre active, vous avez plusieurs solutions. La première est de rendre plus visible la fenêtre active, en mettant un liseré de couleur autour, ce que permettent de faire certaines applications. Cependant, ce n’est pas très joli. La deuxième solution est de rendre moins visibles les fenêtres inactives. C’est ce que permet Monocle en rendant tout le reste de l’écran un peu plus flou.
Plusieurs modes sont disponibles. Le mode Deep floute intégralement l’arrière-plan alors que le mode Ambient applique un flou plus doux avec un dégradé subtil.
Pour activer/désactiver le flou, il suffit de secouer le curseur. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer un raccourci clavier. Il est possible de créer des règles par application, comme d’en exclure certaines.
Monocle est développé par Dominik Kandravý, un développeur indépendant qui soigne ses applications. La licence coûte 14 $ pour un seul Mac, ou 25 $ pour trois machines.Un essai gratuit de 7 jours est disponible vous permettant de vous faire une idée de l'utilité de l’application.
Flouter pour mieux voir
Ainsi, comme il est difficile de voir quelle est la fenêtre active, vous avez plusieurs solutions. La première est de rendre plus visible la fenêtre active, en mettant un liseré de couleur autour, ce que permettent de faire certaines applications. Cependant, ce n’est pas très joli. La deuxième solution est de rendre moins visibles les fenêtres inactives. C’est ce que permet Monocle en rendant tout le reste de l’écran un peu plus flou.
Plusieurs modes sont disponibles. Le mode Deep floute intégralement l’arrière-plan alors que le mode Ambient applique un flou plus doux avec un dégradé subtil.
Des réglages multiples
Pour activer/désactiver le flou, il suffit de secouer le curseur. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer un raccourci clavier. Il est possible de créer des règles par application, comme d’en exclure certaines.
Achat unique
Monocle est développé par Dominik Kandravý, un développeur indépendant qui soigne ses applications. La licence coûte 14 $ pour un seul Mac, ou 25 $ pour trois machines.Un essai gratuit de 7 jours est disponible vous permettant de vous faire une idée de l'utilité de l’application.