L’app Mac du jour : Command X, le vrai couper-coller
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Par défaut dans le Finder, le couper en utilisant ⌘X, n’existe pas. Il y a bien le déplacer avec ⌥⌘V, mais c'est encore un autre raccourci clavier à apprendre. Si vous voulez faire en sorte de pouvoir couper quelque chose dans le Finder, il existe un utilitaire pour vous : Command X
Le principe tient en une ligne : Command X vous permet de couper un fichier ou un dossier avec ⌘X, puis de le coller avec ⌘V, exactement comme vous le feriez pour du texte. Sélectionnez un fichier, ⌘X, changez de dossier, ⌘V, et le fichier est déplacé. Fini le passage obligé par le copier classique suivi du fameux
Ce manquement n'est pas un hasard. C'est pour une question de sécurité que, par défaut, macOS n'autorise pas le couper dans le Finder. Que se passe-t-il si le collage se passe mal ? Si le disque de destination se déconnecte ? Est-ce que le fichier coupé est perdu ? Est-il remis en place sans souci ?
Pour éviter ce genre de problème, macOS ne gère pas le couper dans le Finder nativement. Dès lors, est-ce qu’il y a un risque en utilisant Command X ? Bonne nouvelle, pas du tout ! Contrairement au couper-coller de texte, les fichiers ne sont pas déplacés tant que vous n'avez pas appuyé sur ⌘V. Si vous ne collez jamais, le fichier reste sagement à sa place. Aucun risque de perte de données.
La raison est simple, et c'est aussi ce qui explique pourquoi l'app fonctionne si bien : Command X ne réinvente rien. Quand le Finder est actif, l'application intercepte le ⌘X et exécute en réalité un copier classique. Au moment du ⌘V, elle déclenche le déplacer natif de macOS (⌥⌘V). C'est donc le Finder lui-même qui déplace vos fichiers. Command X se contente de rendre les raccourcis plus logiques.
Quand vous renommez un fichier ou que vous êtes dans le champ de recherche du Finder, ⌘X ne coupe pas le texte sélectionné : il tente toujours de couper le fichier. Impossible pour l'app de faire la différence entre
Ce n'est pas un oubli, mais une contrainte technique liée au sandboxing imposé aux applications distribuées via le Mac App Store. Dans la pratique, on s'y habitue vite, et pour ceux que cela gêne vraiment, l'auteur propose la même fonction sans cette limite dans son app Supercharge, distribuée hors App Store.
Command X est disponible sur le Mac App Store pour 4 €. À l'installation, l'application demande l'accès aux fonctionnalités d'accessibilité de macOS. Si vous déplacez des fichiers à longueur de journée, c'est probablement l'achat le plus rentable que vous ferez ce mois-ci.
Et vous, ça vous manque, le vrai couper-coller sur Mac ?
Le raccourci manquant
Le principe tient en une ligne : Command X vous permet de couper un fichier ou un dossier avec ⌘X, puis de le coller avec ⌘V, exactement comme vous le feriez pour du texte. Sélectionnez un fichier, ⌘X, changez de dossier, ⌘V, et le fichier est déplacé. Fini le passage obligé par le copier classique suivi du fameux
Déplacer les éléments ici, accessible via ⌥⌘V.
Aucun risque pour vos fichiers
Ce manquement n'est pas un hasard. C'est pour une question de sécurité que, par défaut, macOS n'autorise pas le couper dans le Finder. Que se passe-t-il si le collage se passe mal ? Si le disque de destination se déconnecte ? Est-ce que le fichier coupé est perdu ? Est-il remis en place sans souci ?
Pour éviter ce genre de problème, macOS ne gère pas le couper dans le Finder nativement. Dès lors, est-ce qu’il y a un risque en utilisant Command X ? Bonne nouvelle, pas du tout ! Contrairement au couper-coller de texte, les fichiers ne sont pas déplacés tant que vous n'avez pas appuyé sur ⌘V. Si vous ne collez jamais, le fichier reste sagement à sa place. Aucun risque de perte de données.
La raison est simple, et c'est aussi ce qui explique pourquoi l'app fonctionne si bien : Command X ne réinvente rien. Quand le Finder est actif, l'application intercepte le ⌘X et exécute en réalité un copier classique. Au moment du ⌘V, elle déclenche le déplacer natif de macOS (⌥⌘V). C'est donc le Finder lui-même qui déplace vos fichiers. Command X se contente de rendre les raccourcis plus logiques.
Une limite à connaître
Quand vous renommez un fichier ou que vous êtes dans le champ de recherche du Finder, ⌘X ne coupe pas le texte sélectionné : il tente toujours de couper le fichier. Impossible pour l'app de faire la différence entre
couper ce fichieret
couper ce bout de texte dans un nom de fichier.
Ce n'est pas un oubli, mais une contrainte technique liée au sandboxing imposé aux applications distribuées via le Mac App Store. Dans la pratique, on s'y habitue vite, et pour ceux que cela gêne vraiment, l'auteur propose la même fonction sans cette limite dans son app Supercharge, distribuée hors App Store.
Disponible sur le Mac App Store
Command X est disponible sur le Mac App Store pour 4 €. À l'installation, l'application demande l'accès aux fonctionnalités d'accessibilité de macOS. Si vous déplacez des fichiers à longueur de journée, c'est probablement l'achat le plus rentable que vous ferez ce mois-ci.
Et vous, ça vous manque, le vrai couper-coller sur Mac ?