Mise à jour de sécurité : Apple corrige une faille inquiétante sur le Mac
Par Laurence - Publié le
Hier soir, Apple a publié plusieurs mises à jour de sécurité pour macOS Tahoe, Sequoia et Sonoma. Un peu dans l'urgence, semble-t-il puisque macOS 26.6 date de la semaine dernière. Derrière des notes de version initialement très discrètes se cache en réalité la correction d’une vulnérabilité sérieuse affectant le partage d’écran. Dans certaines conditions, un attaquant présent sur le même réseau pouvait contourner l’authentification et accéder à distance à un Mac sans disposer d’identifiants valides.
Apple a déployé macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 et macOS Tahoe 26.6.1. Au moment de leur publication, la firme indiquait simplement que ces versions contenaient
La page consacrée à la sécurité de macOS permet désormais d’en savoir davantage. Les trois mises à jour corrigent la même vulnérabilité dans la fonction Partage d’écran (Screen Sharing). Répertoriée sous la référence CVE-2026-65400, elle a été signalée par le chercheur Alfredo Pesoli via Bynario Atlas.
La description fournie par Apple est plutôt préoccupante. A priori, un attaquant présent sur le réseau pouvait parvenir à s’authentifier auprès du service de partage d’écran sans disposer d’identifiants valides. Le problème provenait de la gestion de l’état du processus d’authentification. Apple indique avoir renforcé ce mécanisme dans les nouvelles versions de macOS.
En pratique, une exploitation réussie aurait potentiellement permis d’accéder à distance à un Mac vulnérable. Selon sa configuration et les autorisations associées à la session, l’attaquant aurait alors pu visualiser l’écran, accéder à certains fichiers ou applications et éventuellement effectuer des actions sur la machine.
Il existe néanmoins une nuance importante : Apple n’indique pas que cette vulnérabilité a été activement exploitée. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’une faille zero-day utilisée dans des attaques réelles. Sa nature reste toutefois suffisamment sérieuse pour justifier une mise à jour rapide.
Le fait qu'elle ait publié simultanément un correctif pour trois générations de macOS est également significatif. Ces versions sont arrivées sans cycle bêta préalable et sans attendre la prochaine vague habituelle de mises à jour des systèmes.
Même les utilisateurs qui n’utilisent jamais volontairement le partage d’écran ont donc intérêt à installer le correctif. Sur macOS, il suffit de se rendre dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels pour vérifier la présence de la nouvelle version correspondant au Mac. Comme toujours avant une mise à jour importante, une sauvegarde récente reste recommandée.
La faille est intéressante parce qu’elle touche directement un mécanisme censé empêcher les accès non autorisés à distance. La possibilité théorique de contourner l’authentification du partage d’écran justifie donc de ne pas trop tarder avant d’appliquer le correctif. Il faut néanmoins éviter d’en exagérer la portée car il n'y a eu pour l’instant aucune exploitation réelle. Il s’agit donc avant tout d’une vulnérabilité sérieuse corrigée préventivement plutôt que d’une campagne de piratage actuellement identifiée.
TROIS VERSIONS DE MACOS CORRIGÉES
Apple a déployé macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 et macOS Tahoe 26.6.1. Au moment de leur publication, la firme indiquait simplement que ces versions contenaient
d’importants correctifs de sécuritéet recommandait leur installation à tous les utilisateurs.
La page consacrée à la sécurité de macOS permet désormais d’en savoir davantage. Les trois mises à jour corrigent la même vulnérabilité dans la fonction Partage d’écran (Screen Sharing). Répertoriée sous la référence CVE-2026-65400, elle a été signalée par le chercheur Alfredo Pesoli via Bynario Atlas.
UNE AUTHENTIFICATION QUI POUVAIT ÊTRE CONTOURNÉE
La description fournie par Apple est plutôt préoccupante. A priori, un attaquant présent sur le réseau pouvait parvenir à s’authentifier auprès du service de partage d’écran sans disposer d’identifiants valides. Le problème provenait de la gestion de l’état du processus d’authentification. Apple indique avoir renforcé ce mécanisme dans les nouvelles versions de macOS.
En pratique, une exploitation réussie aurait potentiellement permis d’accéder à distance à un Mac vulnérable. Selon sa configuration et les autorisations associées à la session, l’attaquant aurait alors pu visualiser l’écran, accéder à certains fichiers ou applications et éventuellement effectuer des actions sur la machine.
PAS D’EXPLOITATION CONNUE À CE JOUR
Il existe néanmoins une nuance importante : Apple n’indique pas que cette vulnérabilité a été activement exploitée. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’une faille zero-day utilisée dans des attaques réelles. Sa nature reste toutefois suffisamment sérieuse pour justifier une mise à jour rapide.
Le fait qu'elle ait publié simultanément un correctif pour trois générations de macOS est également significatif. Ces versions sont arrivées sans cycle bêta préalable et sans attendre la prochaine vague habituelle de mises à jour des systèmes.
Même les utilisateurs qui n’utilisent jamais volontairement le partage d’écran ont donc intérêt à installer le correctif. Sur macOS, il suffit de se rendre dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels pour vérifier la présence de la nouvelle version correspondant au Mac. Comme toujours avant une mise à jour importante, une sauvegarde récente reste recommandée.
Qu’en penser ?
La faille est intéressante parce qu’elle touche directement un mécanisme censé empêcher les accès non autorisés à distance. La possibilité théorique de contourner l’authentification du partage d’écran justifie donc de ne pas trop tarder avant d’appliquer le correctif. Il faut néanmoins éviter d’en exagérer la portée car il n'y a eu pour l’instant aucune exploitation réelle. Il s’agit donc avant tout d’une vulnérabilité sérieuse corrigée préventivement plutôt que d’une campagne de piratage actuellement identifiée.