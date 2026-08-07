Mise à jour de sécurité : Apple corrige une faille inquiétante sur le Mac

TROIS VERSIONS DE MACOS CORRIGÉES

d’importants correctifs de sécurité

UNE AUTHENTIFICATION QUI POUVAIT ÊTRE CONTOURNÉE

PAS D’EXPLOITATION CONNUE À CE JOUR

Qu’en penser ?



La faille est intéressante parce qu’elle touche directement un mécanisme censé empêcher les accès non autorisés à distance. La possibilité théorique de contourner l’authentification du partage d’écran justifie donc de ne pas trop tarder avant d’appliquer le correctif. Il faut néanmoins éviter d’en exagérer la portée car il n'y a eu pour l’instant aucune exploitation réelle. Il s’agit donc avant tout d’une vulnérabilité sérieuse corrigée préventivement plutôt que d’une campagne de piratage actuellement identifiée.

Au moment de leur publication, la firme indiquait simplement que ces versions contenaientet recommandait leur installation à tous les utilisateurs.Les trois mises à jour corrigent la même vulnérabilité dans la fonction Partage d’écran (Screen Sharing). Répertoriée sous la référence CVE-2026-65400, elle a été signalée par le chercheur Alfredo Pesoli via Bynario Atlas.A priori, unprésent sur le réseau pouvait parvenir à s’authentifier auprès du service de partage d’écran sans disposer d’identifiants valides. Le problème provenait de la gestion de l’état du processus d’authentification. Apple indique avoirEn pratique,. Selon sa configuration et les autorisations associées à la session, l’attaquant aurait alors pu visualiser l’écran, accéder à certains fichiers ou applications et éventuellement effectuer des actions sur la machine.Il existe néanmoins une nuance importante :. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’une faille zero-day utilisée dans des attaques réelles. Sa nature reste toutefois suffisamment sérieuse pour justifier une mise à jour rapide.Le fait qu'elle ait publié simultanément. Ces versions sont arrivées sans cycle bêta préalable et sans attendre la prochaine vague habituelle de mises à jour des systèmes.Même les utilisateurs qui n’utilisent jamais volontairement le partage d’écran ont donc intérêt à installer le correctif.. Comme toujours avant une mise à jour importante, une sauvegarde récente reste recommandée.