L’app Mac du jour : Hand Mirror, votre miroir pour le Mac
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Nous passons de plus en plus de temps en vidéoconférence. Il est important de savoir à quoi on ressemble avant de se connecter. C’est pourquoi la toute simple application Hand Mirror a été créée.
Le principe de Hand Mirror est simple : l'application vit dans la barre de menus, et il suffit de cliquer sur son icône pour afficher l'image de votre caméra. Pas de fenêtre à ouvrir, pas d'application à lancer, pas de Spotlight à invoquer. Vous vérifiez votre coiffure, l'arrière-plan, la lumière, puis vous refermez. Une démonstration bien faite est d'ailleurs disponible directement sur le site web de l'application.
Sur les MacBook dotés d'une encoche, Hand Mirror permet de cliquer juste en dessous de celle-ci pour déclencher la caméra. Autrement dit, l'application transforme ce que beaucoup considèrent comme un défaut de design en zone d'action utile.
La version de base de Hand Mirror est gratuite et fait parfaitement le travail. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le développeur propose Hand Mirror Plus, un achat unique qui débloque toutes les fonctionnalités actuelles et futures du pack. Petite subtilité : le prix du pack augmente à chaque nouvelle fonctionnalité majeure ajoutée. Il vaut mieux donc l'acheter plus tôt que trop tard, c'est intelligent.
Que trouve-t-on dans ce Plus ? De quoi transformer le petit miroir en véritable couteau suisse de la visioconférence : les Snaps pour capturer une photo façon Polaroid, avec un marqueur pour annoter la photo.
Et vous, comment vérifiez-vous votre tête avant de rejoindre un appel en visio ?
Un simple clic
Le principe de Hand Mirror est simple : l'application vit dans la barre de menus, et il suffit de cliquer sur son icône pour afficher l'image de votre caméra. Pas de fenêtre à ouvrir, pas d'application à lancer, pas de Spotlight à invoquer. Vous vérifiez votre coiffure, l'arrière-plan, la lumière, puis vous refermez. Une démonstration bien faite est d'ailleurs disponible directement sur le site web de l'application.
L’app qui a compris l'encoche
Sur les MacBook dotés d'une encoche, Hand Mirror permet de cliquer juste en dessous de celle-ci pour déclencher la caméra. Autrement dit, l'application transforme ce que beaucoup considèrent comme un défaut de design en zone d'action utile.
Gratuit, avec une option Plus
La version de base de Hand Mirror est gratuite et fait parfaitement le travail. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le développeur propose Hand Mirror Plus, un achat unique qui débloque toutes les fonctionnalités actuelles et futures du pack. Petite subtilité : le prix du pack augmente à chaque nouvelle fonctionnalité majeure ajoutée. Il vaut mieux donc l'acheter plus tôt que trop tard, c'est intelligent.
Que trouve-t-on dans ce Plus ? De quoi transformer le petit miroir en véritable couteau suisse de la visioconférence : les Snaps pour capturer une photo façon Polaroid, avec un marqueur pour annoter la photo.
Mic Checkvérifie que votre microphone est bien actif et que les niveaux sont corrects. Les Reactions, que vous pouvez déclencher depuis la fenêtre caméra, une fenêtre intelligente redimensionnable, déplaçable et toujours au premier plan. Vous en voulez plus ? La version Plus ajoute des masques pour afficher votre caméra en rond ou dans la forme de votre choix, une position par défaut personnalisable et même une collection d'icônes de barre de menus !
Et vous, comment vérifiez-vous votre tête avant de rejoindre un appel en visio ?