Radinus arrive sur Mac : un gestionnaire de finances gratuit, open source et sans cloud

Image Radinus

DE WINDOWS AU MAC, AVEC UNE RÉÉCRITURE COMPLÈTE

GRATUIT, SANS ABONNEMENT ET SANS PUBLICITÉ

LES DONNÉES RESTENT SUR LE MAC

Qu’en penser ?



Radinus ne cherche pas à concurrencer les applications bancaires connectées capables de récupérer automatiquement chaque nouvelle opération. Son approche est beaucoup plus classique, mais également plus respectueuse de la maîtrise des données : importation des relevés, stockage local et analyse directement sur le Mac.



La disponibilité d’une version macOS native Apple Silicon et Intel complète surtout une proposition assez rare : un gestionnaire de finances personnelles réellement gratuit, sans publicité, sans abonnement et entièrement open source. Pour ceux qui acceptent de se passer de synchronisation bancaire automatique, Radinus mérite donc au moins d’être essayé.

Le logiciel est disponible depuis deux ans sur Windows, mais son développeur explique avoir régulièrement reçu des demandes pour proposer également une version destinée aux utilisateurs de Mac.Plutôt que de réaliser un simple portage,. Cette nouvelle base permet désormais à Radinus de fonctionner sur plusieurs plateformes. Sur macOS, lcomme avec les anciens modèles équipés d’un processeur Intel. Une version Linux est également disponible.La principale particularité de Radinus se trouve probablement dansOu plutôt dans son absence de modèle économique traditionnel. Le logiciel est entièrement gratuit, sans publicité, abonnement, compte obligatoire ou fonctionnalités réservées à une éventuelle version Premium.. Un positionnement intéressant sur Mac, où de nombreuses applications permettant de gérer ses comptes personnels reposent sur un achat ou un abonnement.Le choix de Rust et de Tauri n’est pas le seul aspect destiné aux utilisateurs les plus techniques, ce qui permet notamment de vérifier son fonctionnement ou de contribuer au projet. L’absence de cloud pourra également intéresser ceux qui ne souhaitent pas confier l’historique de leurs dépenses et revenus à un service supplémentaire.Le logiciel ne se connecte à aucun service distant et les données sont enregistrées dans un fichier SQLite directement sur l’ordinateur.Cette approche implique évidemment de gérer soi-même l’importation de ses opérations, mais elle permet en contrepartie de conserver la maîtrise du fichier contenant ses finances. Le logiciel prend en charge les relevés OFX, CSV et QIF, ainsi que l’importation d’historiques provenant d’Excel.Une fois les opérations récupérées,Les dépenses et recettes peuvent notamment être analysées par catégorie, poste budgétaire, tiers ou projet, afin d’obtenir une vision plus précise de ses finances.