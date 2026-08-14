Un Mac mini « Made in USA » en approche !

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APPLE OUVRE SON ADVANCED MANUFACTURING CENTER

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DES SERVEURS IA ET BIENTÔT DES MAC MINI

one more thing

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Nous croyons aux travailleurs américains et à l’ingéniosité américaine

futur de l’industrie américaine

APPLE ACCÉLÈRE SES INVESTISSEMENTS AUX ÉTATS-UNIS

Qu’en penser ?



Le nouveau centre de Houston est autant un outil de formation qu’une vitrine de la stratégie industrielle américaine d’Apple. La firme peut y montrer concrètement ses investissements dans l’automatisation, le machine learning et la production locale, dans un contexte politique particulièrement favorable au retour d’une partie de la fabrication technologique aux États-Unis.



La production du Mac mini sera toutefois le point le plus intéressant à observer. Apple ne rapatrie évidemment pas l’ensemble de sa gigantesque chaîne d’approvisionnement sur le sol américain du jour au lendemain. Mais après les serveurs destinés à son infrastructure d’IA, voir un Mac sortir d’une chaîne de production texane constitue une nouvelle étape particulièrement visible dans cette stratégie de diversification industrielle.

D’une superficie d'environ 1 860 m², le centre doit permettre aux petites et moyennes entreprises américaines de se familiariser avec les méthodes modernes de production.Les formations sont gratuites et associent. Les ingénieurs d’Apple y présentent notamment certaines des techniques utilisées pour fabriquer les propres produits de la marque.Au programme : conception et assemblage de circuits imprimés, automatisation avancée, contrôle qualité assisté par machine learning ou encore détection en temps réel des problèmes sur une chaîne de production. Les participants peuvent également utiliser une table holographique et s’essayer directement à l’assemblage et à la gravure laser d’un produit. À terme, Apple prévoit d’ouvrir ces formations aux étudiants des universités locales afin de former une nouvelle génération de spécialistes de la production industrielle.Donald Trump va être content car le communiqué révèle aussi un. En effet, le choix de Houston n’est évidemment pas anodin. L’AMC se trouve dans leque l’usine chargée de produire les nouveaux serveurs d’intelligence artificielle d’Apple.. Apple y a installé une usine, lancé la production et déjà expédié ses premiers serveurs IA.Mais une autre production va bientôt rejoindre les chaînes texanes.. Une évolution particulièrement symbolique alors qu’une très large partie des Mac est historiquement assemblée en Asie.précise Tim Cook, qui affirme vouloir non seulement fabriquer de bons produits, mais également participer à la construction duLa firme avait inauguré en août 2025 sa Manufacturing Academy de Detroit, qui aurait depuis accompagné près de 1 000 entreprises américaines dans l’adoption de techniques de fabrication avancées et de l’intelligence artificielle.. La firme avait promis 600 milliards de dollars d’investissements, avec ses partenaires, afin notamment de renforcer la production locale de semi-conducteurs, de composants avancés et de verre de protection.de Houston a d’ailleurs pris une dimension, avec la présence du secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick, du sénateur Ted Cruz et de plusieurs responsables politiques texans.