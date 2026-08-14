Un Mac mini « Made in USA » en approche !
Par Laurence - Publié le
Apple accélère ses investissements industriels aux États-Unis. La firme vient d’inaugurer à Houston son nouvel Advanced Manufacturing Center, un espace destiné à former gratuitement les PME aux techniques de production avancées utilisées par la Pomme. Le site est installé au sein même de l’usine qui assemble déjà les serveurs d’IA d’Apple et qui commencera, autre symbole important, à produire des Mac mini avant la fin de l’année.
Apple vient officiellement d’ouvrir les portes de son Advanced Manufacturing Center situé à Houston, au Texas. D’une superficie d'environ 1 860 m², le centre doit permettre aux petites et moyennes entreprises américaines de se familiariser avec les méthodes modernes de production.
Les formations sont gratuites et associent cours théoriques, laboratoires interactifs et manipulation de véritables équipements industriels. Les ingénieurs d’Apple y présentent notamment certaines des techniques utilisées pour fabriquer les propres produits de la marque.
Au programme : conception et assemblage de circuits imprimés, automatisation avancée, contrôle qualité assisté par machine learning ou encore détection en temps réel des problèmes sur une chaîne de production. Les participants peuvent également utiliser une table holographique et s’essayer directement à l’assemblage et à la gravure laser d’un produit. À terme, Apple prévoit d’ouvrir ces formations aux étudiants des universités locales afin de former une nouvelle génération de spécialistes de la production industrielle.
Donald Trump va être content car le communiqué révèle aussi un
Mais une autre production va bientôt rejoindre les chaînes texanes. Apple confirme que des Mac mini seront fabriqués à Houston avant la fin de l’année 2026. Une évolution particulièrement symbolique alors qu’une très large partie des Mac est historiquement assemblée en Asie.
Houston constitue le deuxième centre américain de ce type pour Apple. La firme avait inauguré en août 2025 sa Manufacturing Academy de Detroit, qui aurait depuis accompagné près de 1 000 entreprises américaines dans l’adoption de techniques de fabrication avancées et de l’intelligence artificielle.
Cette nouvelle implantation s’inscrit surtout dans le gigantesque programme d’investissements annoncé par Apple aux États-Unis. La firme avait promis 600 milliards de dollars d’investissements, avec ses partenaires, afin notamment de renforcer la production locale de semi-conducteurs, de composants avancés et de verre de protection.
L’inauguration de Houston a d’ailleurs pris une dimension politique, avec la présence du secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick, du sénateur Ted Cruz et de plusieurs responsables politiques texans.
Le nouveau centre de Houston est autant un outil de formation qu’une vitrine de la stratégie industrielle américaine d’Apple. La firme peut y montrer concrètement ses investissements dans l’automatisation, le machine learning et la production locale, dans un contexte politique particulièrement favorable au retour d’une partie de la fabrication technologique aux États-Unis.
La production du Mac mini sera toutefois le point le plus intéressant à observer. Apple ne rapatrie évidemment pas l’ensemble de sa gigantesque chaîne d’approvisionnement sur le sol américain du jour au lendemain. Mais après les serveurs destinés à son infrastructure d’IA, voir un Mac sortir d’une chaîne de production texane constitue une nouvelle étape particulièrement visible dans cette stratégie de diversification industrielle.
APPLE OUVRE SON ADVANCED MANUFACTURING CENTER
Apple vient officiellement d’ouvrir les portes de son Advanced Manufacturing Center situé à Houston, au Texas. D’une superficie d'environ 1 860 m², le centre doit permettre aux petites et moyennes entreprises américaines de se familiariser avec les méthodes modernes de production.
Les formations sont gratuites et associent cours théoriques, laboratoires interactifs et manipulation de véritables équipements industriels. Les ingénieurs d’Apple y présentent notamment certaines des techniques utilisées pour fabriquer les propres produits de la marque.
Au programme : conception et assemblage de circuits imprimés, automatisation avancée, contrôle qualité assisté par machine learning ou encore détection en temps réel des problèmes sur une chaîne de production. Les participants peuvent également utiliser une table holographique et s’essayer directement à l’assemblage et à la gravure laser d’un produit. À terme, Apple prévoit d’ouvrir ces formations aux étudiants des universités locales afin de former une nouvelle génération de spécialistes de la production industrielle.
DES SERVEURS IA ET BIENTÔT DES MAC MINI
Donald Trump va être content car le communiqué révèle aussi un
one more thing. En effet, le choix de Houston n’est évidemment pas anodin. L’AMC se trouve dans le même complexe industriel que l’usine chargée de produire les nouveaux serveurs d’intelligence artificielle d’Apple. Tim Cook affirme qu’en moins de neuf mois, plusieurs centaines de millions de dollars ont été investis dans le site. Apple y a installé une usine, lancé la production et déjà expédié ses premiers serveurs IA.
Mais une autre production va bientôt rejoindre les chaînes texanes. Apple confirme que des Mac mini seront fabriqués à Houston avant la fin de l’année 2026. Une évolution particulièrement symbolique alors qu’une très large partie des Mac est historiquement assemblée en Asie.
Nous croyons aux travailleurs américains et à l’ingéniosité américaineprécise Tim Cook, qui affirme vouloir non seulement fabriquer de bons produits, mais également participer à la construction du
futur de l’industrie américaine.
APPLE ACCÉLÈRE SES INVESTISSEMENTS AUX ÉTATS-UNIS
Houston constitue le deuxième centre américain de ce type pour Apple. La firme avait inauguré en août 2025 sa Manufacturing Academy de Detroit, qui aurait depuis accompagné près de 1 000 entreprises américaines dans l’adoption de techniques de fabrication avancées et de l’intelligence artificielle.
Cette nouvelle implantation s’inscrit surtout dans le gigantesque programme d’investissements annoncé par Apple aux États-Unis. La firme avait promis 600 milliards de dollars d’investissements, avec ses partenaires, afin notamment de renforcer la production locale de semi-conducteurs, de composants avancés et de verre de protection.
L’inauguration de Houston a d’ailleurs pris une dimension politique, avec la présence du secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick, du sénateur Ted Cruz et de plusieurs responsables politiques texans.
Qu’en penser ?
Le nouveau centre de Houston est autant un outil de formation qu’une vitrine de la stratégie industrielle américaine d’Apple. La firme peut y montrer concrètement ses investissements dans l’automatisation, le machine learning et la production locale, dans un contexte politique particulièrement favorable au retour d’une partie de la fabrication technologique aux États-Unis.
La production du Mac mini sera toutefois le point le plus intéressant à observer. Apple ne rapatrie évidemment pas l’ensemble de sa gigantesque chaîne d’approvisionnement sur le sol américain du jour au lendemain. Mais après les serveurs destinés à son infrastructure d’IA, voir un Mac sortir d’une chaîne de production texane constitue une nouvelle étape particulièrement visible dans cette stratégie de diversification industrielle.