Pour sa pub du Mac mini M6, Apple préfère le fait main et le stop-motion à l’IA
Par Laurence - Publié le
Comme à son habitude, Apple accompagne le lancement du nouveau Mac mini M6 d’une campagne publicitaire plutôt originale. Mais derrière les quelques secondes d’animation se cache surtout un impressionnant travail artisanal. La firme vient de publier une courte vidéo montrant les coulisses du tournage, avec des décors, accessoires et personnages fabriqués à la main avant d’être animés image par image. À l’heure de l’IA générative, le contraste est plutôt amusant.
La firme à la Pomme a dévoilé une nouvelle publicité destinée à mettre en avant son Mac mini équipé de la puce M6. Une campagne légère et volontairement décalée, qui tranche avec certaines productions beaucoup plus classiques de la firme.
Mais Apple a surtout décidé de montrer comment celle-ci avait été réalisée. Le compte Instagram @helloapple vient ainsi de publier une courte vidéo des coulisses, permettant de découvrir une partie du travail nécessaire à la création des différentes séquences. Et contrairement à ce que pourraient laisser penser certaines animations particulièrement fluides, il ne suffit évidemment pas de quelques clics sur un Mac mini pour obtenir le résultat final.
La vidéo donne notamment la parole aux animateurs Justin Rasch et Scott DaRos, ainsi qu’au directeur artistique Josh Mahan. Tous dévoilent une partie des techniques utilisées pendant la production.
Croquis préparatoires, sculptures, accessoires, matériaux, décors miniatures… une grande partie des éléments visibles à l’écran a été conçue physiquement et à la main avant même de commencer le travail d’animation.
Les images en accéléré permettent ensuite de découvrir le minutieux travail de stop-motion. Les différents éléments sont déplacés très légèrement entre chaque prise de vue afin de créer l’illusion du mouvement une fois toutes les images assemblées. Une technique presque aussi ancienne que le cinéma, qui nécessite énormément de patience pour quelques secondes seulement d’animation.
Ces coulisses sont d’autant plus intéressantes qu’Apple communique aujourd’hui énormément sur les performances de ses machines en matière d’intelligence artificielle et de création numérique. D'ailleurs c'est d'autant plus ironique que le Mac mini est aussi présentée comme LA machine destinée à faire tourner de l'IA. Et pourtant, la firme a choisi de mettre en avant des techniques très classiques : dessin, modelage, fabrication de décors et animation image par image.
La vidéo permet également de mesurer la quantité de travail invisible derrière une publicité que l’on pourrait regarder en quelques dizaines de secondes sans particulièrement s’interroger sur sa fabrication. Apple avait déjà adopté un ton beaucoup plus décalé pour la campagne TikTok accompagnant le MacBook Neo. Celle du Mac mini reste un peu plus sage, mais conserve cette volonté de proposer une communication plus ludique autour du Mac.
Ces quelques images des coulisses sont finalement presque aussi intéressantes que la publicité elle-même. À une époque où une séquence entière peut être générée en quelques secondes par une IA, Apple choisit ici de montrer des artistes en train de dessiner, sculpter et déplacer physiquement chaque élément. Une manière assez sympathique de rappeler que derrière certaines créations numériques se cache encore beaucoup de travail… parfaitement humain.
UNE PUBLICITÉ EN STOP-MOTION POUR LE MAC MINI M6
La firme à la Pomme a dévoilé une nouvelle publicité destinée à mettre en avant son Mac mini équipé de la puce M6. Une campagne légère et volontairement décalée, qui tranche avec certaines productions beaucoup plus classiques de la firme.
Mais Apple a surtout décidé de montrer comment celle-ci avait été réalisée. Le compte Instagram @helloapple vient ainsi de publier une courte vidéo des coulisses, permettant de découvrir une partie du travail nécessaire à la création des différentes séquences. Et contrairement à ce que pourraient laisser penser certaines animations particulièrement fluides, il ne suffit évidemment pas de quelques clics sur un Mac mini pour obtenir le résultat final.
DU FAIT MAIN !
La vidéo donne notamment la parole aux animateurs Justin Rasch et Scott DaRos, ainsi qu’au directeur artistique Josh Mahan. Tous dévoilent une partie des techniques utilisées pendant la production.
Croquis préparatoires, sculptures, accessoires, matériaux, décors miniatures… une grande partie des éléments visibles à l’écran a été conçue physiquement et à la main avant même de commencer le travail d’animation.
Nous avons du tout sculpter et tout créer à la main, explique ainsi l’équipe dans la vidéo.
Les images en accéléré permettent ensuite de découvrir le minutieux travail de stop-motion. Les différents éléments sont déplacés très légèrement entre chaque prise de vue afin de créer l’illusion du mouvement une fois toutes les images assemblées. Une technique presque aussi ancienne que le cinéma, qui nécessite énormément de patience pour quelques secondes seulement d’animation.
DU NUMÉRIQUE, MAIS BEAUCOUP DE TRAVAIL MANUEL
Ces coulisses sont d’autant plus intéressantes qu’Apple communique aujourd’hui énormément sur les performances de ses machines en matière d’intelligence artificielle et de création numérique. D'ailleurs c'est d'autant plus ironique que le Mac mini est aussi présentée comme LA machine destinée à faire tourner de l'IA. Et pourtant, la firme a choisi de mettre en avant des techniques très classiques : dessin, modelage, fabrication de décors et animation image par image.
La vidéo permet également de mesurer la quantité de travail invisible derrière une publicité que l’on pourrait regarder en quelques dizaines de secondes sans particulièrement s’interroger sur sa fabrication. Apple avait déjà adopté un ton beaucoup plus décalé pour la campagne TikTok accompagnant le MacBook Neo. Celle du Mac mini reste un peu plus sage, mais conserve cette volonté de proposer une communication plus ludique autour du Mac.
QU’EN PENSER ?
Ces quelques images des coulisses sont finalement presque aussi intéressantes que la publicité elle-même. À une époque où une séquence entière peut être générée en quelques secondes par une IA, Apple choisit ici de montrer des artistes en train de dessiner, sculpter et déplacer physiquement chaque élément. Une manière assez sympathique de rappeler que derrière certaines créations numériques se cache encore beaucoup de travail… parfaitement humain.