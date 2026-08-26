Pour sa pub du Mac mini M6, Apple préfère le fait main et le stop-motion à l’IA

UNE PUBLICITÉ EN STOP-MOTION POUR LE MAC MINI M6

DU FAIT MAIN !

Nous avons du tout sculpter et tout créer à la main

DU NUMÉRIQUE, MAIS BEAUCOUP DE TRAVAIL MANUEL

QU’EN PENSER ?



Ces quelques images des coulisses sont finalement presque aussi intéressantes que la publicité elle-même. À une époque où une séquence entière peut être générée en quelques secondes par une IA, Apple choisit ici de montrer des artistes en train de dessiner, sculpter et déplacer physiquement chaque élément. Une manière assez sympathique de rappeler que derrière certaines créations numériques se cache encore beaucoup de travail… parfaitement humain.

La firme à la Pomme a dévoilé. Une campagne légère et volontairement décalée, qui tranche avec certaines productions beaucoup plus classiques de la firme.. Le compte Instagram @helloapple vient ainsi de publier, permettant de découvrir une partie du travail nécessaire à la création des différentes séquences. Et contrairement à ce que pourraient laisser penser certaines animations particulièrement fluides, il ne suffit évidemment pas de quelques clics sur un Mac mini pour obtenir le résultat final.La vidéo donne notamment la parole aux, ainsi qu’au. Tous dévoilent une partie des techniques utilisées pendant la production.… une grande partie des éléments visibles à l’écran a été conçue physiquement et à la main avant même de commencer le travail d’animation., explique ainsi l’équipe dans la vidéo.. Les différents éléments sont déplacés très légèrement entre chaque prise de vue afin de créer l’illusion du mouvement une fois toutes les images assemblées. Une technique presque aussi ancienne que le cinéma, qui nécessite énormément depourseulement d’animation.Ces coulisses sont d’autant plus intéressantes qu’Apple communique aujourd’hui énormément. D'ailleurs c'est d'autant plus ironique que le Mac mini est aussi présentée comme LA machine destinée à fairede l'IA. Et pourtant, la firme a choisi de mettre en avant des techniques très classiques : dessin, modelage, fabrication de décors et animation image par image.La vidéo permet également de mesurer. Apple avait déjà adopté un ton beaucoup plus décalé pour la campagne TikTok accompagnant le MacBook Neo. Celle du Mac mini reste un peu plus sage, mais conserve cette volonté de proposer une communication plus ludique autour du Mac.