Photoshop se met au « tout IA » avec un mode d’édition par simple prompt
Par Laurence - Publié le
Adobe continue de transformer Photoshop avec l’intelligence artificielle. L’éditeur lance en bêta un nouveau mode baptisé
Adobe
Photoshop n’a jamais vraiment été réputé pour sa simplicité. Calques, masques, sélections, courbes ou outils de correction demandent un certain apprentissage avant de pouvoir exploiter réellement les possibilités du logiciel.
Avec
L’utilisateur peut alors simplement décrire ce qu’il souhaite obtenir. La fonction Prompt to Edit permet par exemple de transformer globalement une photographie : passer d’une scène prise en plein jour à une ambiance nocturne ou remplacer un ciel pluvieux par une journée ensoleillée.
Cette nouvelle interface rassemble plusieurs outils IA déjà connus des utilisateurs de Photoshop : Generative Fill, Generative Expand, Remove Background, Remove Tool ou encore Generative Upscale. Ce dernier permet d’augmenter la définition d’une image en tentant de préserver sa netteté et les détails, tandis que Generative Expand peut agrandir le cadre et générer automatiquement les parties manquantes.
Adobe introduit également
Adobe améliore également les retouches localisées. Il devient possible de sélectionner approximativement une partie d’une image puis de demander à Firefly Image 5 de ne modifier que cette zone. Cette approche doit notamment éviter certains défauts des premiers éditeurs génératifs, pouvant dégrader une partie de l’image ou de produire un élément dont l’éclairage et la perspective ne correspondent pas parfaitement au reste de la scène.
Notons que Prompt to Edit ne repose pas uniquement sur les modèles d’Adobe. Photoshop prend en charge plusieurs IA, dont FLUX 2 Pro, FLUX Context Pro, Gemini avec les différentes générations de Nano Banana et GPT Image 2, en plus du modèle maison. Chaque demande génère un nouveau calque avec deux variantes, ce qui permet de conserver l’original.
Toutes les nouveautés ne concernent d’ailleurs pas l’IA générative. Adobe ajoute un nouvel outil de réglage non destructif directement dans les calques, avec exposition, contraste, hautes lumières, ombres, blancs et noirs, pour retrouver une partie de la souplesse de Camera Raw sans quitter son projet.
Dynamic Text évolue également pour adapter automatiquement du texte à des formes ou des tracés personnalisés. Enfin, un nouveau panneau Adobe Stock donne accès à plus de 900 millions de contenus directement depuis Photoshop.
Avec AI Assisted Editor, Adobe ne remplace pas vraiment Photoshop : il lui ajoute une seconde porte d’entrée. Les utilisateurs expérimentés conserveront leurs calques, masques et outils habituels, tandis qu’un débutant pourra désormais obtenir une retouche complexe en quelques mots. La frontière entre logiciel professionnel et éditeur IA devient donc de plus en plus mince. AI Assisted Editor est disponible dès aujourd’hui en bêta, tandis que les autres nouveautés annoncées commencent leur déploiement en version finale.
Adobe
AI Assisted Editor, qui permet de retoucher une image presque entièrement à partir de commandes en langage naturel. Suppression d’un objet, changement d’arrière-plan, agrandissement ou amélioration de la définition : plus besoin de maîtriser les dizaines d’outils de Photoshop. Mais les utilisateurs expérimentés pourront évidemment conserver l’interface traditionnelle.
Adobe
UN PHOTOSHOP BEAUCOUP PLUS SIMPLE
Photoshop n’a jamais vraiment été réputé pour sa simplicité. Calques, masques, sélections, courbes ou outils de correction demandent un certain apprentissage avant de pouvoir exploiter réellement les possibilités du logiciel.
Avec
AI Assisted Editor, Adobe tente donc une approche radicalement différente. Accessible depuis un nouveau bouton dans la barre de menus, ce mode remplace l’interface traditionnelle par une version beaucoup plus épurée centrée sur les instructions en langage naturel. Il reste totalement optionnel et peut même être masqué dans les réglages.
L’utilisateur peut alors simplement décrire ce qu’il souhaite obtenir. La fonction Prompt to Edit permet par exemple de transformer globalement une photographie : passer d’une scène prise en plein jour à une ambiance nocturne ou remplacer un ciel pluvieux par une journée ensoleillée.
SUPPRIMER, AGRANDIR OU MODIFIER EN QUELQUES MOTS
Cette nouvelle interface rassemble plusieurs outils IA déjà connus des utilisateurs de Photoshop : Generative Fill, Generative Expand, Remove Background, Remove Tool ou encore Generative Upscale. Ce dernier permet d’augmenter la définition d’une image en tentant de préserver sa netteté et les détails, tandis que Generative Expand peut agrandir le cadre et générer automatiquement les parties manquantes.
Adobe introduit également
AI Markup, une fonction particulièrement intéressante pour les débutants. Il suffit de gribouiller grossièrement sur une zone ou de cliquer dessus, puis d’expliquer la modification souhaitée :
ajouter des nuages,
changer cette chaussureou encore ajouter une bannière. Firefly se charge ensuite d’interpréter l’annotation et la consigne. Le résultat peut être affiné directement dans AI Assisted Editor ou repris dans l’éditeur Photoshop classique pour effectuer des modifications beaucoup plus précises.
PLUSIEURS IA AU CHOIX
Adobe améliore également les retouches localisées. Il devient possible de sélectionner approximativement une partie d’une image puis de demander à Firefly Image 5 de ne modifier que cette zone. Cette approche doit notamment éviter certains défauts des premiers éditeurs génératifs, pouvant dégrader une partie de l’image ou de produire un élément dont l’éclairage et la perspective ne correspondent pas parfaitement au reste de la scène.
Notons que Prompt to Edit ne repose pas uniquement sur les modèles d’Adobe. Photoshop prend en charge plusieurs IA, dont FLUX 2 Pro, FLUX Context Pro, Gemini avec les différentes générations de Nano Banana et GPT Image 2, en plus du modèle maison. Chaque demande génère un nouveau calque avec deux variantes, ce qui permet de conserver l’original.
PHOTOSHOP N’ABANDONNE PAS LES OUTILS TRADITIONNELS
Toutes les nouveautés ne concernent d’ailleurs pas l’IA générative. Adobe ajoute un nouvel outil de réglage non destructif directement dans les calques, avec exposition, contraste, hautes lumières, ombres, blancs et noirs, pour retrouver une partie de la souplesse de Camera Raw sans quitter son projet.
Dynamic Text évolue également pour adapter automatiquement du texte à des formes ou des tracés personnalisés. Enfin, un nouveau panneau Adobe Stock donne accès à plus de 900 millions de contenus directement depuis Photoshop.
QU’EN PENSER ?
Avec AI Assisted Editor, Adobe ne remplace pas vraiment Photoshop : il lui ajoute une seconde porte d’entrée. Les utilisateurs expérimentés conserveront leurs calques, masques et outils habituels, tandis qu’un débutant pourra désormais obtenir une retouche complexe en quelques mots. La frontière entre logiciel professionnel et éditeur IA devient donc de plus en plus mince. AI Assisted Editor est disponible dès aujourd’hui en bêta, tandis que les autres nouveautés annoncées commencent leur déploiement en version finale.
Adobe