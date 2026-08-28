Photoshop se met au « tout IA » avec un mode d’édition par simple prompt

AI Assisted Editor

UN PHOTOSHOP BEAUCOUP PLUS SIMPLE

AI Assisted Editor

SUPPRIMER, AGRANDIR OU MODIFIER EN QUELQUES MOTS

AI Markup

ajouter des nuages

changer cette chaussure

PLUSIEURS IA AU CHOIX

PHOTOSHOP N’ABANDONNE PAS LES OUTILS TRADITIONNELS

QU’EN PENSER ?



Avec AI Assisted Editor, Adobe ne remplace pas vraiment Photoshop : il lui ajoute une seconde porte d’entrée. Les utilisateurs expérimentés conserveront leurs calques, masques et outils habituels, tandis qu’un débutant pourra désormais obtenir une retouche complexe en quelques mots. La frontière entre logiciel professionnel et éditeur IA devient donc de plus en plus mince. AI Assisted Editor est disponible dès aujourd’hui en bêta, tandis que les autres nouveautés annoncées commencent leur déploiement en version finale.

Photoshop n’a jamais vraiment été réputé pour sa simplicité. Calques, masques, sélections, courbes ou outils de correction demandent un certain apprentissage avant de pouvoir exploiter réellement les possibilités du logiciel.Avec. Accessible depuis un nouveau bouton dans la barre de menus, ce mode remplace l’interface traditionnelle par unecentrée sur les instructions en langage naturel. Il reste totalement optionnel et peut même être masqué dans les réglages.La fonctionpermet par exemple de transformer globalement une photographie : passer d’une scène prise en plein jour à une ambiance nocturne ou remplacer un ciel pluvieux par une journée ensoleillée.: Generative Fill, Generative Expand, Remove Background, Remove Tool ou encore Generative Upscale. Ce dernier permet d’en tentant de préserver sa netteté et les détails, tandis que Generative Expand peut agrandir le cadre et générer automatiquement les parties manquantes.. Il suffit de gribouiller grossièrement sur une zone ou de cliquer dessus, puis d’expliquer la modification souhaitée :ou encore ajouter une bannière. Firefly se charge ensuite d’interpréter l’annotation et la consigne. Le résultat peut être affiné directement dans AI Assisted Editor ou repris dans l’éditeur Photoshop classique pour effectuer des modifications beaucoup plus précises.Il devient possible de sélectionner approximativement une partie d’une image puis de demander àde ne modifier que cette zone. Cette approche doit notamment, pouvantune partie de l’image ou de produire un élément dont l’éclairage et la perspective ne correspondent pas parfaitement au reste de la scène.Notons que. Photoshop prend en charge plusieurs IA, dont FLUX 2 Pro, FLUX Context Pro,avec les différentes générations de, en plus du modèle maison. Chaque demande génère un nouveau calque avec deux variantes, ce qui permet de conserver l’original.Adobe ajoute un nouvel outil de réglage non destructif directement dans les calques, avec exposition, contraste, hautes lumières, ombres, blancs et noirs, pour retrouver une partie de la souplesse de Camera Raw sans quitter son projet.Dynamic Text évolue également pour. Enfin, un nouveau panneau Adobe Stock donne accès à plus de 900 millions de contenus directement depuis Photoshop.