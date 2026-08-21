Adobe Firefly permet de générer légalement de la musique

FIREFLY PEUT DÉSORMAIS GÉNÉRER DE LA MUSIQUE

DES VOIX OFF ET DES EFFETS SONORES

ADOBE MULTIPLIE AUSSI LES MODÈLES IA

Qu’en penser ?

L’intelligence artificielle générative s’attaque depuis quelque temps à la musique, mais son utilisation dans une vidéo destinée à être publiée ou commercialisée peut rapidement devenir compliquée.L’éditeur s’appuie notamment sur une étude menée avec le. Parmi les personnes interrogées, 100 % utilisent de la musique dans leurs vidéos et 32,7 % ont déjà recours à des morceaux générés par IA. Mais 43,2 % considèrentcomme le principal frein, tandis que 38,9 % pointent le coût des licences.Adobe présente donccomme un moyen de créer des morceaux originaux et entièrement licenciés, pouvant être intégrés directement à des contenus finalisés. L. L’utilisateur conserve ensuite la possibilité de modifier le tempo, l’énergie ou encore la durée du morceau. Firefly génère alors quatre propositions différentes.Adobe généralise parallèlement deux autres fonctions :etL’utilisateur peut choisir le modèle vocal développé par Adobe ou passer par ElevenLabs. Il est également possible d’ajouter des indications d’expressivité et de prononciation à certaines parties du script afin d’obtenir un résultat moins monotone.. Une description textuelle peut suffire pour demander à Firefly de créer le son recherché, mais Adobe propose une approche assez amusante : enregistrer soi-même un bruit avec sa voix afin que l’IA s’en serve comme référence pour générer l’effet sonore final.L’objectif est surtoutpour chercher successivement une musique, une voix et différents bruitages sur plusieurs services. Ces trois outils audio sont disponibles depuis les versions web desktop et mobile d’Adobe Firefly.Firefly évolue également sur un autre terrain.. Celui-ci permet de travailler simultanément à partir de plusieurs types de contenus : texte, vidéo, audio et images peuvent être utilisés dans un même prompt afin de modifier progressivement une création.Firefly devient ainsi de plus en plus une plateforme regroupant différents moteurs d’IA plutôt qu’un environnement exclusivement limité aux modèles maison d’Adobe. On y retrouve désormais des technologies provenant notamment de Google, OpenAI, Runway, Kling AI ou encore Luma AI.