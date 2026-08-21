Adobe Firefly permet de générer légalement de la musique
Par Laurence - Publié le
Adobe continue d’enrichir Firefly avec de nouveaux outils d’intelligence artificielle générative. Après l’image et la vidéo, la plateforme permet désormais de créer directement de la musique, des voix off et des effets sonores. L'éditeur insiste surtout sur un point particulièrement sensible pour les créateurs : les morceaux générés par Firefly peuvent être utilisés dans des projets commerciaux sans avoir à gérer séparément leurs licences.
L’intelligence artificielle générative s’attaque depuis quelque temps à la musique, mais son utilisation dans une vidéo destinée à être publiée ou commercialisée peut rapidement devenir compliquée. Adobe entend simplifier cette partie du travail avec Générer une musique, désormais disponible pour tous les utilisateurs de Firefly.
L’éditeur s’appuie notamment sur une étude menée avec le Berklee College of Music. Parmi les personnes interrogées, 100 % utilisent de la musique dans leurs vidéos et 32,7 % ont déjà recours à des morceaux générés par IA. Mais 43,2 % considèrent les questions juridiques et de droits d’auteur comme le principal frein, tandis que 38,9 % pointent le coût des licences.
Adobe présente donc Générer une musique comme un moyen de créer des morceaux originaux et entièrement licenciés, pouvant être intégrés directement à des contenus finalisés. L’outil peut même analyser une vidéo avant de proposer un prompt correspondant à son ambiance. L’utilisateur conserve ensuite la possibilité de modifier le tempo, l’énergie ou encore la durée du morceau. Firefly génère alors quatre propositions différentes.
Adobe généralise parallèlement deux autres fonctions : Generate Speech et Generate Sound Effects. La première transforme simplement un texte en voix off. L’utilisateur peut choisir le modèle vocal développé par Adobe ou passer par ElevenLabs. Il est également possible d’ajouter des indications d’expressivité et de prononciation à certaines parties du script afin d’obtenir un résultat moins monotone.
La seconde s’occupe des bruitages. Une description textuelle peut suffire pour demander à Firefly de créer le son recherché, mais Adobe propose une approche assez amusante : enregistrer soi-même un bruit avec sa voix afin que l’IA s’en serve comme référence pour générer l’effet sonore final.
L’objectif est surtout d’éviter de quitter son environnement de travail pour chercher successivement une musique, une voix et différents bruitages sur plusieurs services. Ces trois outils audio sont disponibles depuis les versions web desktop et mobile d’Adobe Firefly.
Firefly évolue également sur un autre terrain. Adobe ajoute Gemini Omni Flash à sa sélection de modèles accessibles depuis la plateforme. Celui-ci permet de travailler simultanément à partir de plusieurs types de contenus : texte, vidéo, audio et images peuvent être utilisés dans un même prompt afin de modifier progressivement une création.
Adobe avait déjà ajouté quelques jours auparavant Runway Aleph 2.0 et Kling 2.0. Firefly devient ainsi de plus en plus une plateforme regroupant différents moteurs d’IA plutôt qu’un environnement exclusivement limité aux modèles maison d’Adobe. On y retrouve désormais des technologies provenant notamment de Google, OpenAI, Runway, Kling AI ou encore Luma AI.
Avec ces nouveaux outils, Adobe s’attaque à une partie parfois fastidieuse de la création vidéo. Pouvoir générer au même endroit une musique adaptée à la durée d’une séquence, une voix off et les bruitages nécessaires peut faire gagner beaucoup de temps, notamment pour les vidéos courtes, les tutoriels, les podcasts ou les contenus destinés aux réseaux sociaux.
Mais l’argument le plus important reste probablement celui des droits. Alors que la musique générée par IA soulève encore de nombreuses questions juridiques, Adobe cherche clairement à rassurer les professionnels en mettant en avant des contenus utilisables commercialement et sans licence supplémentaire à gérer.
FIREFLY PEUT DÉSORMAIS GÉNÉRER DE LA MUSIQUE
L’intelligence artificielle générative s’attaque depuis quelque temps à la musique, mais son utilisation dans une vidéo destinée à être publiée ou commercialisée peut rapidement devenir compliquée. Adobe entend simplifier cette partie du travail avec Générer une musique, désormais disponible pour tous les utilisateurs de Firefly.
L’éditeur s’appuie notamment sur une étude menée avec le Berklee College of Music. Parmi les personnes interrogées, 100 % utilisent de la musique dans leurs vidéos et 32,7 % ont déjà recours à des morceaux générés par IA. Mais 43,2 % considèrent les questions juridiques et de droits d’auteur comme le principal frein, tandis que 38,9 % pointent le coût des licences.
Adobe présente donc Générer une musique comme un moyen de créer des morceaux originaux et entièrement licenciés, pouvant être intégrés directement à des contenus finalisés. L’outil peut même analyser une vidéo avant de proposer un prompt correspondant à son ambiance. L’utilisateur conserve ensuite la possibilité de modifier le tempo, l’énergie ou encore la durée du morceau. Firefly génère alors quatre propositions différentes.
DES VOIX OFF ET DES EFFETS SONORES
Adobe généralise parallèlement deux autres fonctions : Generate Speech et Generate Sound Effects. La première transforme simplement un texte en voix off. L’utilisateur peut choisir le modèle vocal développé par Adobe ou passer par ElevenLabs. Il est également possible d’ajouter des indications d’expressivité et de prononciation à certaines parties du script afin d’obtenir un résultat moins monotone.
La seconde s’occupe des bruitages. Une description textuelle peut suffire pour demander à Firefly de créer le son recherché, mais Adobe propose une approche assez amusante : enregistrer soi-même un bruit avec sa voix afin que l’IA s’en serve comme référence pour générer l’effet sonore final.
L’objectif est surtout d’éviter de quitter son environnement de travail pour chercher successivement une musique, une voix et différents bruitages sur plusieurs services. Ces trois outils audio sont disponibles depuis les versions web desktop et mobile d’Adobe Firefly.
ADOBE MULTIPLIE AUSSI LES MODÈLES IA
Firefly évolue également sur un autre terrain. Adobe ajoute Gemini Omni Flash à sa sélection de modèles accessibles depuis la plateforme. Celui-ci permet de travailler simultanément à partir de plusieurs types de contenus : texte, vidéo, audio et images peuvent être utilisés dans un même prompt afin de modifier progressivement une création.
Adobe avait déjà ajouté quelques jours auparavant Runway Aleph 2.0 et Kling 2.0. Firefly devient ainsi de plus en plus une plateforme regroupant différents moteurs d’IA plutôt qu’un environnement exclusivement limité aux modèles maison d’Adobe. On y retrouve désormais des technologies provenant notamment de Google, OpenAI, Runway, Kling AI ou encore Luma AI.
Qu’en penser ?
Avec ces nouveaux outils, Adobe s’attaque à une partie parfois fastidieuse de la création vidéo. Pouvoir générer au même endroit une musique adaptée à la durée d’une séquence, une voix off et les bruitages nécessaires peut faire gagner beaucoup de temps, notamment pour les vidéos courtes, les tutoriels, les podcasts ou les contenus destinés aux réseaux sociaux.
Mais l’argument le plus important reste probablement celui des droits. Alors que la musique générée par IA soulève encore de nombreuses questions juridiques, Adobe cherche clairement à rassurer les professionnels en mettant en avant des contenus utilisables commercialement et sans licence supplémentaire à gérer.