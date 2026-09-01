Les réparations vont être beaucoup plus compliquées pour ces trois Mac

ancien

obsolète

TROIS MACBOOK DEVIENNENT OBSOLÈTES

LA FIN DES RÉPARATIONS CHEZ APPLE

LE MACBOOK AIR RETINA 2018 TIRE SA RÉVÉRENCE

DEUX MACBOOK PRO DE L’ÈRE INTEL

le jurassique

QU’EN PENSER ?



Sept ou huit ans peuvent sembler une éternité dans l’univers informatique, mais ces Mac sont encore suffisamment récents pour être utilisés quotidiennement par certains propriétaires. Leur passage dans la catégorie des produits obsolètes ne les empêche évidemment pas de fonctionner du jour au lendemain, mais il rendra leur entretien plus compliqué en cas de panne matérielle. Le MacBook Air 2018 symbolise surtout la fin progressive d’une époque chez Apple : celle des Mac Intel, quelques années seulement avant l’arrivée des puces M1 qui allaient profondément transformer la gamme.

: le MacBook Air Retina 2018, le MacBook Pro 13 pouces 2018 (avec quatre ports Thunderbolt 3) et le MacBook Pro 13 pouces 2017 avec deux ports Thunderbolt 3.Ces trois Mac figuraient jusqu’à présent dans la catégorie des produits anciens ou. Pas de sentiment ici, puisque la firme applique systématiquement un calendrier assez précis : un appareil devient généralement ancien lorsque sa commercialisation a cessé depuis plus de cinq ans, puis obsolète après sept ans.Lorsqu’un produit est considéré comme ancien / vintage,, sous réserve de la disponibilité des pièces détachées. Le passage au statut obsolète change la donne. Apple cesse généralement de fournir les composants nécessaires et les réparations ne sont donc plus proposées par son réseau officiel.. Apple prévoit une politique spécifique permettant, dans certains cas, le remplacement de la batterie jusqu’à dix ans après la fin de commercialisation du Mac, là encore. Les propriétaires de ces MacBook Pro 2017/2018 et du MacBook Air 2018 pourraient donc encore faire remplacer leur batterie pendant quelque temps.Parmi les trois machines concernées,. Présenté à l’automne 2018, il avait marqué une véritable rupture avec le MacBook Air précédent. Apple abandonnait enfin son écran à la définition vieillissante pour adopter une dalle Retina, tout en réduisant considérablement les bordures.C’était aussi le premier MacBook Air équipé de, une fonction aujourd’hui devenue incontournable sur les portables Apple. Cette génération était toutefois encore équipée d’un processeur Intel, deux ans avant qu’Apple ne commence sa transition vers ses propres puces Apple Silicon.l'ère des Mac Intel. Le MacBook Pro 13 pouces 2017 reposait sur les processeurs Intel Kaby Lake et constituait essentiellement une évolution technique de la génération précédente.Le modèle 2018 avait apporté davantage de nouveautés, notamment. Un clavier qui reste d’ailleurs l’un des éléments les moins regrettés de cette période. Sa faible course et surtout ses problèmes de fiabilité avaient conduit Apple à lancer un vaste programme de réparation avant de finalement abandonner complètement ce mécanisme quelques années plus tard.