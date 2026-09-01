Les réparations vont être beaucoup plus compliquées pour ces trois Mac
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit régulièrement le grand ménage dans son catalogue d’anciens produits. Trois Mac viennent aujourd’hui de passer du statut de produit
Apple vient de mettre à jour sa liste des produits anciens et obsolètes avec trois machines supplémentaires : le MacBook Air Retina 2018, le MacBook Pro 13 pouces 2018 (avec quatre ports Thunderbolt 3) et le MacBook Pro 13 pouces 2017 avec deux ports Thunderbolt 3.
Ces trois Mac figuraient jusqu’à présent dans la catégorie des produits anciens ou vintage. Pas de sentiment ici, puisque la firme applique systématiquement un calendrier assez précis : un appareil devient généralement ancien lorsque sa commercialisation a cessé depuis plus de cinq ans, puis obsolète après sept ans. La différence est importante pour les propriétaires, qui utilisent encore ces machines dont certaines sont tout à fait fonctionnelles.
Lorsqu’un produit est considéré comme ancien / vintage, il peut toujours être réparé dans un Apple Store ou chez un centre de services agréé Apple, sous réserve de la disponibilité des pièces détachées. Le passage au statut obsolète change la donne. Apple cesse généralement de fournir les composants nécessaires et les réparations ne sont donc plus proposées par son réseau officiel.
Il reste cependant une exception intéressante pour les ordinateurs portables. Apple prévoit une politique spécifique permettant, dans certains cas, le remplacement de la batterie jusqu’à dix ans après la fin de commercialisation du Mac, là encore sous réserve de la disponibilité des pièces. Les propriétaires de ces MacBook Pro 2017/2018 et du MacBook Air 2018 pourraient donc encore faire remplacer leur batterie pendant quelque temps.
Parmi les trois machines concernées, le MacBook Air 2018 occupe une place particulière dans l’histoire de la gamme. Présenté à l’automne 2018, il avait marqué une véritable rupture avec le MacBook Air précédent. Apple abandonnait enfin son écran à la définition vieillissante pour adopter une dalle Retina, tout en réduisant considérablement les bordures.
Le design avait également été entièrement revu avec un châssis plus fin et plus léger. C’était aussi le premier MacBook Air équipé de Touch ID, une fonction aujourd’hui devenue incontournable sur les portables Apple. Cette génération était toutefois encore équipée d’un processeur Intel, deux ans avant qu’Apple ne commence sa transition vers ses propres puces Apple Silicon.
Les deux MacBook Pro concernés appartiennent eux aussi à une période désormais assez lointaine technologiquement :
le jurassique l'ère des Mac Intel. Le MacBook Pro 13 pouces 2017 reposait sur les processeurs Intel Kaby Lake et constituait essentiellement une évolution technique de la génération précédente.
Le modèle 2018 avait apporté davantage de nouveautés, notamment la technologie True Tone pour l’écran et une troisième génération d'inénarrable clavier papillon. Un clavier qui reste d’ailleurs l’un des éléments les moins regrettés de cette période. Sa faible course et surtout ses problèmes de fiabilité avaient conduit Apple à lancer un vaste programme de réparation avant de finalement abandonner complètement ce mécanisme quelques années plus tard.
Sept ou huit ans peuvent sembler une éternité dans l’univers informatique, mais ces Mac sont encore suffisamment récents pour être utilisés quotidiennement par certains propriétaires. Leur passage dans la catégorie des produits obsolètes ne les empêche évidemment pas de fonctionner du jour au lendemain, mais il rendra leur entretien plus compliqué en cas de panne matérielle. Le MacBook Air 2018 symbolise surtout la fin progressive d’une époque chez Apple : celle des Mac Intel, quelques années seulement avant l’arrivée des puces M1 qui allaient profondément transformer la gamme.
ancienà celui de produit
obsolète: le MacBook Air Retina 2018 et deux MacBook Pro 13 pouces commercialisés en 2017 et 2018. Une classification qui n’est pas seulement symbolique puisqu’elle signifie généralement la fin des réparations chez Apple et dans les centres de services agréés. Les batteries bénéficient toutefois d’un petit sursis.
TROIS MACBOOK DEVIENNENT OBSOLÈTES
Apple vient de mettre à jour sa liste des produits anciens et obsolètes avec trois machines supplémentaires : le MacBook Air Retina 2018, le MacBook Pro 13 pouces 2018 (avec quatre ports Thunderbolt 3) et le MacBook Pro 13 pouces 2017 avec deux ports Thunderbolt 3.
Ces trois Mac figuraient jusqu’à présent dans la catégorie des produits anciens ou vintage. Pas de sentiment ici, puisque la firme applique systématiquement un calendrier assez précis : un appareil devient généralement ancien lorsque sa commercialisation a cessé depuis plus de cinq ans, puis obsolète après sept ans. La différence est importante pour les propriétaires, qui utilisent encore ces machines dont certaines sont tout à fait fonctionnelles.
LA FIN DES RÉPARATIONS CHEZ APPLE
Lorsqu’un produit est considéré comme ancien / vintage, il peut toujours être réparé dans un Apple Store ou chez un centre de services agréé Apple, sous réserve de la disponibilité des pièces détachées. Le passage au statut obsolète change la donne. Apple cesse généralement de fournir les composants nécessaires et les réparations ne sont donc plus proposées par son réseau officiel.
Il reste cependant une exception intéressante pour les ordinateurs portables. Apple prévoit une politique spécifique permettant, dans certains cas, le remplacement de la batterie jusqu’à dix ans après la fin de commercialisation du Mac, là encore sous réserve de la disponibilité des pièces. Les propriétaires de ces MacBook Pro 2017/2018 et du MacBook Air 2018 pourraient donc encore faire remplacer leur batterie pendant quelque temps.
LE MACBOOK AIR RETINA 2018 TIRE SA RÉVÉRENCE
Parmi les trois machines concernées, le MacBook Air 2018 occupe une place particulière dans l’histoire de la gamme. Présenté à l’automne 2018, il avait marqué une véritable rupture avec le MacBook Air précédent. Apple abandonnait enfin son écran à la définition vieillissante pour adopter une dalle Retina, tout en réduisant considérablement les bordures.
Le design avait également été entièrement revu avec un châssis plus fin et plus léger. C’était aussi le premier MacBook Air équipé de Touch ID, une fonction aujourd’hui devenue incontournable sur les portables Apple. Cette génération était toutefois encore équipée d’un processeur Intel, deux ans avant qu’Apple ne commence sa transition vers ses propres puces Apple Silicon.
DEUX MACBOOK PRO DE L’ÈRE INTEL
Les deux MacBook Pro concernés appartiennent eux aussi à une période désormais assez lointaine technologiquement :
Le modèle 2018 avait apporté davantage de nouveautés, notamment la technologie True Tone pour l’écran et une troisième génération d'inénarrable clavier papillon. Un clavier qui reste d’ailleurs l’un des éléments les moins regrettés de cette période. Sa faible course et surtout ses problèmes de fiabilité avaient conduit Apple à lancer un vaste programme de réparation avant de finalement abandonner complètement ce mécanisme quelques années plus tard.
QU’EN PENSER ?
Sept ou huit ans peuvent sembler une éternité dans l’univers informatique, mais ces Mac sont encore suffisamment récents pour être utilisés quotidiennement par certains propriétaires. Leur passage dans la catégorie des produits obsolètes ne les empêche évidemment pas de fonctionner du jour au lendemain, mais il rendra leur entretien plus compliqué en cas de panne matérielle. Le MacBook Air 2018 symbolise surtout la fin progressive d’une époque chez Apple : celle des Mac Intel, quelques années seulement avant l’arrivée des puces M1 qui allaient profondément transformer la gamme.