DxO PhotoLab 10 : masques de profondeur, IA et intégration avec Affinity

DES MASQUES QUI COMPRENNENT LA PROFONDEUR DE L’IMAGE

L’IA S’ATTAQUE AUX PORTRAITS

UN NOUVEL OUTIL POUR TRAVAILLER LES COULEURS

AFFINITY ACCESSIBLE EN UN CLIC

QU’EN PENSER ?



Avec PhotoLab 10, DxO ne se contente pas de greffer quelques fonctions d’IA à son logiciel. L’intelligence artificielle est surtout utilisée pour accélérer des opérations de sélection et de masquage qui pouvaient auparavant demander beaucoup de temps, tout en laissant la main au photographe pour les réglages.



Cette philosophie est plutôt cohérente avec le positionnement historique de PhotoLab, très axé sur la qualité du développement RAW et les corrections optiques. Les masques de profondeur apparaissent notamment comme l’une des nouveautés les plus intéressantes de cette version.



DxO PhotoLab 10 est disponible dès aujourd’hui sur macOS et Windows à 249,99 euros. La mise à niveau depuis PhotoLab 8 ou 9 coûte 129,99 euros, tandis qu’une version d’essai gratuite de 30 jours est proposée.

PhotoLab 10 introduit tout d’abord de, qui viennent compléter les outils de sélection traditionnels basés sur la forme, la couleur ou la luminosité. L’IA analyse ici la photographie afin de, sans nécessiter que l’appareil photo ait enregistré lui-même ces informations. Il devient alors possible d’isoler le premier plan, un plan intermédiaire ou l’arrière-plan et d’appliquer un réglage uniquement à cette zone. Des curseurs et des contours progressifs permettent ensuite d’affiner le résultat pour conserver des transitions naturelles.PhotoLab 10 peut désormaisindividuellement plusieurs personnes présentes sur une photographie et, ou les regrouper. Il est même possible de sélectionner séparément les yeux, les cheveux ou les lèvres.Las devient encore plus précise avec la reconnaissance des sourcils, de l’iris, de la pupille, du blanc de l’œil, des dents, de la pilosité faciale ou encore de la peau. Les Masques IA peuvent par ailleurs être affinés avec U Point, la technologie historique de DxO basée sur la couleur et la luminosité.Autre fonction plutôt pratique :directement au niveau du RAW, ainsi que les petites imperfections.. Les ombres, tons moyens et hautes lumières peuvent être ajustés indépendamment, tout comme la balance globale de l’image. DxO permet aussi deafin de préserver leurs rapports lors des modifications, avec l’idée de simplifier la création et l’expérimentation de différents rendus.Les réglages locaux évoluent eux aussi avec un nouveau, associant l’utilisation classique d’un pinceau à la. Les Points de contrôle peuvent désormais adopter une forme elliptique, mieux adaptée à certains sujets.DxO ajoute enfin une passerelle directe vers Affinity. Un nouveau bouton permet d’envoyer une photographie depuis PhotoLab vers le logiciel d’édition. DxO précise qu’il s’agit d’une première étape, l’intégration entre les deux applications devant encore évoluer.Quelques améliorations plus discrètes complètent cette version, notamment la prise en charge des ratios de recadrage d’origine, les réglages d’histogramme depuis la bibliothèque ou une meilleure gestion de la base de données et des dossiers.