Acer fête ses 50 ans à l'IFA avec une console de 7 pouces, un écran 1 000 Hz, et bien plus
Par Vincent Lautier - Publié le
Acer a tenu ce matin sa conférence next@acer à Berlin et a profité de ses 50 ans pour tout sortir d'un coup : une console Predator de 7 pouces, un moniteur à 1 000 Hz, un Vero conçu pour être réparé, un 14 pouces de 799 grammes, une trottinette à 799 euros et la résurrection de Packard Bell pour ses cent ans. Le tout arrive entre septembre et le printemps 2027.
La Predator Atlas 7 reprend l'Atlas 8 présentée au Computex, avec les mêmes puces Intel Arc G3 jusqu'au modèle Extreme et ses graphismes Arc B390, mais dans un format plus petit de 7 pouces qui passe sous les 750 grammes avec la plus grosse batterie de 80 Wh, dans la zone de poids des ROG Xbox Ally d'Asus.
L'écran Full HD grimpe à 120 Hz et 500 nits sous du Gorilla Glass Victus, les sticks utilisent selon les versions une détection magnétique TMR qui évite le drift, les gâchettes sont à effet Hall, et deux ports Thunderbolt 4 sont là pour brancher la bête à un dock ou un écran externe. La console arrive en Europe en novembre et Acer n'a pas donné son prix.
Deux concepts l'accompagnaient sur scène, un DualPlay Mini de 8 pouces dont la coque pivote pour découvrir un clavier et devenir un mini-PC, avec
Le Predator XB253Q U1 est un 24,5 pouces Full HD qui monte à 1 000 Hz, un chiffre qu'on ne voyait jusqu'ici que sur des prototypes, avec une dalle IPS, un temps de réponse annoncé à 0,3 ms et une entrée DisplayPort 2.1 pour encaisser le débit, le tout à 1 099 euros au premier trimestre 2027. Il est accompagné d'un Predator X32 V3 en QD-OLED 4K à 180 Hz pour 899 euros et de six écrans de plus de 299 à 1 299 euros.
Le morceau le plus intéressant se trouve du côté des portables. Le Vero 16, quatrième génération de la gamme verte d'Acer, avance sur la réparation, avec un loquet sans outil pour ouvrir le capot inférieur, une batterie et un SSD que l'on remplace soi-même, une charnière et des caches de ports démontables, un guide gravé dans le châssis et surtout la promesse de pouvoir changer le processeur sur au moins deux générations, ce que presque personne ne fait chez les grands constructeurs. Il embarque un Core Ultra X9 388H et un OLED 3K de 16 pouces, avec une sortie au premier trimestre 2027, sans prix. Le Swift Blade 14 joue lui une autre carte, celle du poids, avec 799 grammes et 12,9 mm d'épaisseur grâce à du magnésium-aluminium et de la fibre de carbone, un OLED 3K en option, mais seulement 12 Go de mémoire soudée, trois USB-C sans Thunderbolt et du Wi-Fi 6, ce qui fait un peu léger pour un lancement en décembre 2026.
Acer continue de décliner Predator hors de l'informatique avec la trottinette ES Thunder Pro, dont le moteur de 500 watts monte à 1 600 watts en crête, avec une batterie de 624 Wh donnée pour 70 kilomètres, un contrôle de traction et une localisation compatible avec Localiser d'Apple comme avec Find Hub de Google. Elle pèse 26,5 kilos et sortira au premier trimestre 2027 à 799 euros.
Packard Bell, marque du groupe depuis 2008, revient pour ses cent ans avec un logo fait de points, et un slogan,
Acer a voulu montrer qu'à 50 ans il tire encore dans toutes les directions, et on s'y perd un peu entre huit moniteurs et un cuiseur vapeur. Les deux annonces qui comptent sont le Vero 16, parce qu'un portable dont on change le processeur deux générations de suite n'existe pratiquement pas, et le Swift Blade 14, qui pèse moins qu'un iPad Pro avec son clavier. Le 1 000 Hz intéressera les joueurs d'esport et personne d'autre, et Packard Bell qui revient avec une platine vinyle et un téléphone pour ados est une drôle de façon de fêter un centenaire, mais pourquoi pas. Il manque le prix de l'Atlas 7, comme ceux du Vero et des Swift, ce qu'Acer a soigneusement évité de donner pour le moment, à suivre donc.
Une console 7 pouces
La Predator Atlas 7 reprend l'Atlas 8 présentée au Computex, avec les mêmes puces Intel Arc G3 jusqu'au modèle Extreme et ses graphismes Arc B390, mais dans un format plus petit de 7 pouces qui passe sous les 750 grammes avec la plus grosse batterie de 80 Wh, dans la zone de poids des ROG Xbox Ally d'Asus.
L'écran Full HD grimpe à 120 Hz et 500 nits sous du Gorilla Glass Victus, les sticks utilisent selon les versions une détection magnétique TMR qui évite le drift, les gâchettes sont à effet Hall, et deux ports Thunderbolt 4 sont là pour brancher la bête à un dock ou un écran externe. La console arrive en Europe en novembre et Acer n'a pas donné son prix.
Deux concepts l'accompagnaient sur scène, un DualPlay Mini de 8 pouces dont la coque pivote pour découvrir un clavier et devenir un mini-PC, avec
Acer 50 since 1976gravé en morse au dos, et un petit boîtier bâti sur la super-puce NVIDIA RTX Spark pour faire tourner des agents d'IA à la maison, sans date ni prix.
Un moniteur à 1 000 Hz, et un portable qui se répare pour de vrai
Le Predator XB253Q U1 est un 24,5 pouces Full HD qui monte à 1 000 Hz, un chiffre qu'on ne voyait jusqu'ici que sur des prototypes, avec une dalle IPS, un temps de réponse annoncé à 0,3 ms et une entrée DisplayPort 2.1 pour encaisser le débit, le tout à 1 099 euros au premier trimestre 2027. Il est accompagné d'un Predator X32 V3 en QD-OLED 4K à 180 Hz pour 899 euros et de six écrans de plus de 299 à 1 299 euros.
Le morceau le plus intéressant se trouve du côté des portables. Le Vero 16, quatrième génération de la gamme verte d'Acer, avance sur la réparation, avec un loquet sans outil pour ouvrir le capot inférieur, une batterie et un SSD que l'on remplace soi-même, une charnière et des caches de ports démontables, un guide gravé dans le châssis et surtout la promesse de pouvoir changer le processeur sur au moins deux générations, ce que presque personne ne fait chez les grands constructeurs. Il embarque un Core Ultra X9 388H et un OLED 3K de 16 pouces, avec une sortie au premier trimestre 2027, sans prix. Le Swift Blade 14 joue lui une autre carte, celle du poids, avec 799 grammes et 12,9 mm d'épaisseur grâce à du magnésium-aluminium et de la fibre de carbone, un OLED 3K en option, mais seulement 12 Go de mémoire soudée, trois USB-C sans Thunderbolt et du Wi-Fi 6, ce qui fait un peu léger pour un lancement en décembre 2026.
Une trottinette Predator, un cuiseur vapeur et Packard Bell
Acer continue de décliner Predator hors de l'informatique avec la trottinette ES Thunder Pro, dont le moteur de 500 watts monte à 1 600 watts en crête, avec une batterie de 624 Wh donnée pour 70 kilomètres, un contrôle de traction et une localisation compatible avec Localiser d'Apple comme avec Find Hub de Google. Elle pèse 26,5 kilos et sortira au premier trimestre 2027 à 799 euros.
Packard Bell, marque du groupe depuis 2008, revient pour ses cent ans avec un logo fait de points, et un slogan,
Tech it easy, avec une gamme qui vise les jeunes acheteurs sur les canaux en ligne. Le produit central est le DotBook, un portable de 14,5 pouces à 499 euros vendu dès ce mois-ci, entouré d'une platine vinyle en valise à 149 euros, d'un téléphone 4G coloré à 69 euros pour les familles qui veulent décrocher des écrans, de lunettes audio, d'un casque et d'un mini-cuiseur vapeur connecté à 199 euros conçu avec une start-up, le tout en rayon d'ici novembre.
On en dit quoi ?
Acer a voulu montrer qu'à 50 ans il tire encore dans toutes les directions, et on s'y perd un peu entre huit moniteurs et un cuiseur vapeur. Les deux annonces qui comptent sont le Vero 16, parce qu'un portable dont on change le processeur deux générations de suite n'existe pratiquement pas, et le Swift Blade 14, qui pèse moins qu'un iPad Pro avec son clavier. Le 1 000 Hz intéressera les joueurs d'esport et personne d'autre, et Packard Bell qui revient avec une platine vinyle et un téléphone pour ados est une drôle de façon de fêter un centenaire, mais pourquoi pas. Il manque le prix de l'Atlas 7, comme ceux du Vero et des Swift, ce qu'Acer a soigneusement évité de donner pour le moment, à suivre donc.