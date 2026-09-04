Lenovo IdeaPad Vibe : un concurrent très coloré pour le MacBook Neo
Par Laurence - Publié le
Lenovo profite de son Innovation World organisé en marge de l’IFA 2026 pour dévoiler l’IdeaPad Vibe, un nouveau PC portable qui semble clairement vouloir marcher sur les plates-bandes du MacBook Neo. Écran OLED, sept couleurs, RAM et SSD évolutifs sur certaines versions et connectique généreuse : Lenovo a quelques arguments, avec un prix de départ identique à celui du portable abordable d’Apple.
Difficile de ne pas voir dans l’IdeaPad Vibe une réponse au positionnement du MacBook Neo. Lenovo mise lui aussi beaucoup sur le design et surtout sur les couleurs, avec sept teintes développées en collaboration avec Pantone.
Violet, jaune doré, vert, bleu clair, corail, bleu foncé ou gris : il y en aura pour tous les goûts. Lenovo pousse même la personnalisation jusqu’au clavier, avec des touches interchangeables permettant de mélanger les couleurs.
L’IdeaPad Vibe sera proposé avec un châssis en plastique ou en métal et avec un écran OLED de 14 ou 15 pouces. Son épaisseur est annoncée à 14,9 mm, pour un poids débutant à environ 1,3 kg. La version 15 pouces pourra également recevoir un écran tactile en option.
Lenovo conserve surtout une connectique très complète. L’IdeaPad Vibe dispose de deux ports USB-C, deux USB-A, une sortie HDMI, une prise casque et même un lecteur de cartes microSD. La webcam affiche une définition de 5 mégapixels et dispose d’un cache physique pour préserver la confidentialité. Le rétroéclairage du clavier sera en revanche proposé en option. À l’intérieur, Lenovo laissera également le choix entre plusieurs plateformes. Les premières machines pourront recevoir un AMD Ryzen AI 400 ou un Qualcomm Snapdragon X, tandis qu’une version Intel est prévue ultérieurement.
La version AMD pourra embarquer jusqu’à 32 Go de RAM, avec la possibilité de la remplacer ou de l’augmenter par la suite. Le stockage atteindra 1 To et restera lui aussi évolutif, avec deux emplacements disponibles. La déclinaison Snapdragon pourra recevoir jusqu’à 24 Go de RAM. Cette dernière ne sera pas remplaçable, mais le SSD pourra toujours être changé. C’est un choix intéressant face aux MacBook d’Apple, sur lesquels mémoire et stockage ne peuvent évidemment pas être mis à niveau après l’achat.
Lenovo va lancer progressivement son nouveau portable. Les versions équipées d’un processeur AMD arriveront en octobre, suivies des modèles Snapdragon en novembre. Le tarif débutera à 699,99 dollars, soit le même prix de départ que le MacBook Neo depuis la récente augmentation des tarifs d’Apple. Lenovo complète enfin sa gamme avec l’IdeaCentre AIO I, un ordinateur tout-en-un disponible avec un écran de 24 ou 27 pouces et plusieurs couleurs similaires à celles du Vibe. Son prix débutera à 939 dollars avec une disponibilité prévue en novembre.
Le match avec le MacBook Neo risque d’être intéressant. Lenovo mise sur les mêmes ingrédients — prix contenu, design fin et couleurs — mais ajoute un écran OLED et surtout une connectique beaucoup plus généreuse. La possibilité de faire évoluer la RAM sur la version AMD et le stockage constitue également un vrai argument. Reste évidemment une différence essentielle : le choix entre Windows et macOS, qui pèsera probablement bien plus lourd que la couleur du châssis.
SEPT COULEURS ET DES TOUCHES INTERCHANGEABLES
Difficile de ne pas voir dans l’IdeaPad Vibe une réponse au positionnement du MacBook Neo. Lenovo mise lui aussi beaucoup sur le design et surtout sur les couleurs, avec sept teintes développées en collaboration avec Pantone.
Violet, jaune doré, vert, bleu clair, corail, bleu foncé ou gris : il y en aura pour tous les goûts. Lenovo pousse même la personnalisation jusqu’au clavier, avec des touches interchangeables permettant de mélanger les couleurs.
L’IdeaPad Vibe sera proposé avec un châssis en plastique ou en métal et avec un écran OLED de 14 ou 15 pouces. Son épaisseur est annoncée à 14,9 mm, pour un poids débutant à environ 1,3 kg. La version 15 pouces pourra également recevoir un écran tactile en option.
BEAUCOUP PLUS DE PORTS QUE SUR LE MACBOOK
Lenovo conserve surtout une connectique très complète. L’IdeaPad Vibe dispose de deux ports USB-C, deux USB-A, une sortie HDMI, une prise casque et même un lecteur de cartes microSD. La webcam affiche une définition de 5 mégapixels et dispose d’un cache physique pour préserver la confidentialité. Le rétroéclairage du clavier sera en revanche proposé en option. À l’intérieur, Lenovo laissera également le choix entre plusieurs plateformes. Les premières machines pourront recevoir un AMD Ryzen AI 400 ou un Qualcomm Snapdragon X, tandis qu’une version Intel est prévue ultérieurement.
JUSQU’À 32 GO DE RAM ET 1 TO DE STOCKAGE
La version AMD pourra embarquer jusqu’à 32 Go de RAM, avec la possibilité de la remplacer ou de l’augmenter par la suite. Le stockage atteindra 1 To et restera lui aussi évolutif, avec deux emplacements disponibles. La déclinaison Snapdragon pourra recevoir jusqu’à 24 Go de RAM. Cette dernière ne sera pas remplaçable, mais le SSD pourra toujours être changé. C’est un choix intéressant face aux MacBook d’Apple, sur lesquels mémoire et stockage ne peuvent évidemment pas être mis à niveau après l’achat.
LE MÊME PRIX QUE LE MACBOOK NEO
Lenovo va lancer progressivement son nouveau portable. Les versions équipées d’un processeur AMD arriveront en octobre, suivies des modèles Snapdragon en novembre. Le tarif débutera à 699,99 dollars, soit le même prix de départ que le MacBook Neo depuis la récente augmentation des tarifs d’Apple. Lenovo complète enfin sa gamme avec l’IdeaCentre AIO I, un ordinateur tout-en-un disponible avec un écran de 24 ou 27 pouces et plusieurs couleurs similaires à celles du Vibe. Son prix débutera à 939 dollars avec une disponibilité prévue en novembre.
QU’EN PENSER ?
Le match avec le MacBook Neo risque d’être intéressant. Lenovo mise sur les mêmes ingrédients — prix contenu, design fin et couleurs — mais ajoute un écran OLED et surtout une connectique beaucoup plus généreuse. La possibilité de faire évoluer la RAM sur la version AMD et le stockage constitue également un vrai argument. Reste évidemment une différence essentielle : le choix entre Windows et macOS, qui pèsera probablement bien plus lourd que la couleur du châssis.