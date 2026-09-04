Lenovo IdeaPad Vibe : un concurrent très coloré pour le MacBook Neo

SEPT COULEURS ET DES TOUCHES INTERCHANGEABLES

BEAUCOUP PLUS DE PORTS QUE SUR LE MACBOOK

JUSQU’À 32 GO DE RAM ET 1 TO DE STOCKAGE

LE MÊME PRIX QUE LE MACBOOK NEO

QU’EN PENSER ?



Le match avec le MacBook Neo risque d’être intéressant. Lenovo mise sur les mêmes ingrédients — prix contenu, design fin et couleurs — mais ajoute un écran OLED et surtout une connectique beaucoup plus généreuse. La possibilité de faire évoluer la RAM sur la version AMD et le stockage constitue également un vrai argument. Reste évidemment une différence essentielle : le choix entre Windows et macOS, qui pèsera probablement bien plus lourd que la couleur du châssis.

. Lenovo mise lui aussi beaucoup sur le design et surtout sur les couleurs, avec sept teintes développées en collaboration avec Pantone.: il y en aura pour tous les goûts. Lenovo pousse même la personnalisation jusqu’au clavier, avec des touches interchangeables permettant de mélanger les couleurs.L’IdeaPad Vibe sera proposé avecSon épaisseur est annoncée à 14,9 mm, pour un poids débutant à environ 1,3 kg. La version 15 pouces pourra également recevoir un écran tactile en option.Lenovo conserve surtout une connectique très complète. L’IdeaPad Vibe dispose deLaaffiche une définition de 5 mégapixels et dispose d’un cache physique pour préserver la confidentialité. Le rétroéclairage du clavier sera en revanche proposé en option. À l’intérieur, Lenovo laissera également le choix entre plusieurs plateformes. Les premières machines pourront recevoir un, tandis qu’une version Intel est prévue ultérieurement.La version AMD pourra embarquer jusqu’àavec la possibilité de la remplacer ou de l’augmenter par la suite.La déclinaison Snapdragon pourra recevoir jusqu’à 24 Go de RAM. Cette dernière ne sera pas remplaçable, mais le SSD pourra toujours être changé. C’est un choix intéressant face aux MacBook d’Apple, sur lesquels mémoire et stockage ne peuvent évidemment pas être mis à niveau après l’achat.Lenovo va lancer progressivement son nouveau portable. Les versions équipées d’un processeur AMD arriveront en octobre, suivies des modèles Snapdragon en novembre.Lenovo complète enfin sa gamme avec l’IdeaCentre AIO I, un ordinateur tout-en-un disponible avec un écran de 24 ou 27 pouces et plusieurs couleurs similaires à celles du Vibe. Son prix débutera à 939 dollars avec une disponibilité prévue en novembre.