MacBook Ultra OLED : faut-il s’attendre à un prix proche de 3 000 dollars ?

LE MACBOOK PRO MINI-LED NE DISPARAÎTRAIT PAS

UN MACBOOK ULTRA ENCORE PLUS CHER ?

QU’EN PENSER ?



Le maintien des MacBook Pro mini-LED permettrait surtout à Apple de conserver un prix d’entrée moins élevé, tout en positionnant les modèles OLED beaucoup plus haut.



Cette hypothèse expliquerait surtout pourquoi Apple aurait choisi le nom MacBook Ultra. Un simple remplacement du MacBook Pro aurait rendu cette nouvelle appellation assez artificielle. En conservant simultanément les deux familles, la hiérarchie devient beaucoup plus claire.



Elle permettrait aussi à Apple de faire de l’OLED et du tactile des caractéristiques véritablement premium… avec le prix qui va avec. Si les 2 999 dollars se confirment, le futur MacBook Ultra pourrait devenir l’un des Mac portables les plus coûteux jamais commercialisés.

. Les rumeurs évoquent un nouveau modèle haut de gamme doté d'un écran, unet, pour la première fois sur un Mac,Cette machine pourrait prendre le nom de MacBook Ultra, mais une question restait jusqu’ici sans réponse : que deviendraient les MacBook Pro actuels ?Une nouvelle étude d’apporte un élément intéressant. La firme prévoirait de continuer à utiliser les dalles mini-LED actuelles jusqu’en 2028. Les MacBook Pro que l’on connaît aujourd’hui pourraient donc rester au catalogue en parallèle du nouveau modèle OLED. Une stratégie qui donnerait beaucoup plus de sens à l’appellation MacBook Ultra.. À l’automne 2026, la gamme comprendrait le MacBook Neo avec puce A18 Pro, les MacBook Air M5, un MacBook Pro 14 pouces M6, les MacBook Pro 14 et 16 pouces mini-LED avec puces M5 Pro et M5 Max, puis les nouveaux MacBook Ultra OLED de 14 et 16 pouces.. Le MacBook Neo passerait à l’A19 Pro et le MacBook Air au M6. Un MacBook Pro 14 pouces OLED équipé d’une puce M7 pourrait également apparaître, tandis que les anciens MacBook Pro mini-LED et les MacBook Ultra resteraient disponibles.Il faut évidemment prendre cette organisation avec: elle constitue pour partie uneà partir des différentes informations disponibles et non une feuille de route confirmée par Apple.