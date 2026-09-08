Adobe Premiere Pro va générer des vidéos et du son directement dans la timeline
Par Laurence - Publié le
Adobe continue d’intégrer l’intelligence artificielle à ses logiciels de création, mais cette fois directement au cœur du montage. Premiere Pro va pouvoir générer des plans, des bruitages ou encore de la musique sans quitter la timeline, tandis qu’After Effects accueille un assistant capable d’exécuter certaines tâches complexes à partir de simples instructions.
La principale nouveauté est baptisée Generative Media Tool. L’idée est assez simple : éviter de quitter Premiere pour rechercher un plan manquant, un bruitage ou une musique, en générant directement ces éléments à l’endroit où ils sont nécessaires.
Pour une vidéo, Premiere peut notamment analyser des images de référence provenant du projet afin de produire un plan cohérent avec ceux qui l’entourent. L’utilisateur décrit simplement ce qu’il souhaite obtenir, puis peut modifier le résultat comme n’importe quel autre élément de son montage.
Adobe ne se limite d’ailleurs pas à Firefly. Google Veo, Kling, Runway et Luma pourront également être sélectionnés, ce qui laisse le choix du modèle en fonction du résultat recherché.
Premiere pourra également générer des effets sonores. Il sera même possible d’utiliser sa voix pour donner une indication sur leur rythme, leur durée ou leur intensité. En outre, Generate Soundscape, proposé en bêta, analyse jusqu’à 15 secondes de vidéo pour créer automatiquement une ambiance sonore synchronisée avec les images.
Generate Music se charge de son côté de composer une musique originale, avec plusieurs variantes et des réglages pour le tempo ou la lecture en boucle. Adobe précise que ces musiques disposent des droits nécessaires à une utilisation commerciale.
Le traitement des enregistrements audio progresse également. Enhance Audio permet de séparer et régler indépendamment dialogues, musique, ambiance et effets sonores contenus dans un même clip. Separate Crosstalk peut isoler deux personnes parlant simultanément sur deux pistes différentes, tandis que Dynamic Auto Ducking ajuste automatiquement le niveau de la musique lorsqu’un dialogue intervient.
L’AI Assistant déjà présent dans Premiere arrive également en bêta publique dans After Effects. Il ne s’agit pas ici de générer directement des images, mais plutôt de déléguer certaines opérations fastidieuses.
Une instruction en langage naturel peut servir à réorganiser un projet comprenant des milliers de calques, rechercher et corriger certains problèmes techniques ou encore créer des expressions sans avoir à écrire le code correspondant. L’assistant peut intervenir à l’échelle du projet entier et pas uniquement sur la composition actuellement ouverte.
Premiere reçoit enfin quelques améliorations plus classiques, notamment un Auto Color capable de corriger en un clic la température et l’exposition d’un plan ou d’une séquence entière. Frame.io Mounted Storage permet également de travailler avec des médias en pleine résolution stockés dans le cloud sans devoir préalablement les télécharger.
Adobe ne cherche plus seulement à ajouter quelques fonctions génératives à côté de ses logiciels : l’IA commence désormais à s’installer directement dans le processus de montage. Générer le plan qui manque ou reconstruire rapidement une ambiance sonore sans interrompre son travail peut effectivement faire gagner beaucoup de temps.
Pour un monteur professionnel, une vidéo ou une musique générée automatiquement ne remplacera pas systématiquement un véritable contenu tourné ou composé pour le projet. Mais comme outil de dépannage, de prévisualisation ou pour accélérer certaines étapes répétitives, l’intérêt paraît beaucoup plus concret.
DE LA VIDÉO GÉNÉRÉE DIRECTEMENT DANS PREMIERE
La principale nouveauté est baptisée Generative Media Tool. L’idée est assez simple : éviter de quitter Premiere pour rechercher un plan manquant, un bruitage ou une musique, en générant directement ces éléments à l’endroit où ils sont nécessaires.
Pour une vidéo, Premiere peut notamment analyser des images de référence provenant du projet afin de produire un plan cohérent avec ceux qui l’entourent. L’utilisateur décrit simplement ce qu’il souhaite obtenir, puis peut modifier le résultat comme n’importe quel autre élément de son montage.
Adobe ne se limite d’ailleurs pas à Firefly. Google Veo, Kling, Runway et Luma pourront également être sélectionnés, ce qui laisse le choix du modèle en fonction du résultat recherché.
BRUITAGES ET MUSIQUE À LA DEMANDE
Premiere pourra également générer des effets sonores. Il sera même possible d’utiliser sa voix pour donner une indication sur leur rythme, leur durée ou leur intensité. En outre, Generate Soundscape, proposé en bêta, analyse jusqu’à 15 secondes de vidéo pour créer automatiquement une ambiance sonore synchronisée avec les images.
Generate Music se charge de son côté de composer une musique originale, avec plusieurs variantes et des réglages pour le tempo ou la lecture en boucle. Adobe précise que ces musiques disposent des droits nécessaires à une utilisation commerciale.
Le traitement des enregistrements audio progresse également. Enhance Audio permet de séparer et régler indépendamment dialogues, musique, ambiance et effets sonores contenus dans un même clip. Separate Crosstalk peut isoler deux personnes parlant simultanément sur deux pistes différentes, tandis que Dynamic Auto Ducking ajuste automatiquement le niveau de la musique lorsqu’un dialogue intervient.
UN ASSISTANT IA DANS AFTER EFFECTS
L’AI Assistant déjà présent dans Premiere arrive également en bêta publique dans After Effects. Il ne s’agit pas ici de générer directement des images, mais plutôt de déléguer certaines opérations fastidieuses.
Une instruction en langage naturel peut servir à réorganiser un projet comprenant des milliers de calques, rechercher et corriger certains problèmes techniques ou encore créer des expressions sans avoir à écrire le code correspondant. L’assistant peut intervenir à l’échelle du projet entier et pas uniquement sur la composition actuellement ouverte.
Premiere reçoit enfin quelques améliorations plus classiques, notamment un Auto Color capable de corriger en un clic la température et l’exposition d’un plan ou d’une séquence entière. Frame.io Mounted Storage permet également de travailler avec des médias en pleine résolution stockés dans le cloud sans devoir préalablement les télécharger.
QU’EN PENSER ?
Adobe ne cherche plus seulement à ajouter quelques fonctions génératives à côté de ses logiciels : l’IA commence désormais à s’installer directement dans le processus de montage. Générer le plan qui manque ou reconstruire rapidement une ambiance sonore sans interrompre son travail peut effectivement faire gagner beaucoup de temps.
Pour un monteur professionnel, une vidéo ou une musique générée automatiquement ne remplacera pas systématiquement un véritable contenu tourné ou composé pour le projet. Mais comme outil de dépannage, de prévisualisation ou pour accélérer certaines étapes répétitives, l’intérêt paraît beaucoup plus concret.