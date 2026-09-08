Adobe Premiere Pro va générer des vidéos et du son directement dans la timeline

DE LA VIDÉO GÉNÉRÉE DIRECTEMENT DANS PREMIERE

BRUITAGES ET MUSIQUE À LA DEMANDE

UN ASSISTANT IA DANS AFTER EFFECTS

QU’EN PENSER ?



Adobe ne cherche plus seulement à ajouter quelques fonctions génératives à côté de ses logiciels : l’IA commence désormais à s’installer directement dans le processus de montage. Générer le plan qui manque ou reconstruire rapidement une ambiance sonore sans interrompre son travail peut effectivement faire gagner beaucoup de temps.



Pour un monteur professionnel, une vidéo ou une musique générée automatiquement ne remplacera pas systématiquement un véritable contenu tourné ou composé pour le projet. Mais comme outil de dépannage, de prévisualisation ou pour accélérer certaines étapes répétitives, l’intérêt paraît beaucoup plus concret.

La principale nouveauté est baptisée. L’idée est assez simple :, en générant directement ces éléments à l’endroit où ils sont nécessaires.Pour une vidéo, Premiere peut notamment analyser des images de référence provenant du projet afin de. L’utilisateur décrit simplement ce qu’il souhaite obtenir, puis peut modifier le résultat comme n’importe quel autre élément de son montage.Google Veo, Kling, Runway et Luma pourront également être sélectionnés, ce qui laisse le choix du modèle en fonction du résultat recherché.. Il sera même possible d’utiliser sa voix pour donner une indication sur leur rythme, leur durée ou leur intensité. En outre,, proposé en bêta,se charge de son côté de composer une musique originale, avec plusieurs variantes et des réglages pour le tempo ou la lecture en boucle. Adobe précise que ces musiques disposent des droits nécessaires à une utilisation commerciale.permet de séparer et régler indépendamment dialogues, musique, ambiance et effets sonores contenus dans un même clip.peut isoler deux personnes parlant simultanément sur deux pistes différentes, tandis queajuste automatiquement le niveau de la musique lorsqu’un dialogue intervient.. Il ne s’agit pas ici de générer directement des images, mais plutôt de déléguer certaines opérations fastidieuses.Une instruction en langage naturel peut servir à, rechercher et corriger certains problèmes techniques ou encore créer des expressions sans avoir à écrire le code correspondant. L’assistant peut intervenir à l’échelle du projet entier et pas uniquement sur la composition actuellement ouverte.Premiere reçoit enfin quelques améliorations plus classiques, notamment uncapable de corriger en un clic la température et l’exposition d’un plan ou d’une séquence entière.permet également de travailler avec des médias en pleine résolution stockés dans le cloud sans devoir préalablement les télécharger.