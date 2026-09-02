Photoshop, Acrobat, Firefly : Adobe arrive dans Slack avec plus de 70 outils créatifs
Par Laurence - Publié le
Adobe lance une application pour Slack permettant de créer et de modifier des images, des vidéos ou des PDF en discutant avec Slackbot. L’intégration donne accès à plus de 70 outils issus des logiciels de l’éditeur, mais nécessite un abonnement Slack Business+ ou Enterprise+.
Adobe poursuit l’intégration de ses outils aux assistants conversationnels. Après ChatGPT, Claude et Copilot, et avant une arrivée annoncée dans Gemini, l’éditeur s’installe dans Slack. L’application mobilise des fonctions issues notamment de Photoshop, Firefly, Adobe Express, Premiere, Acrobat, Illustrator, InDesign et Lightroom.
Mais ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas de retrouver l’interface complète de ces logiciels dans la messagerie. L’utilisateur décrit le résultat souhaité à Slackbot, qui sélectionne ensuite les outils Adobe adaptés. L’intégration passe par une application MCP, chargée de relier l’assistant aux fonctions de création et de traitement des documents.
Son intérêt repose aussi sur le contexte disponible dans Slack. À la demande de l’utilisateur, Slackbot peut exploiter les conversations, les fichiers ou les canaux pour préparer un contenu, sans avoir à recopier manuellement toutes les consignes.
Une équipe peut ainsi demander un résumé des échanges autour d’un projet, puis le transformer en PDF ou en support visuel. Une feuille de calcul peut également servir de point de départ à un document partageable.
Pour les équipes marketing, Adobe prévoit la création de déclinaisons d’images et de vidéos destinées aux réseaux sociaux, à partir de contenus déjà validés. L’application permet aussi de personnaliser des modèles, en modifiant leurs textes et leurs couleurs, puis de les animer ou de les exporter en PDF.
La retouche par lots fait également partie des usages annoncés : suppression d’arrière-plans, retrait d’éléments indésirables, correction de l’éclairage, recadrage ou redimensionnement. Les fichiers Creative Cloud peuvent être recherchés par thème, style ou ambiance, puis réutilisés dans la conversation.
L’activation s’effectue depuis un message direct avec Slackbot, dans Applications, puis Gérer les applications, en ajoutant Adobe. Un accès invité permet de commencer sans compte Adobe.
La connexion à un compte, y compris gratuit, ouvre des fonctions supplémentaires, notamment l’IA générative, l’accès aux fichiers Creative Cloud et la continuité entre les sessions. Cela ne signifie pas pour autant que l’intégralité des logiciels Adobe devient gratuite. L’application est annoncée disponible dans le monde entier pour les clients Slack Business+ et Enterprise+, sur ordinateur, sur le Web et sur mobile.
Adobe sur Slack
Cette intégration peut simplifier les tâches répétitives, comme décliner un visuel ou mettre en forme les informations d’un projet. Son intérêt sera surtout d’éviter les allers-retours entre les échanges d’équipe et les outils de production. Pour une retouche précise ou un montage élaboré, Adobe prévoit toutefois de poursuivre le travail dans ses applications habituelles. Slack devient donc un point d’entrée supplémentaire, pas un remplacement de Photoshop ou de Premiere.
SLACKBOT AUX COMMANDES DES OUTILS ADOBE
Adobe poursuit l’intégration de ses outils aux assistants conversationnels. Après ChatGPT, Claude et Copilot, et avant une arrivée annoncée dans Gemini, l’éditeur s’installe dans Slack. L’application mobilise des fonctions issues notamment de Photoshop, Firefly, Adobe Express, Premiere, Acrobat, Illustrator, InDesign et Lightroom.
Mais ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas de retrouver l’interface complète de ces logiciels dans la messagerie. L’utilisateur décrit le résultat souhaité à Slackbot, qui sélectionne ensuite les outils Adobe adaptés. L’intégration passe par une application MCP, chargée de relier l’assistant aux fonctions de création et de traitement des documents.
Son intérêt repose aussi sur le contexte disponible dans Slack. À la demande de l’utilisateur, Slackbot peut exploiter les conversations, les fichiers ou les canaux pour préparer un contenu, sans avoir à recopier manuellement toutes les consignes.
DES ÉCHANGES AUX DOCUMENTS ET AUX VISUELS
Une équipe peut ainsi demander un résumé des échanges autour d’un projet, puis le transformer en PDF ou en support visuel. Une feuille de calcul peut également servir de point de départ à un document partageable.
Pour les équipes marketing, Adobe prévoit la création de déclinaisons d’images et de vidéos destinées aux réseaux sociaux, à partir de contenus déjà validés. L’application permet aussi de personnaliser des modèles, en modifiant leurs textes et leurs couleurs, puis de les animer ou de les exporter en PDF.
La retouche par lots fait également partie des usages annoncés : suppression d’arrière-plans, retrait d’éléments indésirables, correction de l’éclairage, recadrage ou redimensionnement. Les fichiers Creative Cloud peuvent être recherchés par thème, style ou ambiance, puis réutilisés dans la conversation.
UN COMPTE ADOBE FACULTATIF, MAIS UTILE
L’activation s’effectue depuis un message direct avec Slackbot, dans Applications, puis Gérer les applications, en ajoutant Adobe. Un accès invité permet de commencer sans compte Adobe.
La connexion à un compte, y compris gratuit, ouvre des fonctions supplémentaires, notamment l’IA générative, l’accès aux fichiers Creative Cloud et la continuité entre les sessions. Cela ne signifie pas pour autant que l’intégralité des logiciels Adobe devient gratuite. L’application est annoncée disponible dans le monde entier pour les clients Slack Business+ et Enterprise+, sur ordinateur, sur le Web et sur mobile.
Adobe sur Slack
QU’EN PENSER ?
Cette intégration peut simplifier les tâches répétitives, comme décliner un visuel ou mettre en forme les informations d’un projet. Son intérêt sera surtout d’éviter les allers-retours entre les échanges d’équipe et les outils de production. Pour une retouche précise ou un montage élaboré, Adobe prévoit toutefois de poursuivre le travail dans ses applications habituelles. Slack devient donc un point d’entrée supplémentaire, pas un remplacement de Photoshop ou de Premiere.