Photoshop, Acrobat, Firefly : Adobe arrive dans Slack avec plus de 70 outils créatifs

SLACKBOT AUX COMMANDES DES OUTILS ADOBE

DES ÉCHANGES AUX DOCUMENTS ET AUX VISUELS

UN COMPTE ADOBE FACULTATIF, MAIS UTILE

QU’EN PENSER ?



Cette intégration peut simplifier les tâches répétitives, comme décliner un visuel ou mettre en forme les informations d’un projet. Son intérêt sera surtout d’éviter les allers-retours entre les échanges d’équipe et les outils de production. Pour une retouche précise ou un montage élaboré, Adobe prévoit toutefois de poursuivre le travail dans ses applications habituelles. Slack devient donc un point d’entrée supplémentaire, pas un remplacement de Photoshop ou de Premiere.

Après ChatGPT, Claude et Copilot, et avant une arrivée annoncée dans Gemini,. L’application mobilise des fonctions issues notamment de Photoshop, Firefly, Adobe Express, Premiere, Acrobat, Illustrator, InDesign et Lightroom.L’utilisateur décrit le résultat souhaité à, qui sélectionne ensuite les outils Adobe adaptés. L’intégration passe par une application MCP, chargée de relier l’assistant aux fonctions de création et de traitement des documents.À la demande de l’utilisateur, Slackbot peut exploiter les conversations, les fichiers ou les canaux pour préparer un contenu, sans avoir à recopier manuellement toutes les consignes.Une équipe peut ainsides échanges autour d’un projet, puis leou en. Unepeut également servir de point de départ à un document partageable.Pour les équipes marketing, Adobe prévoit la c, à partir de contenus déjà validés. L’application permet aussi de personnaliser des modèles, en modifiant leurs textes et leurs couleurs, puis de les animer ou de les exporter en PDF.Lafait également partie des usages annoncés : suppression d’arrière-plans, retrait d’éléments indésirables, correction de l’éclairage, recadrage ou redimensionnement. Les fichiers Creative Cloud peuvent être recherchés par thème, style ou ambiance, puis réutilisés dans la conversation., dans Applications, puis Gérer les applications, en ajoutant Adobe. Un accès invité permet de commencer sans compte Adobe.La connexion à un compte, y compris gratuit, ouvre des fonctions supplémentaires, notamment l’IA générative, l’accès aux fichiers Creative Cloud et la continuité entre les sessions. Cela ne signifie pas pour autant que l’intégralité des logiciels Adobe devient gratuite.